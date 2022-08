Krankenschwestern beschreiben die „brutale“ COVID-19-Behandlungsprotokolle

Eine Krankenschwester, die miterleben mussten, wie „brutale“ COVID-19-Behandlungsprotokolle in Krankenhäusern Patienten töteten, zeichnen ein düsteres Bild von dem, was in staatlichen und bundesstaatlich finanzierten Gesundheitssystemen vor sich geht.

„Sie sind schrecklich, und sie sind alle im Gleichschritt“, sagte Staci Kay, eine Krankenschwester der North Carolina Physicians for Freedom, die das Krankenhaussystem verließ, um ihre eigene Privatpraxis für Frühbehandlung zu eröffnen, gegenüber der Epoch Times. „Sie werden keine Protokolle in Betracht ziehen, die über das hinausgehen, was ihnen von den CDC (Centers for Disease Control and Prevention) und dem NIH (National Institute of Health) vorgegeben wird. Und niemand fragt, warum.“

Angetrieben von kognitiver Dissonanz inmitten einer Reihe von Warnsignalen sagt Kay, dass das Krankenhauspersonal offensichtlich problematische Behandlungen, die in klinischen Studien schlecht abgeschnitten haben, wie Remdesivir, und Protokolle wie die Isolierung des Patienten ignoriert, nur um sich an den Bundeskanon zu halten.

„Ich habe gesehen, wie Menschen starben, während ihre Familie via iPad auf Facetime zusah“, sagte Kay. „Das war brutal.“

Als ehemalige Krankenschwester auf der Intensivstation habe sie schon viele Tragödien erlebt, aber die Behandlung von COVID-Patienten habe mich mitten in der Nacht schweißgebadet und mit Brustschmerzen aufwachen lassen.

„Ich habe meinen Job gehasst“, sagte Kay. „Ich hasste es, zur Arbeit zu gehen. Ich war so gestresst wie noch nie zuvor in meinem Leben.“

Die Isolierung der Familien sei besonders schwierig gewesen, weil die Menschen nicht kommen konnten, um sich von ihren Angehörigen zu verabschieden.

Wir können es besser machen

Kay suchte nach anderen Möglichkeiten, als sie ein von Dr. Paul Marik, dem Gründungsmitglied der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance, entwickeltes stationäres Protokoll fand, das angeblich eine Erfolgsquote von 94 Prozent aufwies.

Nachdem Kay es dem Leiter der Abteilung für pulmonale Intensivpflege vorgestellt hatte, wurde sie jedoch abgewiesen, und der Arzt prahlte damit, dass das Krankenhaus zu diesem Zeitpunkt eine Überlebensrate von 66 Prozent hatte.

„Ich sagte ihm: ‚Ich glaube, wir können es besser machen‘, aber ich wurde sehr schnell abgewiesen“, sagte Kay. „Ich wurde sehr wütend, weil ich zusah, wie Menschen starben, und ich wusste, dass wir es besser hätten machen können.“

Es war, als ob ehemals intelligente Menschen einer Gehirnwäsche unterzogen wurden und dann einfach nur noch dumm waren“, so Kay, denen das geistige Rüstzeug fehlte, um zwischen wahr und falsch zu unterscheiden.

Dies führte dazu, dass Kay anfing, Patienten ambulant zu behandeln, um ihre Einweisung in das Krankenhaussystem zu verhindern. Dies ist nun ihre Vollzeitbeschäftigung, nachdem sie gefeuert wurde, weil sie sich den ihrer Meinung nach unlogischen Testanforderungen für nicht geimpfte Personen nicht unterworfen hatte.

In ihrer telemedizinischen Praxis hat Kay mehrere Fälle von Menschen mit COVID-19-Impfschäden zu verzeichnen.

„Ich habe auch im stationären Bereich Dinge gesehen, bei denen ich den Verdacht hatte, dass es sich um Impfschäden handelt, die von unseren Ärzten nicht erkannt wurden“, sagte Kay. „Ich sah Hirnblutungen, Krampfanfälle aus dem Nichts, Krebs, der sich wie ein Lauffeuer ausbreitete, ischämische Schlaganfälle, und ich sah, wie eine Person auf schreckliche Weise an Myokarditis starb.“

Im ambulanten Bereich hat sie als Folge des COVID-19-Impfstoffs Erkrankungen wie Hirnnebel, kognitiven Abbau, Gelenkschmerzen, Magen-Darm-Störungen und Neuropathie (Taubheit und Kribbeln in Händen, Füßen und Extremitäten) beobachtet.

Die alte Schule wird zur neuen Schule.

Kays Unternehmen, Sophelina Counseling, bietet Telemedizin, mobile Notfallversorgung und mobile IV-Therapien an. Es ist unabhängig von der Kontrolle durch Unternehmen, Bund und Länder, was ihrer Meinung nach eine Lösung für ein Gesundheitssystem ist, das durch erdrückende Anforderungen gelähmt ist.

