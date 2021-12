In Video- Corona-Tyrannen-Best-Of: Neuseelands Machthaberin, Janice Ardern.

In Ozeanien haben unzählig viele Politiker ihre Hüte in den Ring geworfen, um als gnaden und skrupellosester Corona-Tyrann in die Annalen einzugehen. Doch ein Mitstreiterin scheint derweil allen anderen Wannabe-Despoten den Rang ablaufen zu wollen.

Die Rede ist von Neuseelands Primadonna, Janice Ardern, die nur so vor totalitärem Enthusiasmus sprüht und ihre ebenfalls mit allen Wassern gewaschenen Konkurrenten allwöchentlich in Zugzwang bringt.

Die gruselige neuseeländische Premierministerin legt unentwegt eine frivole Ehrlichkeit an den Tag, um ihrer Bevölkerung hinreichend Verachtung entgegenzubringen. Angesichts der Häufigkeit ihrer skandalösen öffentlichen Auftritte und Stellungnahmen, ist es als Beobachter ungemein schwierig geworden auf dem Laufenden zu bleiben.

Deswegen wollen wir an dieser Stelle eine Kompilation von Janice Arderns faschistoiden Evergreens zusammenstellen. Gleichwohl uns durchaus bewusst ist, dass die Regentin der Kiwis ein atemberaubendes Tempo vorlegt und