Transhumanismus, generative KI und Internet of Bodies an der Spitze des WEF-Berichts über neue Technologien

Die aufstrebenden Technologien des WEF sind bei den Verteidigungs- und Geheimdienstgemeinschaften für Soldaten und Spione begehrt: Perspektive

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) veröffentlicht seinen Bericht „Top 10 Emerging Technologies of 2023“, der Technologien enthält, die von Verteidigungsministerien und Geheimdiensten für ihre Soldaten und Spione begehrt sind.

Gehirn-Computer-Schnittstellen, die eine neue Ära des Transhumanismus einläuten sollen, flexible Batterien, die in intelligente Kleidung eingepflanzt werden können, und generative KI zur Entschlüsselung von Gehirnen und zur Erstellung von Geheimdienstberichten sind alles Technologien, die derzeit für Soldaten und Spione erforscht und entwickelt werden.

Diese Technologien werden auch im WEF-Bericht hervorgehoben, der „die Technologien umreißt, die die Gesellschaft in den nächsten drei bis fünf Jahren positiv beeinflussen werden.“

Werfen wir einen Blick auf einige in dem Bericht aufgeführte Technologien, die „positive Auswirkungen auf die Gesellschaft“ haben sollen, aber auch für Kriegs- und Spionagezwecke entwickelt werden.

Flexible neuronale Elektronik soll eine neue Ära des Transhumanismus einläuten

An achter Stelle des WEF-Berichts steht die „flexible neuronale Elektronik“.

„Forscher haben kürzlich Schaltkreise für die Gehirnschnittstelle auf biokompatiblen Materialien entwickelt, die weich und flexibel sind“, heißt es in dem Bericht.

Das US-Verteidigungsministerium und die Geheimdienste stehen bereits kurz davor, eine neue Ära des Transhumanismus einzuläuten, indem sie die Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz und des Internet of Bodies (IoB)-Ökosystems zur Verbesserung der menschlichen Leistung (HPE), einschließlich der Steuerung von Maschinen durch Gedanken, finanzieren.

Laut einem vom Pentagon gesponserten RAND-Bericht über die Verbesserung der menschlichen Leistungsfähigkeit aus dem Jahr 2021 ist die primäre Anwendung, die für BMI erforscht wird, die „Neuroprothetik (d. h. die Umgehung des Nervensystems zum Zweck der Steuerung externer Geräte, wie z. B. mechanische Gliedmaßen oder Cochlea-Implantate)“.

Zu den in dem Bericht aufgeführten potenziellen Anwendungen von HPE-AI gehören:

Was die scheinbar telepathische Natur von BMIs betrifft, fügt der RAND-Bericht hinzu: „Menschen können darauf trainiert werden, alle möglichen externen Geräte zu steuern, wie z. B. die Bewegung einer Computermaus, Roboterarme und Drohnen.“

Im Grunde untersucht das Pentagon, wie man die Bedeutung des Menschseins grundlegend verändern kann, indem es Forschungen zur Schaffung von Supermenschen finanziert, die intelligenter, schneller und stärker sind als sie es von Natur aus wären.

Im Erfolgsfall hätten diese „Menschen“ das Potenzial, nie zu ermüden und klüger zu denken, sich schneller zu bewegen, höher zu springen, weiter zu sehen, besser zu hören, härter zuzuschlagen, länger zu leben, sich stärker anzupassen und schneller zu rechnen als jeder andere Mensch auf dem Planeten.

„Angesichts des sensiblen Charakters der aus dem Gehirn gewonnenen Daten müssen Richtlinien für den Schutz der Privatsphäre und die ethische Nutzung festlegen, wie diese Daten kurz-, mittel- und langfristig verwendet werden können“, heißt es im WEF-Bericht.

Flexible Batterien für intelligente, mit Sensoren ausgestattete und mit dem Internet verbundene Kleidung

Auf Platz eins der Top-10-Liste der Zukunftstechnologien des WEF stehen „flexible Batterien„.

Flexible Batterien „können in den Stoff von Jacken, Hemden oder anderen Kleidungsstücken integriert werden und werden benötigt, um neue textilbasierte Elektronik zu betreiben, die von eingebauten Heizsystemen bis hin zur Gesundheitsüberwachung reicht„, heißt es in dem Bericht.

Die US Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA) hat vor kurzem ein Forschungsprogramm gestartet, um Spionagebehörden mit der gleichen Technologie auszustatten.

Das IARPA-Programm SMART ePANTS (Smart Electrically Powered And Networked Textile Systems) wird im Wesentlichen Kleidung in Hightech-Spionagekleidung verwandeln, die ständig alles überwacht und aufzeichnet, was eine Person sieht und hört, und alle 10 Minuten ihren Standort ermittelt.

Für dieses Programm müssen „vorgeschlagene Technologien […] so flexibel und dehnbar sein, dass sie in Kleidungsstücke integriert werden können, ohne dass sich der Komfort, der Stil oder die Leistung des Kleidungsstücks wesentlich ändern“.

Ebenfalls im Jahr 2021 hob das WEF ein Startup hervor, das digitale Online-IDs für Kleidungsstücke erstellt, damit Marken ihre Eigentumsrechte behalten und ihre Kleidung weiterverkaufen können.

Die CircularID, die Teil des Internet of Bodies (IoB)-Ökosystems ist, ermöglicht es Marken, ihre Produkte zu verfolgen und ihre Leistung während ihres gesamten „Lebenszyklus“ zu überwachen.

Laut dem WEF-Bericht „Top 10 Emerging Technologies of 2023“ finden flexible Batterien „in einer wachsenden Zahl von Bereichen Anwendung, darunter tragbare medizinische Geräte und biomedizinische Sensoren, flexible Displays und Smartwatches„.

Außerdem „könnten gesundheitsbezogene Anwendungen, die mit diesen Batterien betrieben werden, Daten drahtlos an Gesundheitsdienstleister übertragen und so die Fernüberwachung von Patienten erleichtern.“

Generative KI für die Dekodierung von Gehirnen und die Berichterstattung über Intelligenz

Auf Platz zwei der WEF-Liste steht die „generative künstliche Intelligenz„, die „eine mathematische Formel in Klartext übersetzen oder Daten zur Gehirnaktivität analysieren kann, um Zeichnungen von Objekten zu erstellen, die menschliche Teilnehmer im Kopf haben.“

