Krankenschwester schlägt Alarm: „Die Leichenhallen sind überfüllt, und das ist erst der Anfang“.

Corrine Lund ist eine examinierte Krankenschwester, die zu den wichtigsten Whistleblowern in Bezug auf Vorfälle in unseren Krankenhäusern gehört. Im September berichtete sie uns, wie Krankenhäuser betäubte ältere Patienten ohne deren Zustimmung geimpft haben. Jetzt sagt Corrine, dass sie die unvermeidliche Folge dieses Anstiegs gesehen hat: das Sterben. Corrine sagt, dass es so viele Leichen gibt, dass die örtlichen Leichenhallen überfüllt sind und sie die Überzähligen in Anhängern auf dem Parkplatz unterbringen müssen. Sie sagt, die Menschen sterben an Herzmuskelentzündung, Vorhofflimmern, Schlaganfall, Atemstillstand, an allen nur erdenklichen Krankheiten, die alle mit Gehirn- und Herzgerinnseln zusammenhängen.

Einmal wurde sie angefragt, wie viele Plätze noch in der Leichenhalle des Krankenhauses zu verfügung stehen, in dem sie arbeitet. „Zuerst dachte ich: Das ist aber seltsam. Aber ansonsten habe ich dem nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt“, sagte Lund in der Stew Peters Show.

Vor einer Woche wurde ein Anhänger am Eingang des Krankenhauses abgestellt. Es dauerte nicht lange, bis auch dieser Anhänger mit Leichen gefüllt war. In dem Wagen ist Platz für 10 Leichen, und nach Angaben der Krankenschwester sind es jetzt neun. Die Leichen bleiben höchstens zwei bis drei Tage im Anhänger, bevor sie von einem Bestatter abgeholt werden.

Die Zahl der Todesfälle nehme zu, sodass man jetzt eine Leichenhalle auf dem Parkplatz einrichten müsse, sagte die Krankenschwester. Das ist unglaublich. Die Menschen sterben plötzlich, und ich glaube, das ist erst der Anfang.

Der Moderator Stew Peters sagte, dass diese Menschen an den Folgen der Corona-Impfungen sterben. Lund nickte zustimmend. „In diesem Gebiet ist die Durchimpfungsrate sehr hoch. Die Patienten, die im Sterben liegen, sind geimpft worden. Sie sterben wegen des Impfstoffs“.