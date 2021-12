Wahnsinn: Zoo in Phönix impft 75 TIERE gegen COVID-19 – allesamt bedrohte Tierarten

Fünfundsiebzig Tiere im Zoo von Phoenix in Arizona wurden gegen das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) geimpft – alle stehen auf der Liste der gefährdeten Arten. Tierärzte, die für den Zoo arbeiten, behaupten, die Tiere seien anfällig für das Coronavirus, weshalb sie die experimentellen und gefährlichen Impfstoffe benötigen.

„Die Gesundheit der Tiere und die Gesundheit der Menschen sind eng miteinander verbunden“, erklärte Dr. Gary West, Tierarzt und Vizepräsident des Phoenix Zoo für Tiergesundheit und lebende Sammlungen. „Wir erhielten zunehmend besorgniserregende Berichte aus anderen Zoos, in denen Großkatzen, Tiger, Löwen und Schneeleoparden von ihren menschlichen Pflegern angesteckt wurden.“

Aus diesem Grund beschlossen die Verantwortlichen des Zoos in Phoenix, 75 Tiere auszuwählen, die den Impfstoff erhalten sollten. Dazu gehören Sumatra-Tiger, Rotluchse, Jaguare, afrikanische Löwen, Orang-Utans, Kaisertamarine, Ägyptische Flughunde, Dreibindengürteltiere und Linnes Zweizahnfaultiere. (Verwandt: MIND-BLOWING: Zoos in Oakland und Denver impfen Tiere mit COVID-19-Spike-Protein – darunter Bären, Gorillas, Tiger und Berglöwen).

Die Tiger, Rotluchse, Jaguare und Löwen wurden aus der Ferne mit Pfeilen geimpft, die die Impfstoffe enthielten. Es wird erwartet, dass sie bald eine zweite Dosis erhalten, die als Auffrischungsimpfung dienen wird. „Sie vertragen es viel besser als Menschen“, sagte West. „Sie mögen es nicht, aber sie erholen sich sofort wieder und gehen zurück in ihr Leben.

„Bislang haben wir noch keine besonderen Vorkommnisse beobachtet. Vielleicht eine leichte Lethargie bei ein paar unserer Primaten, aber wirklich nichts Großes“, fügte er hinzu und sprach über die unmittelbaren Nebenwirkungen des Impfstoffs auf die Tiere. „Zusätzlich zu den Maßnahmen, die wir für unsere Gäste ergreifen, haben wir während der Pandemie auch hinter den Kulissen Vorkehrungen getroffen, um unsere Tiere zu schützen.

Zu diesen Vorsichtsmaßnahmen gehört, dass die Mitarbeiter des Zoos Abstand zu den Tieren halten und Schutzausrüstung tragen. West sagte, dass die Zoowärter Masken und Handschuhe tragen müssen, wenn sie in die Nähe der Tiere kommen. Die Bereiche des Zoos, die es den Besuchern ermöglichen, den Tieren etwas näher zu kommen, sind derzeit noch geschlossen.

West erklärte, er sei erleichtert, dass die Tiere im Phoenix Zoo geimpft sind.

„Wir können diesen Tieren [mit dem Impfstoff] eine weitere Schutzschicht bieten. Zoos sind einige der letzten Orte, an denen man [einige dieser Tiere] zu sehen bekommt, und einige der letzten Orte, an denen diese Tiere gerettet werden können“, so West.

„Wir haben einige sehr seltene Tiere, wie Sumatra-Tiger und Borneo-Orang-Utans, und wenn wir etwas tun können, um sie zusätzlich vor der Krankheit zu schützen, dann werden wir diese Möglichkeiten prüfen.

Die Tiere des Phoenix-Zoos erhielten „spezielle“ COVID-19-Impfstoffe

Die COVID-19-Impfstoffe, die im Phoenix Zoo verwendet werden, wurden von Zoetis, einem weltweit tätigen Tiergesundheitsunternehmen mit Sitz in New Jersey, speziell für Tiere entwickelt. Zoetis spendete dem Zoo 160 Dosen seiner COVID-19-Impfstoffe.

„Wir haben eine Liste von Tierarten zusammengestellt, die wir zweimal impfen wollten, und diese Liste zweimal eingereicht, so dass wir den Impfstoff für all diese Tiere bekommen konnten“, so West.

Im Rahmen des Massenimpfungsprogramms sind die Tierärzte des Phoenix Zoos verpflichtet, monatliche Berichte an Zoetis zu schicken, in denen alle unerwünschten Wirkungen im Zusammenhang mit den Impfungen aufgeführt sind.

Der Impfstoff von Zoetis erhielt Anfang des Jahres vom Landwirtschaftsministerium die Notfallzulassung für die Verwendung bei gefährdeten Arten. Seitdem wurden COVID-19-Impfstoffe an Tiere in Dutzenden von Zoos in den Vereinigten Staaten verabreicht.

Die ersten Impfstoffe wurden neun Menschenaffen im Zoo von San Diego verabreicht. Sie waren die ersten nicht-menschlichen Tiere in Amerika, denen ein COVID-19-Impfstoff verabreicht wurde.

Seit Anfang des Jahres hatten mehrere Zoos im ganzen Land mit COVID-19-Ausbrüchen bei ihren Tieren zu kämpfen, die zweifellos durch den engen Kontakt mit ihren vollständig geimpften Pflegern verursacht wurden. Dies hat zum Tod von gefährdeten Tieren geführt, darunter drei Schneeleoparden, die kürzlich im Lincoln Children’s Zoo in Nebraska verendet sind.

Es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis weitere Berichte über geimpfte Zootiere auftauchen, die aufgrund der experimentellen und gefährlichen COVID-19-Impfstoffe plötzliche gesundheitliche Komplikationen erleiden.