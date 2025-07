Kontrolle, Krise und Regelkonformität: Die Endspiel-Logik des Spätkapitalismus

Von Colin Todhunter

Es muss von vornherein klargestellt werden, dass der Kapitalismus, in Anlehnung an die Arbeiten des Soziologen Max Weber, ein „Idealtyp” ist. Ein Idealtyp ist ein konzeptionelles Werkzeug, das bestimmte Schlüsselmerkmale eines Phänomens hervorhebt, indem es einige Elemente betont und andere weglässt. Er soll nicht perfekt mit einem bestimmten realen Fall übereinstimmen, sondern dient als Konstrukt zur Analyse und zum Vergleich sozialer oder wirtschaftlicher Phänomene.

Diese Einordnung ist entscheidend: Während der Kapitalismus oft als System freier Märkte und freiwilligen Austauschs beschrieben wird, beruht er in Wirklichkeit häufig auf Absprachen, Korruption und staatlich-unternehmerischer Zwangsausübung und Gewalt. Als Wirtschaftssystem erfordert der Kapitalismus jedoch zwangsläufig ständiges Wachstum, expandierende Märkte und eine ausreichende Nachfrage, um seine Rentabilität aufrechtzuerhalten.

Wenn jedoch die Märkte gesättigt sind und die Nachfrage sinkt, werden Überproduktion und Überakkumulation von Kapital zu systemischen Problemen, die zu Wirtschaftskrisen führen. Wenn Kapital aufgrund sinkender Nachfrage oder fehlender neuer Märkte nicht gewinnbringend reinvestiert werden kann, kommt es zu einer übermäßigen Anhäufung von Reichtum, der an Wert verliert und Krisen auslöst. Diese Tendenz hängt mit einem langfristigen Rückgang der kapitalistischen Profitrate zusammen, die seit dem 19. Jahrhundert deutlich gesunken ist.

Das Spielbuch des Neoliberalismus

Der Kapitalismus in Form der neoliberalen Globalisierung seit den 1980er Jahren hat auf diese Krisen mit einer Ausweitung der Kreditmärkte und einer Erhöhung der privaten Verschuldung reagiert, um die Konsumnachfrage aufrechtzuerhalten, während die Löhne der Arbeitnehmer gekürzt wurden oder sie ihren Arbeitsplatz verloren.

Es wurden auch andere Strategien eingesetzt. Dazu gehören Finanz- und Immobilienspekulationen, Aktienrückkäufe, massive Rettungsaktionen, der Verkauf öffentlicher Vermögenswerte, Regulierungs„reformen” und Subventionen aus öffentlichen Mitteln zur Stützung des Privatkapitals sowie die Förderung des Militarismus, der die Nachfrage in vielen Wirtschaftssektoren ankurbelt (ein Grund, warum Deutschland und andere europäische Länder den USA nacheifern, indem sie ihre Militärausgaben erhöhen und Feindbilder schaffen, um dies zu rechtfertigen).

Diese Finanzmanöver sind keine isolierten Taktiken, sondern Teil einer umfassenderen neoliberalen Agenda, die auch die Deregulierung der internationalen Kapitalströme und die Öffnung für die globalen Kapitalmärkte umfasst, was zu einer Obsession führt, das „Vertrauen der Märkte“ aufrechtzuerhalten, um sich gegen Kapitalflucht abzusichern und die wirtschaftliche Souveränität an das Finanzkapital abzugeben. Wir beobachten auch die Verlagerung der Produktion in andere Länder, um ausländische Märkte zu erobern.

Diese globale Expansion des neoliberalen Kapitalismus ist eine Form des Imperialismus, bei der mächtige Konzerne und Finanzinteressen strukturelle Anpassungen und Politiken durchsetzen, die die lokalen Volkswirtschaften, insbesondere im Globalen Süden, untergraben. Die Eroberung neuer Märkte im Ausland ist für die Kapitalakkumulation und den Ausgleich potenzieller Rentabilitätsrückgänge im Inland unerlässlich.

