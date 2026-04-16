Selenskyj wird zum „Lord of War“: Ukraine bietet kampferprobte Kriegsroboter dem Meistbietenden an

Tyler Durden

Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy trat auf die Bühne und erklärte, dass die militärisch-industrielle Basis der Ukraine einige der weltweit fortschrittlichsten unbemannten Plattformen hervorgebracht habe, die bereits gegen Russland eingesetzt werden und die Art der Kriegsführung nachhaltig verändern.

„Zum ersten Mal in der Geschichte dieses Krieges wurde eine feindliche Stellung ausschließlich durch unbemannte Plattformen, Bodensysteme und Drohnen eingenommen“, schrieb Selenskyj in einem Beitrag auf X.

The future is already on the front line – and Ukraine is building it. These are our ground robotic systems. For the first time in the history of this war, an enemy position was taken exclusively by unmanned platforms – ground systems and drones. The occupiers surrendered, and the… pic.twitter.com/qLQKfxPdiB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 13, 2026

Er verwies auf eine wachsende Zahl ukrainischer Rüstungsfirmen, darunter Ratel, TerMIT, Ardal, Rys, Zmiy, Protector und Volia, und erklärte, dass deren robotische Systeme in nur drei Monaten mehr als 22.000 Einsätze an der Front durchgeführt hätten.

Selenskyjs übergeordnete Botschaft wirkte eher wie ein PR-Auftritt für ukrainische Rüstungsunternehmen, die in der Lage seien, jährlich Millionen von FPV-Drohnen sowie Systeme für Tiefenschläge, Abfangsysteme, Bodenroboter und maritime Drohnenboote zu produzieren.

‼️ ZELENSKYY: For the first time in the war, an enemy position was captured entirely by ground robotic systems and drones – without any infantry. A robot entered the most dangerous zones instead of a soldier and took the positions.



«The future is here, on the battlefield, and… pic.twitter.com/maqECUunEj — Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) April 13, 2026

„Die Roboter der Ukraine wurden im Kampf geformt. Ich habe Videomaterial gesehen, in dem ihre UGVs Geiseln nehmen. So werden zukünftige Schlachten aussehen“, erklärte Mike LeBlanc, Mitbegründer von Foundation Robotics, in einer Stellungnahme.

Das Team von LeBlanc bereitet derzeit seine humanoiden Phantom-Roboter für Tests vor und entwickelt weiterhin militarisierte humanoide Prototypen, die in Hochrisikoumgebungen gemeinsam mit Soldaten operieren sollen.

Im Februar schickte Foundation laut einem Artikel im Magazin TIME zwei Phantom-MK1-Roboter zur Erprobung in die Ukraine.

Die Kapitalmärkte der Ukraine sind durch den Krieg eingefroren, wodurch viele der im Einsatz bewährten „Kriegs-Einhörner“ des Landes von traditionellen Finanzierungsquellen abgeschnitten sind. Der Konflikt im Nahen Osten hat jedoch einen neuen Exportweg beschleunigt, da Drohnenkrieg und KI-gestützte Kill-Chain-Systeme die militärische Denkweise grundlegend verändern.

Wie Reuters berichtet, prüfen Golfstaaten wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate ukrainische Abfangdrohnen als kostengünstigere Antwort auf das Aufkommen iranischer Einweg-Angriffsdrohnen. Gleichzeitig richten ukrainische Firmen oder deren europäische Tochtergesellschaften ihren Blick auf den US-Zivil- und Verteidigungsmarkt, um ihre kampferprobten Systeme zu verkaufen. Der erste realistische Zugang zum US-Markt dürfte über kostengünstige Anti-Drohnen-Lösungen und andere mehrschichtige Luftverteidigungstechnologien erfolgen.

Unterdessen bezeichneten sogenannte „Experten“, die von der Zeitung The Moscow Times zitiert wurden, Selenskyjs Beiträge auf X als „vor allem PR-Maßnahme“, betonten jedoch, dass Roboter „bereits sowohl Taktik als auch Strategie“ in dem vier Jahre andauernden Krieg verändern.

Selenskyj hat recht: „Die Zukunft ist bereits an der Front.“