Krankenwagenfahrer (23) erleidet Herzinfarkt, verursacht mit dem Krankenwagen Unfall und stirbt

Ein 23-jähriger Krankenwagenfahrer aus der US-Stadt Pittsburgh erlitt am Sonntag einen Herzinfarkt. Anschließend kollidierte er mit seinem Krankenwagen mit einem anderen Auto, wobei zwei Personen verletzt wurden.

Die öffentliche Sicherheit von Pittsburgh teilte mit, dass der Fahrer des Krankenwagens, Nicholas A. Theofolis, an den Folgen des Unfalls starb.

Pittsburgh Public Safety offers its deepest condolences to the family, friends, and colleagues of Nicholas A. Theofilis of Penn Hills EMS who was killed in the line of duty as the result of a collision in Shadyside overnight.