Diese imperiale Dynamik ist besonders im Agrarsektor sichtbar. Der Prozess umfasst beispielsweise die Zerstörung indigener ländlicher Ökonomien, die Durchsetzung einer chemieabhängigen industriellen Landwirtschaft und die Umgestaltung der Ernährungssysteme zum Vorteil globaler Agrarindustrie-Oligopole. Denken Sie auch an die gewinnorientierten Technofixes, die von Big Tech und Big Ag eingeführt werden: die ultimative Kommodifizierung und Unternehmensvereinnahmung von Wissen, Saatgut, Daten und so weiter unter dem Krisennarrativ einer bevorstehenden malthusianischen Katastrophe.

Und das verweist auf die Tatsache, dass das Kapital eine ideologische Deckung für seine finanziellen Ambitionen sucht. Die Erzählung von der Klimakatastrophe wird genutzt, um neue finanziell lukrative Instrumente wie den Emissionshandel und grüne Investitionen zu legitimieren, die unter dem Deckmantel des Umweltschutzes dazu dienen, überschüssigen Reichtum zu absorbieren. Dies spiegelt ein breiteres Muster wider, bei dem wahrgenommene (oder konstruierte) Krisen ausgenutzt werden, um spekulative Märkte und Investitionsmöglichkeiten zu schaffen, die die Kapitalakkumulation aufrechterhalten.

COVID und die Ukraine

Diese Logik erreichte während der COVID-Pandemie eine neue Intensität, die ein deutliches und aktuelles Beispiel dafür lieferte, wie die anhaltende Krise des neoliberalen Kapitalismus ausgenutzt und gesteuert wird, und als kritische Phase in seiner Entwicklung diente. Dieses Ereignis und die damit verbundenen Lockdowns verstärkten strukturelle Ungleichheiten und veränderten die Dynamik von Kapital und Kontrolle.

COVID wurde als Strategie der „kreativen Zerstörung” eingesetzt, um die Zerstörung von Millionen von Existenzen weltweit zu beschleunigen und kleine Unternehmen in den Bankrott zu treiben. Anstatt der Bevölkerung echte Hilfe zu leisten, kamen die COVID-Maßnahmen und massiven Staatsausgaben in erster Linie den großen Unternehmen zugute – sie steigerten deren Margen, während kleinere Unternehmen an den Rand gedrängt wurden und die Macht der Konzerne gefestigt wurde.

Gleichzeitig wurde COVID genutzt, um beispiellose Einschränkungen der Freiheiten, verstärkte Überwachung und digitale Kontrollmechanismen zu rechtfertigen. Dazu später mehr.

Lockdowns trugen dazu bei, die kapitalistischen Akkumulationsmuster neu zu gestalten, indem sie von außen wirtschaftliche Stillstände erzwangen, die mit der Geldpolitik allein nicht zu erreichen waren. Sie schufen die Voraussetzungen für eine zunehmende Verschuldung von Haushalten, kleinen Unternehmen und (Ländern des Globalen Südens), für Unternehmensrettungen und die Einführung neuer Formen der Kontrolle, wodurch die Widersprüche des Kapitalismus mit nicht marktwirtschaftlichen Mitteln bewältigt wurden.

Laut Prof. Fabio Vighi von der Universität Cardiff waren die Finanzmärkte bereits vor Verhängung der Lockdowns zusammengebrochen; die Lockdowns waren nicht die Ursache für den Marktcrash Anfang 2022, sondern wurden verhängt, weil die Finanzmärkte versagten. Lockdowns haben den Motor der Wirtschaft effektiv abgeschaltet – indem sie Geschäftstransaktionen ausgesetzt und die Kreditnachfrage zum Erliegen gebracht haben –, was es den Zentralbanken, insbesondere der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank, ermöglichte, die Finanzmärkte mit massiven Notgeldspritzen zu fluten, ohne eine Hyperinflation in der Realwirtschaft auszulösen. Mit Blick auf Europa sagt der investigative Journalist Michael Byrant, dass allein in Europa im Jahr 2020 1,5 Billionen Euro benötigt wurden, um die Finanzkrise zu bewältigen.

Diese Strategie sollte die Finanzarchitektur stabilisieren und restrukturieren, indem sie den Wirtschaftsfluss vorübergehend zum Erliegen brachte und unter dem Deckmantel der COVID-Hilfen eine Rettung der Großfinanz und großer Unternehmen in Höhe von mehreren Billionen Dollar ermöglichte. Eine Rettungsaktion, die alles in den Schatten stellte, was während der Finanzkrise von 2008 zu sehen war.