„Solange die Medizin von Unternehmen kontrolliert wird, egal ob es sich um Medicare oder private Versicherungsgesellschaften handelt, wird es immer Anbieter geben, die gezwungen, unter Druck gesetzt und genötigt werden, Dinge zu tun, die sie normalerweise nicht tun würden“, sagte sie. „Die Ärzte haben nicht mehr die Behandlungsmöglichkeiten, die sie früher hatten.

Aufgrund dieser unternehmerischen Kontrolle, so Kay, nehme die Liste der zu erfüllenden Aufgaben den Ärzten die Zeit, sich um die Patienten zu kümmern.

„Die Abkehr von dieser Unternehmensstruktur wird ein entscheidender Faktor sein“, sagte sie.

Kay plädierte dafür, zur „alten Schule“ zurückzukehren, d. h. zum Modell der direkten Primärversorgung, bei dem der Patient eine monatliche oder jährliche Gebühr zahlt, um Zugang zum Anbieter zu haben, ohne die Einmischung eines traditionellen Versicherungsunternehmens, das „zu viele Hürden, Kopfschmerzen und Kontrollkästchen“ verlangt.

Kay verweist auf ein Gesundheitsversorgungsmodell namens GoldCare, das von Dr. Simone Gold, der Gründerin von America’s Frontline Doctors, entwickelt wurde.

Gold, die wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an dem Einbruch in das Kapitol am 6. Januar zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt wurde, hat GoldCare als private Mitgliedervereinigung (PMA) gegründet.

Da sich ein Großteil der Aktivitäten von Versicherungsgesellschaften um mögliche Klagen dreht, muss man, um Mitglied der PMA zu werden, eine Klausel unterschreiben, in der man sich verpflichtet, nicht zu klagen.

„Das bedeutet für uns, dass wir keine unnötigen Tests oder Konsultationen anordnen müssen, nur um uns abzusichern, denn das ist das meiste, was die Unternehmensmedizin tut“, sagte sie.

Infolgedessen, so Kay, sind sowohl der Patient als auch der Arzt zufriedener, weil der Behandlungsprozess nicht durch aufgeblähte Versicherungsanforderungen belastet wird.

Für Kay ist dieses Modell – das an eine einfachere Zeit in der medizinischen Versorgung erinnert, in der die Ärzte mehr Kontakt zu ihren Patienten hatten – der Schlüssel.

„Die alte Schule wird zur neuen Schule werden müssen“, sagte Kay.

Die NIH und die CDC haben auf die Bitte der Epoch Times um Stellungnahme zu den COVID-19-Behandlungsprotokollen nicht reagiert.

Boykottiert das System

Eine Krankenschwester im Bundesstaat Washington, die anonym bleiben möchte, teilt Kays traditionellere Vision für die Zukunft des Gesundheitswesens, nachdem sie Lachs, Eier und Honig zur Bezahlung genommen hat.

Sie sagte der Epoch Times, dass die Menschen „ihre Krankenversicherung boykottieren müssen“.

„Ich denke, dass Menschen, die keine Operation brauchen, um ihr Leben zu retten, nicht ins Krankenhaus gehen sollten“, sagte die Krankenschwester. „Ich denke, die Leute müssen sich Ärzte suchen, die privat zahlen und nur das bezahlen, was sie brauchen.“

Die Bundesregierung müsse aus dem Gesundheitswesen herausgehalten werden, fügte sie hinzu.

„Ich glaube vor allem nicht, dass Kinder zu diesen Ärzten gehen sollten, die staatliche Gelder oder Medicare- und Medicaid-Erstattungen annehmen“, sagte die Krankenschwester.

Die Krankenschwester bat um Anonymität, da sie nicht nur nicht geimpft ist, sondern die Regierung in den Bundesstaaten Washington und Oregon es der Öffentlichkeit ermöglicht, anonyme Beschwerden ohne Beweise“ gegen Beschäftigte des Gesundheitswesens einzureichen, die Behandlungen fördern, die von den offiziellen Protokollen abweichen.

Nachdem die Krankenschwester entlassen wurde, weil sie sich nicht an das Impfmandat gehalten hatte, gründete sie ihr eigenes privates Pflegeunternehmen, das monoklonale Antikörper, L-Lysin- und Vitamin-C-Infusionen, Infrarot-Rotlichttherapie und Vernebelungsgeräte als Behandlungen nach Bedarf und bei Bedarf anbietet.

Weitverbreitete Datenunterdrückung

Mit ihrem neu gegründeten Unternehmen führte sie die Frühinterventionen durch, die ihrer Meinung nach von den Krankenhäusern durchgeführt werden sollten, „die sich aber weigern, weil sie sagen, dass es dafür keine Beweise gibt“.

Die Krankenschwester arbeitet mit einem wachsenden Netzwerk von Ärzten und Leistungserbringern zusammen, die als „totale Parallelgesellschaft“ im Schatten des „krummen“ Gesundheitssystems existieren, sagte sie.