Krieg (4) Trumps Fiasko

Egon W. Kreutzer

Der elfte Tag ist angebrochen.

Die Nachrichtenlage ist ein einziges Chaos, aus dem sich jedoch einige stabile Strukturen erheben, die hilfreich sind, im großen Brei zwischen den Kategorien „wahrscheinlich wahr“ und „wahrscheinlich unwahr“ zu unterscheiden.

Wahr ist, dass die Preise für Öl und Gas weltweit angezogen haben. Dies ist nicht die Folge von Spekulationen über mögliche Folgen eines vielleicht drohenden Krieges. Es ist die Folge eines akut tobenden Krieges in dem eben nicht nur die Straße von Hormus für das Ausbleiben von Tankschiffen sorgt, sondern auch Erzeugungskapazitäten ausgefallen sind, und zwar aus zwei unterschiedlichen Gründen. Grund 1: Die Lager der Förderländer sind voll. Die Förderung muss gestoppt werden, weil nichts mehr abfließt. Grund 2: Teile der Förder- und Verarbeitungsanlagen sind – sowohl in den Golfstaaten