Lockdowns zerstörten nicht nur kleine Unternehmen und beschleunigten die Konsolidierung von Konzernen, sondern stießen – anders als die Rettungsaktionen von 2008 – auf wenig Widerstand, da sie als Notwendigkeit für die öffentliche Gesundheit gerechtfertigt wurden.

Während COVID eine Phase des Krisenmanagements markierte, hat der darauf folgende Krieg in der Ukraine diese Dynamik weiter beschleunigt. Er hat dazu gedient, Energie-, Finanz- und Industriekapazitäten umzulenken. Die Zerstörung der Energieverbindungen Europas zu Russland – durch Sanktionen, Entkopplung und Sabotage – führte zu einer erzwungenen Abhängigkeit von teurem Flüssigerdgas aus den USA, was den amerikanischen Unternehmen im Bereich fossiler Brennstoffe Rekordgewinne bescherte (allein im Jahr 2022 haben sich die LNG-Exporte der USA in die EU von 22 auf 56 Milliarden Kubikmeter mehr als verdoppelt und machten damit mehr als die Hälfte aller LNG-Exporte der USA aus).

Während die europäischen Industrien unter der Last der Inflation und der Energieinstabilität ins Straucheln gerieten, unterwarf die USA ihre Verbündeten durch erzwungene Abhängigkeit und sicherte sich gleichzeitig neue Möglichkeiten zur Kapitalakkumulation im eigenen Land. Die Vorherrschaft des Dollars wurde gestärkt, die Unterwerfung verinnerlicht und Kapital unter dem Banner des Krieges verlagert. In diesem Szenario ist Europa sowohl zu einem sehr untergeordneten Partner als auch zu einem Kollateralschaden geworden, dessen wirtschaftliche Souveränität auf dem Altar der transatlantischen Gewinnumverteilung geopfert wurde.

Der Staat, die Krise und die Kontrolle

Dies führt uns zu einem umfassenderen Verständnis der Rolle des Staates bei der Aufrechterhaltung des Wirtschaftssystems. Der Staat und die Ideologie sind für die Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Basis des Kapitalismus von entscheidender Bedeutung, wobei der Staat durch finanzielle Unterstützung und strategische Marktexpansion eingreift. Gleichzeitig prägt die Ideologie die öffentliche Wahrnehmung und legitimiert Handlungen, indem sie individuelle Freiheiten neu definiert und Krisen wie COVID und die Ukraine ausnutzt, um Dissens zu kontrollieren und die Macht der Elite aufrechtzuerhalten.

Diese ideologische Neugestaltung geht Hand in Hand mit dem technologischen Wandel. Der Aufstieg künstlicher Intelligenz und fortschrittlicher Automatisierungstechnologien – wie Robotik, selbstfahrende Fahrzeuge, 3D-Druck, Drohnentechnologie und sogar „farmerless farms“ – wird die traditionelle Massenarbeiterschaft, die die kapitalistische Wirtschaftstätigkeit stützt, neu gestalten: Sie wird tiefgreifend verändert und letztlich erheblich reduziert werden.

Mit Blick auf die Zukunft wird durch die Umstrukturierung der Wirtschaftstätigkeit durch diese Technologien die gesamte soziale Infrastruktur, die zur Reproduktion der Arbeit aufgebaut wurde – Massenbildung, Sozialwesen, Gesundheitswesen –, zunehmend überflüssig, da weniger Arbeitskräfte für die Aufrechterhaltung von Produktion und Dienstleistungen benötigt werden. Dieser Wandel verändert die klassische Rolle der Arbeit als Verkäuferin von Arbeitskraft an das Kapital und verändert damit grundlegend die Dynamik des Verhältnisses zwischen Arbeit und Kapital.

Die Frage ist: Wenn Arbeit durch ihre Beziehung zum Kapital definiert ist und die Existenzbedingung der Arbeiterklasse darstellt, warum sollte man sich dann um die Erhaltung oder Reproduktion von Arbeit kümmern?

Vor dem Hintergrund dieser sozialen Erosion hat der Neoliberalismus bereits die Gewerkschaften geschwächt, die Löhne gedrückt und die Ungleichheit verstärkt. Und nun lautet die Botschaft: Gewöhnt euch daran, arm zu sein oder auf dem Schrotthaufen zu landen, und Widerspruch wird nicht toleriert.

