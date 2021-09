Krankenschwester behauptet, dass vollständig geimpfte Covid-19-Patienten mit Ivermectin behandelt werden, während nicht geimpfte an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden

Eine 40 Jahre alte Krankenschwester hat behauptet, dass vollständig geimpfte Covid-19-Patienten im Krankenhaus mit Ivermectin behandelt werden, während nicht geimpfte Covid-19-Patienten an Beatmungsgeräte angeschlossen werden.

Diese Behauptung wurde während einer Freiheitsdemonstration in Australien aufgestellt, bei der die Krankenschwester eine Rede vor den Anwesenden hielt (Video hier)…

Vermectin ist ein gängiges Medikament zur Behandlung von Parasiten, aber es gibt Hinweise darauf, dass es bei der Behandlung der angeblichen Covid-19-Krankheit erfolgreich ist. Das Medikament wurde in ganz Indien eingesetzt und schien die Zahl der Todesfälle pro Million Menschen deutlich zu senken.

Als Indien jedoch den Kurs änderte und den Covid-19-Impfstoff einführte, begannen die angeblichen Covid-19-Todesfälle sehr schnell wieder anzusteigen.

Die australische Arzneimittelbehörde hat Hausärzten die Verschreibung von Ivermectin-Tabletten zur Behandlung der angeblichen Covid-19-Krankheit untersagt, was bedeutet, dass die Behauptungen der 40-jährigen Krankenschwester höchst umstritten sind, falls sie wahr sind.

Die Therapeutic Goods Administration (TGA) erklärte in einer Pressemitteilung, dass Hausärzte Ivermectin nur noch für zugelassene Krankheiten wie Krätze und bestimmte parasitäre Infektionen verschreiben dürfen.

„Diese Änderungen wurden aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Verschreibung von oralem Ivermectin zur angeblichen Vorbeugung oder Behandlung von Covid-19 eingeführt“, so die TGA in einer am Freitag, 10. September, veröffentlichten Erklärung.

Vielleicht erinnern Sie sich an die Szenen in den BBC-Nachrichten, die eine angebliche Covid-19-Krise in Indien zeigten. Seitdem hat das Land Covid-19 in Gebieten, in denen Ivermectin eingesetzt wurde, praktisch ausgerottet.

In Uttar Pradesh, Indien, wurden 33 Bezirke für „Covid-frei“ erklärt. Bei einer Gesamtbevölkerung von 241 Millionen gibt es nur 199 aktive Fälle, und die positive Testrate liegt bei 0,01 % – statistisch gesehen bei Null.

Uttar Pradesh ist ein armer Bundesstaat und, schlimmer noch, der bevölkerungsreichste des Landes mit extrem dicht besiedelten Städten – die denkbar fruchtbarste Umgebung für ein pandemisches Virus – und dennoch haben sie Covid-19 mit einem billigen, weithin erhältlichen Medikament besiegt: Ivermectin.