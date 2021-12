Krankenpfleger aus den Niederlanden: „Wir haben einen sogenannten Impfstoff, bei dem ich bei der Arbeit nichts als Elend gesehen habe“.

Es fühlt sich an, als ob ich nicht mehr die ‚Sprache‘ spreche, die ich über 25 Jahre lang fließend zu beherrschen glaubte“, schreibt der Krankenpfleger Frank von der Intensivstation in einer Nachricht, die von der Zorgmedewerker Verenigd, einer Gruppe von Krankenschwestern und Pflegern aus vielen Bereichen des Gesundheitswesens, veröffentlicht wurde.

„Die Tatsache, dass in unseren Patientenakten immer noch steht, dass Sie nicht geimpft sind, obwohl Sie nicht einmal danach gefragt wurden, geschweige denn, dass dies eingetragen wurde. All die Nebenwirkungen, von denen mir die Patienten erzählt haben, die alten Herzinfarkte aufgrund mangelnder Sorgfalt, der Tsunami positiver D-Dimer-Ergebnisse bei jungen Menschen nach der Impfung, die Lungenembolien, die Infarkte, die (Nicht-)Stammis. Alles nur Zufall?“, fragt Frank, der bei der Arbeit mit dem so genannten Impfstoff „nichts als Elend“ erlebt hat.

„Es ist nicht erlaubt, darüber zu sprechen. Das wurde mir gesagt. Ärzte, die nur im Falle eines avnrt (Herzrhythmusstörungen, Anm. d. Red.) oder nach einer Impfung an Corona denken, obwohl der Patient bis zum Zeitpunkt der Injektion gesund war und angab, dass er seit diesem Zeitpunkt leidet. Wir untersuchen nichts. Wir fragen nicht einmal danach“, seufzt der Krankenpfleger.

Wir tun so, als gäbe es sie nicht

„Ich kann einem Patienten nicht verkaufen, dass die Blasen auf seinen Armen und seinem Rücken einen Tag nach dem Einstich tatsächlich durch den Einstich verursacht wurden, weil ich es nicht weiß. Aber wir müssen es wagen, nachzuforschen. Und das tun wir nicht. Wir tun so, als gäbe es das nicht“, schreibt Frank und fügt hinzu, dass die meisten Patienten und Kollegen nicht einmal wissen, was Lareb (Meldemöglichkeit für Impfstoff Nebenwirkungen) ist.

Die Welt, in der ich lebe (und arbeite), ist weitgehend selbst verrückt geworden. Was mich betrifft, so leiden viele Menschen unter kognitiver Dissonanz. Vor lauter Angst können sie nicht mehr rational denken, erklärt der Pfleger, der auf der Intensivstation arbeitet. „Nach und nach sind alle von den Medien und der Politik völlig hypnotisiert worden“.

Niemals!

Frank sagt, er habe bereits im Mai letzten Jahres aufgehört, Zeitungen zu lesen und Nachrichten zu sehen. „Was ich im Krankenhaus sah, entsprach nicht dem, was ich im Fernsehen hörte und in den Zeitungen las. Niemals!“

Der Neurologe Jan Bonte sagt zu Franks Erfahrungsbericht: „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Was für eine unfassbar große Traurigkeit“.