Von der Überwachung zur Unterwerfung

Der sogenannte „Great Reset” sieht eine grundlegende Transformation der westlichen Gesellschaften voraus, die zu dauerhaften Einschränkungen der Freiheiten und zu einer Massenüberwachung führen wird.

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) hat über eine Zukunft spekuliert, in der Menschen Güter „mieten” statt besitzen (wie in dem weit verbreiteten Video „You will own nothing and be happy” zu sehen), was unter dem Deckmantel einer „grünen Wirtschaft”, „nachhaltigem Konsum” und „Klimanotstand” Bedenken hinsichtlich der Aushöhlung von Eigentumsrechten aufkommen lässt.

Klimapanikmache und das Mantra der Nachhaltigkeit dienen dazu, Geldmachprogramme zu fördern. Darüber hinaus dienen diese Narrative auch dazu, die soziale Kontrolle zu festigen.

Der Neoliberalismus hat sich überlebt und zur Verarmung großer Teile der Bevölkerung geführt. Um jedoch Dissens zu dämpfen und Erwartungen zu senken, wird das bisherige Maß an persönlicher Freiheit nicht toleriert werden. Das bedeutet, dass die breite Bevölkerung der Disziplin eines entstehenden Überwachungsstaates unterworfen wird.

Um jegliche Kritik zurückzudrängen, wird den Menschen erzählt, sie müssten ihre persönliche Freiheit opfern, um die öffentliche Gesundheit, die gesellschaftliche Sicherheit oder das Klima zu schützen. Anders als in der alten Normalität des konsumorientierten Neoliberalismus findet derzeit ein ideologischer Wandel statt, in dessen Verlauf persönliche Freiheiten zunehmend als gefährlich dargestellt werden, weil sie dem Gemeinwohl zuwiderlaufen.

In den 1980er Jahren haben Regierungen und Medien eine ideologische Offensive gestartet, um die neoliberale Agenda der Deregulierung und Privatisierung zu legitimieren. Dabei wurde die Vorrangstellung der „freien Marktwirtschaft”, der individuellen Rechte und Verantwortung betont und eine Abkehr von der Rolle des „Nanny-Staates”, der Gewerkschaften und der Kollektive in der Gesellschaft gefordert.

Derzeit erleben wir einen weiteren ideologischen Wandel. Wie in den 1980er Jahren wird diese Botschaft von einem wirtschaftlichen Impuls angetrieben. Diesmal ist es das zusammenbrechende neoliberale Projekt.

Die Massen werden darauf konditioniert, sich an einen niedrigeren Lebensstandard zu gewöhnen und ihn zu akzeptieren. Gleichzeitig wird, um die Lage zu vernebeln, die Botschaft verbreitet, dass der niedrigere Lebensstandard das Ergebnis der Masseneinwanderung oder der Versorgungsschocks sei, die sowohl der Ukraine-Konflikt als auch „das Virus“ verursacht hätten.

Die Agenda zur Netto-Null-Kohlenstoffemissionen wird dazu beitragen, einen niedrigeren Lebensstandard zu legitimieren (Reduzierung Ihres CO2-Fußabdrucks) und gleichzeitig die Vorstellung zu verstärken, dass unsere Rechte für das Allgemeinwohl geopfert werden müssen. Sie werden nichts besitzen, nicht weil die Reichen und ihre neoliberale Agenda Sie arm gemacht haben, sondern weil Sie angewiesen werden, nicht mehr unverantwortlich zu handeln und zum Schutz des Planeten beizutragen.

Der Rückgang des Konsums (Ihre Armut) wird als etwas Positives für den Planeten verkauft, indem man sich das Konzept des „Degrowth“ zunutze macht – etwas, das den Massen aufgezwungen wird, während die Eliten weiter reich werden. Dies steht im Gegensatz zu echten ökologischen oder sozialistischen Degrowth-Vorschlägen, die auf den Konsum der Eliten abzielen und Ressourcen umverteilen würden.

