Krankenschwester Nicole spricht über die Covid-Impfung: „Das habe ich noch nie gesehen“

Auf der Website C19VaxReactions.com ist ein Video erschienen, in dem die Krankenschwester Nicole aus Baltimore im US-Bundesstaat Maryland über ihre Erfahrungen mit der Covid-Impfung berichtet. Die Website wurde von einer wachsenden Gruppe von Menschen gegründet, die durch den Corona-Impfstoff schwer geschädigt wurden.

In dem Video sagt sie, dass viele Patienten geschädigt werden. „Das habe ich wirklich noch nie gesehen“, sagt sie. Seit Januar dieses Jahres hat sie sechs Todesfälle nach der Impfung beobachtet. Sie hat auch zahlreiche Fälle von schweren Nebenwirkungen gesehen. „“Ich habe aufgehört zu zählen.“

A must watch! RN TELLS ALL FROM GROUND ZERO ABOUT WHAT SHE HAS SEEN WITH THESE ADVERSE REACTIONS FROM THESE JABS! Unlike any she has ever seen! pic.twitter.com/4TNKNr1ToU