In der Zwischenzeit sind die Rahmenbedingungen geschaffen, um sicherzustellen, dass große Konzerne und Superreiche weiterhin Rekordgewinne erzielen – durch Militarismus, Energiewende, Lebensmittelwende, spekulative Finanzgeschäfte mit Land, Emissionshandel, Datenmonetarisierung, Überwachungskapital, Pharmazeutika, grüne Anleihen, Rohstoffe und Agrarindustrie, Immobilien und Klimarisikoderivate.

Und es steht immer Geld für die Ukraine und verschiedene Destabilisierungen auf der ganzen Welt zur Verfügung, um die Gewinne der Großkonzerne weiter zu sichern.

Indien als globaler Mikrokosmos

Um die globalen Dynamiken und die realen Auswirkungen neoliberaler Politik zu veranschaulichen, können wir den Fall des indischen Agrarsektors untersuchen.

Strukturanpassungsprogramme, die von Institutionen wie dem IWF und der Weltbank oder bilateralen Abkommen mit den USA auferlegt wurden, haben Länder wie Indien zu einer radikalen Umgestaltung ihres Agrarsektors gezwungen.

In nachfolgenden Richtlinien wurde der Abbau öffentlicher Unterstützungssysteme wie staatlicher Saatgutversorgung, Subventionen und öffentlicher Landwirtschaftsinstitutionen gefordert, während exportorientierte Cash Crops gefördert wurden, um Devisen zu verdienen.

Dieser Wandel ist Teil einer neoliberalen Agenda, die darauf abzielt, die Landwirtschaft weiter in die globalen Kapitalmärkte zu integrieren, die Rolle des öffentlichen Sektors zu reduzieren und den Sektor für ausländische Direktinvestitionen und multinationale Agrarkonzerne zu öffnen.

Die bisherigen Folgen in Indien sind für Millionen von Kleinbauern und Landbewohnern verheerend. Neoliberale Reformen haben zu spiralförmig steigenden Produktionskosten, einer Abhängigkeit von proprietärem Saatgut und Agrochemikalien sowie zur Erosion traditioneller Anbausysteme geführt. Dies hat zu einer weit verbreiteten Verschuldung, wirtschaftlicher Not und einem Rückgang der Zahl der Landwirte geführt – Millionen wurden von ihrem Land vertrieben, viele in den Selbstmord getrieben, und Hunderte Millionen sind mit einem Wachstum ohne Arbeitsplätze und der Vertreibung aus ländlichen Gebieten konfrontiert.

Diese Umstrukturierung erleichtert die Übernahme der Landwirtschaft durch große Agrarkonzerne und Finanzinvestoren. Diese Unternehmen dominieren den globalen Rohstoffhandel und festigen zunehmend ihre Kontrolle über Saatgut, Betriebsmittel, Logistik und Einzelhandel. Die Rolle des öffentlichen Sektors wird auf die Förderung privater Kapitalinvestitionen reduziert, wodurch eine industrielle, auf GVO basierende Rohstofflandwirtschaft gefestigt wird, die eher den Interessen der Unternehmen als der lokalen Ernährungssicherheit oder ökologischen Nachhaltigkeit dient.

Im Gegensatz dazu steht die Agrarökologie, ein Mittel, um Landwirte von der Abhängigkeit von manipulierten Rohstoffmärkten, unfairen Subventionen und Ernährungsunsicherheit zu befreien. Die Agrarökologie legt den Schwerpunkt auf lokale Ernährungssouveränität, ökologische Nachhaltigkeit und das Wissen der Landwirte und widersetzt sich dem reduktionistischen Paradigma der industriellen Landwirtschaft, das von der kapitalistischen Agrarindustrie gefördert wird.

In Indien zwingt die Politik der Vertreibung der Bevölkerung die vertriebenen Landarbeiter, in die Städte zu ziehen, um dort prekäre, schlecht bezahlte Arbeit zu suchen oder arbeitslos zu bleiben, wodurch die Zahl der überschüssigen Arbeitskräfte weiter ansteigt.

Diese Reservearmee von Arbeitskräften ist kein Zufall, sondern erfüllt eine strategische Funktion innerhalb des globalen Kapitalismus. Sie trägt dazu bei, die Löhne zu drücken und die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer und Gewerkschaften sowohl in Indien als auch international zu schwächen. Durch die Aufrechterhaltung eines großen Pools billiger und unsicherer Arbeitskräfte kann das Kapital die Arbeitnehmer durch Wettbewerb und Unsicherheit disziplinieren.

Darüber hinaus werden viele dieser vertriebenen indischen Arbeitnehmer in Offshore-Fabriken und globale Lieferketten absorbiert und dienen so effektiv als Instrument zur Untergrabung der Arbeitsrechte und -bedingungen in reicheren Ländern.

Diese Analyse spiegelt die Einbindung des Landes in das globale kapitalistische System wider, in dem die Vertreibung der Landbevölkerung und die „Flexibilität” der Arbeitskräfte von zentraler Bedeutung für die Aufrechterhaltung der kapitalistischen Dynamik sind.

Es lässt sich ein historischer Vergleich zwischen der Vertreibung der Landbevölkerung in England während der industriellen Revolution und der heutigen Vertreibung der Bauernschaft in Indien unter dem neoliberalen Kapitalismus ziehen. So wie die Enclosure-Bewegung in England die Bauern gewaltsam von ihrem Land vertrieb und sie in die Städte drängte, wo sie als Arbeitskräfte für den aufstrebenden industriellen Kapitalismus herhalten mussten, vollzieht sich heute in Indien ein ähnlicher Prozess.

Harmlose Sprache

Diese Vertreibung ist nicht einfach ein Nebenprodukt der „Entwicklung”, sondern ein bewusster Prozess, der mit der kapitalistischen Akkumulation und der imperialistischen Umstrukturierung der Landwirtschaft verbunden ist, bei der lokale Ernährungssysteme und die Lebensgrundlagen der ländlichen Bevölkerung den Interessen der Unternehmen und den globalen Märkten untergeordnet werden.

Das globale Kommunikations- und Unternehmensberatungsunternehmen APCO Worldwide ist eine Lobbyagentur mit engen Verbindungen zum Establishment der Wall Street und der US-Unternehmenswelt, die dessen globale Agenda vorantreibt. Vor einigen Jahren, nach der Finanzkrise von 2008, erklärte APCO, dass die Widerstandsfähigkeit Indiens gegenüber der globalen Rezession Regierungen, politische Entscheidungsträger, Ökonomen, Unternehmen und Fondsmanager davon überzeugt habe, dass das Land eine wichtige Rolle bei der Erholung des globalen Kapitalismus spielen könne.

Entschlüsselt bedeutet dies, dass globales Kapital in die sichere Kontrolle der Märkte gelangt. Im Bereich der Landwirtschaft verbirgt sich dahinter eine emotionale und scheinbar altruistische Rhetorik über die „Hilfe für Bauern” und die Notwendigkeit, „eine wachsende Bevölkerung zu ernähren” (ungeachtet der Tatsache, dass genau dies die indischen Bauern bereits tun). APCO spricht davon, internationale Fonds zu positionieren und Unternehmen die Möglichkeit zu geben, Märkte zu erschließen, Produkte zu verkaufen und Gewinne zu sichern.

Und der Staat kommt diesem Wunsch aktiv nach. Der Plan sieht vor, die Bauern zu vertreiben, einen Landmarkt zu schaffen und Landbesitz zu größeren Farmen zusammenzufassen, die für internationale Landinvestoren und exportorientierte industrielle Landwirtschaft besser geeignet sind.

So wurde beispielsweise im April 2021 eine Absichtserklärung zwischen der indischen Regierung und Microsoft unterzeichnet, die es dem lokalen Partner CropData erlaubt, eine Master-Datenbank von Landwirten zu nutzen. CropData sollte Zugang zu einer staatlichen Datenbank mit 50 Millionen Landwirten und deren Landbesitzdaten erhalten. Im Laufe der Entwicklung der Datenbank werden persönliche Daten der Landwirte, Profile ihres Landbesitzes, Produktionsinformationen und finanzielle Details aufgenommen.

Das erklärte Ziel ist es, digitale Technologien zu nutzen, um Finanzierung, Inputs, Anbau sowie Versorgung und Vertrieb zu verbessern. Die unausgesprochenen Ziele sind die Durchsetzung eines bestimmten Landwirtschaftsmodells, die Förderung profitabler Unternehmenstechnologien und -produkte, die Förderung der Marktbeherrschung (durch Unternehmen) und die Schaffung eines Landmarktes durch die Einführung eines Systems der „endgültigen Eigentumsübertragung” für alle Grundstücke im Land, sodass die Eigentumsverhältnisse geklärt sind und Land gekauft oder enteignet werden kann.

Weltweit hat sich die Finanzialisierung von Agrarflächen nach der Finanzkrise von 2008 beschleunigt. Von 2008 bis 2022 haben sich die Landpreise weltweit fast verdoppelt. Agrarinvestitionsfonds sind zwischen 2005 und 2018 um das Zehnfache gestiegen und umfassen nun regelmäßig Agrarflächen als eigenständige Anlageklasse, wobei US-Investoren ihre Beteiligungen an Agrarflächen seit 2020 verdoppelt haben.

Unterdessen spekulieren Agrarrohstoffhändler über ihre eigenen Private-Equity-Tochtergesellschaften mit Ackerland, während neue Finanzderivate es Spekulanten ermöglichen, Landparzellen zu erwerben und sie an in Not geratene Landwirte zurückzuvermieten, was zu einem steilen und anhaltenden Anstieg der Landpreise führt.

Was Indien betrifft, so wird es zu einer vollständig integrierten Tochtergesellschaft des globalen Kapitalismus. Vertriebene Bauern und Landarbeiter werden in städtische Sektoren wie das Baugewerbe, die Fertigung und den Dienstleistungssektor gedrängt, obwohl diese Sektoren nicht genügend Arbeitsplätze schaffen. Diese Vertreibung erleichtert den Ersatz arbeitsintensiver, familiengeführter Bauernhöfe durch groß angelegte, mechanisierte Monokulturbetriebe, die von wenigen mächtigen transnationalen Agrarkonzernen und Finanzinstituten kontrolliert werden.

Darüber hinaus wird Indien dazu gedrängt, sich zunehmend auf seine Devisenreserven zu verlassen, um Lebensmittel auf dem internationalen Markt zu kaufen, da es gezwungen ist, seine Puffer-Lebensmittelvorräte abzubauen.

Dieser Prozess wird durch den Druck der globalen Agrarindustrie und des Finanzkapitals vorangetrieben, die darauf abzielen, Indiens öffentliche Beschaffungs- und Verteilungssysteme für Lebensmittel, darunter die Food Corporation of India (FCI) und das Public Distribution System (PDS), zu zerstören. Diese staatlich unterstützten Mechanismen haben in der Vergangenheit die Ernährungssicherheit gewährleistet, indem sie strategische Getreidevorräte aufrechterhielten und den Bauern faire Preise garantierten.

Die Abschaffung dieser Pufferbestände würde bedeuten, dass Indien seine eigenen Nahrungsmittelreserven nicht mehr physisch halten und kontrollieren könnte. Stattdessen wäre es auf volatile globale Märkte angewiesen, um wichtige Lebensmittel mit Hilfe von Devisenreserven zu beschaffen. Diese Verlagerung würde Indien anfällig machen für Preisschwankungen, Spekulationen von Investmentfirmen und Manipulationen durch multinationale Konzerne, die die globalen Rohstoffmärkte dominieren.

Die massiven Bauernproteste in Indien waren zum Teil ein Widerstand gegen diese Politik. Ohne Pufferbestände würde Indien effektiv Unternehmen wie Cargill für die Lieferung von Lebensmitteln bezahlen, möglicherweise finanziert durch Kredite auf den internationalen Märkten.

Widerstand und Verweigerung

Die hier dargelegte Darstellung offenbart eine tiefgreifende systemische Krise des Kapitalismus, die nicht durch isolierte Ereignisse, Persönlichkeitspolitik oder kurzfristige politische Kurswechsel verstanden werden kann.

Von Finanzialisierung, räuberischen Praktiken im Ausland und spekulativen Märkten bis hin zu staatlich unterstützten Rettungsaktionen, Krieg und digitaler Überwachung erfindet der Kapitalismus ständig neue Mechanismen, um seinen Akkumulationszyklus zu verlängern.

Dieser Artikel deckt die zugrunde liegende Logik eines Wirtschaftssystems auf, das durch die zunehmende Konvergenz von staatlicher und unternehmerischer Macht gekennzeichnet ist – eine Entwicklung, die weg vom „Kapitalismus“ hin zu einem technokratischen oder sogar techno-feudalistischen System führt, in dem E-Commerce-Plattformen, Algorithmen, programmierbare zentralisierte Währungen und monopolistische Einheiten bestimmen, wie wir leben.

Solche Entwicklungen werfen dringende Fragen über die zukünftige Gestalt der Gesellschaft auf und vor allem darüber, wie eine Massenbewegung Widerstand leisten kann, ohne kooptiert oder unterwandert zu werden. Doch das Erkennen dieser Dynamiken ist der wesentliche erste Schritt, um eine informierte Debatte und wirksamen Widerstand zu fördern.

Die herrschende Klasse und ihre Medien und NGOs spalten jedoch weiterhin die Bevölkerung entlang von Linien der Rasse, Religion, Identitätspolitik und Einwanderung. Sie tun alles, um Spaltung zu säen oder die Menschen mit Gadgets, Spielen, Unterhaltung, Infotainment und Sport zu betäuben. Ihre Medien werden alles tun, um die Menschen darüber im Unklaren zu lassen, was wirklich geschieht und warum.

Aber selbst wenn es den Menschen gelingt, den Nebelvorhang zu durchschauen, werden sie versuchen, Apathie zu fördern und die Menschen davon zu überzeugen, dass man ohnehin nichts dagegen tun kann.

Sie werden alles versuchen, um die Opposition zu zersplittern und Bewegungen für einen systemischen Wandel zu unterdrücken.

Das heißt nicht, dass es keinen Widerstand gibt – ganz im Gegenteil, insbesondere im Bereich der Ernährung und Landwirtschaft (siehe meine Bücher über das globale Ernährungssystem, die am Ende dieses Artikels verlinkt sind).

Der Kampf gegen den aufkommenden digitalen Autoritarismus ist bereits in vollem Gange und nimmt viele Formen an: Menschenrechtsgruppen klagen vor Gericht gegen Gesetze und Praktiken der Massenüberwachung; Kampagnen mobilisieren, um digitale Ausweispläne, Gesichtserkennung und Massen datenspeicherung zu blockieren oder zurückzunehmen.

Massenmobilisierungen gegen Überwachungsinfrastrukturen nehmen zu, ebenso wie Akte der Verweigerung in Form der Nichtbefolgung digitaler Ausweisvorschriften, Opt-outs und Kampagnen zur Verschleierung öffentlicher Daten. Es gibt auch eine aufkeimende Bewegung zum Aufbau und zur Förderung von Peer-to-Peer-, föderierten oder Blockchain-basierten sozialen Netzwerken und Kommunikationswerkzeugen sowie zur Entwicklung einer basisdemokratischen Internetinfrastruktur, die staatliche und unternehmerische Kontrolle umgeht.

Internationale Solidarität ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung, um den Export von Überwachungstechnologien und die globale Harmonisierung repressiver Maßnahmen aufzudecken und zu bekämpfen.

Unterdessen leiden Hunderte Millionen Menschen in Armut und noch viel mehr sind mit sinkendem Lebensstandard und Sozialkürzungen konfrontiert. Gleichzeitig haben die Superreichen schätzungsweise 50 Billionen Dollar in geheimen Konten versteckt (Stand 2020) und sind in den letzten Jahren nur noch reicher geworden.

Und genau hier liegt der Kern des Problems: die wirtschaftliche Macht. Der Widerstand gegen den Überwachungsstaat und den digitalen Autoritarismus ist zwar unerlässlich, doch der tiefere Kampf richtet sich gegen die Konzentration von Reichtum und Kontrolle in den Händen einer globalen Unternehmens- und Finanzelite.

Überall auf der Welt organisieren sich Arbeiter, Bauern und Gemeinden durch Streiks, Landbesetzungen, Agrarökologie, Bewegungen für Saatgut- und Ernährungssouveränität, Schuldenwiderstand und den Kampf um die Rückgewinnung öffentlicher Güter. Die Aufgabe besteht darin, Bewegungen aufzubauen, die nicht nur Widerstand leisten, sondern auch die wirtschaftlichen Machtstrukturen, die das gesamte System stützen, verändern können.