Krieg gegen das Bargeld: Indien und Japan führen Pilotprogramm für digitales Geld ein

Vor kurzem haben wir berichtet, dass die Federal Reserve plant, in Zusammenarbeit mit mehreren großen Geschäftsbanken ein zwölfwöchiges Pilotprogramm zu starten, um die Machbarkeit einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) zu testen. Die USA sind nicht die einzigen, die mit digitalen Währungen experimentieren. Indien arbeitet an der Entwicklung einer digitalen Rupie und hat kürzlich die zweite Testphase angekündigt.

Nach einem erfolgreichen Pilotprogramm zur Erprobung ihrer digitalen Währung auf Großhandelsebene hat die indische Zentralbank (Reserve Bank of India, RBI) angekündigt, dass sie die digitale Rupie im Einzelhandel testen wird.

Nach Angaben der RBI ist die digitale Währung der Zentralbank „ein gesetzliches Zahlungsmittel, das von einer Zentralbank in digitaler Form ausgegeben wird. Sie ist dasselbe wie eine Fiat-Währung und kann eins zu eins mit der Fiat-Währung getauscht werden. Nur ihre Form ist anders.“

Digitale Währungen sind ähnlich wie Bitcoin und andere Kryptowährungen. Sie existieren als virtuelle Banknoten oder Münzen, die in einer digitalen Brieftasche auf Ihrem Computer oder Smartphone gespeichert sind. Der Unterschied zwischen einer staatlichen Digitalwährung und Bitcoin besteht darin, dass der Wert der Digitalwährung vom Staat gestützt und kontrolliert wird, genau wie bei traditionellen Fiat-Währungen.

Die RBI drückt es so aus: „Im Gegensatz zu Kryptowährungen handelt es sich bei einer CBDC nicht um eine Ware oder Ansprüche auf Waren oder digitale Vermögenswerte. Kryptowährungen haben keinen Emittenten. Sie sind kein Geld (und schon gar keine Währung), wie das Wort historisch verstanden wurde.“

Einem Bericht der Economic Times of India zufolge wird die National Payments Corporation of India während der Testphase die Plattform für das digitale Rupien-Zahlungssystem betreiben. Die Reserve Bank of India möchte, dass jede an dem Pilotprojekt beteiligte Geschäftsbank die Verwendung der digitalen Rupie im Einzelhandel mit 10.000 bis 50.000 Nutzern testet.

State Bank of India, Bank of Baroda, Union Bank of India, ICICI Bank, HDFC Bank, Kotak Mahindra Bank, Yes Bank und IDFC First Bank werden an dem Pilotprogramm teilnehmen. Wenn das Pilotprogramm erfolgreich ist, wird die RBI das Programm auf das gesamte indische Bankensystem ausweiten.

Die E-Rupie wird in einer Brieftasche gespeichert, die Stückelungen werden je nach Wunsch des Kunden verfügbar sein, so wie man Bargeld von einem Geldautomaten anfordert. Die Banken führen dies nur in ausgewählten Städten ein“, sagte eine an dem Programm beteiligte Person gegenüber der Times.

In einem Konzeptpapier preist die RBI die Vorteile der digitalen Währung an.

Es wird davon ausgegangen, dass CBDC für Privatkunden Zugang zu sicherem Geld für Zahlungen und Abrechnungen bieten kann, da es eine direkte Haftung der Zentralbank ist. CBDC für Großkunden haben das Potenzial, die Abwicklungssysteme für Finanztransaktionen zu verändern und sie effizienter und sicherer zu machen. Angesichts des Potenzials, das jedes der beiden Systeme bietet, könnte es sinnvoll sein, sowohl CBDC-W als auch CBDC-R einzuführen.

Von Regierungen herausgegebene digitale Währungen werden mit dem Versprechen verkauft, eine sichere, bequeme und sicherere Alternative zu physischem Bargeld zu sein. Man sagt uns auch, dass sie dazu beitragen werden, gefährliche Kriminelle zu stoppen, die die Widerspenstigkeit von Bargeld schätzen. Aber es gibt auch eine dunkle Seite – das Versprechen der Kontrolle.

Hinter der Entwicklung hin zu staatlichen digitalen Währungen steht der „Krieg gegen das Bargeld“. Die Abschaffung des Bargelds eröffnet der Regierung die Möglichkeit, die Ausgaben der Verbraucher zu verfolgen und sogar zu kontrollieren, und würde es den Zentralbanken noch leichter machen, manipulative geldpolitische Maßnahmen wie negative Zinssätze zu ergreifen.

Stellen Sie sich vor, es gäbe kein Bargeld mehr. Es wäre unmöglich, auch nur die kleinste Transaktion vor den Augen der Regierung zu verbergen. Etwas so Einfaches wie der morgendliche Gang zu Starbucks wäre kein Geheimnis für Regierungsbeamte. Wie Bloomberg in einem Artikel, der anlässlich des Starts des chinesischen Pilotprogramms für den digitalen Yuan veröffentlicht wurde, schrieb, bietet die digitale Währung den chinesischen Behörden ein Maß an Kontrolle, das mit physischem Geld nicht möglich ist.

Die Regierung könnte sogar die Fähigkeit einer Person, Käufe zu tätigen, „abschalten“. Bloomberg beschreibt, wie viel Kontrolle eine digitale Währung den chinesischen Behörden geben könnte.

Die PBOC hat auch angedeutet, dass sie den Umfang einiger Transaktionen begrenzen oder sogar einen Termin für große Transaktionen verlangen könnte. Einige Beobachter fragen sich, ob die Zahlungen mit dem aufkommenden Sozialkreditsystem verknüpft werden könnten, bei dem Bürger mit vorbildlichem Verhalten auf eine „weiße Liste“ gesetzt werden, um Privilegien zu erhalten, während Bürger mit kriminellen oder anderen Verstößen davon ausgeschlossen werden. Chinas Ziel ist es nicht, Zahlungen bequemer zu machen, sondern Bargeld zu ersetzen, damit es die Menschen noch besser überwachen kann, als es das ohnehin schon tut“, argumentiert Aaron Brown, ein Krypto-Investor, der für Bloomberg Opinion schreibt.

China hat im vergangenen Jahr sein Pilotprogramm für den digitalen Yuan gestartet. Die von der chinesischen Regierung unterstützte digitale Währung erhielt einen Auftrieb, als der größte Online-Händler des Landes ankündigte, die erste virtuelle Plattform zu sein, die die chinesische digitale Währung akzeptiert.

Der Wirtschaftswissenschaftler Thorsten Polleit skizzierte in einem auf Mises Wire veröffentlichten Artikel das Potenzial für eine Big-Brother-ähnliche staatliche Kontrolle durch die Einführung eines digitalen Euro. Seiner Meinung nach wird sich der Weg zu einem Überwachungsstaat erheblich beschleunigen“, wenn eine digitale Währung eingeführt wird.

Regierungen auf der ganzen Welt führen seit Jahren im Stillen einen Krieg gegen das Bargeld. Bereits 2017 veröffentlichte der IWF ein gruseliges Papier, in dem er den Regierungen Vorschläge unterbreitete, wie sie auch gegen den starken Widerstand der Öffentlichkeit zu einer bargeldlosen Gesellschaft übergehen können.

Wie bei den meisten Dingen, die die Regierung tut, sollten Sie sich vor dem digitalen Dollar in Acht nehmen. Er hat eine dunkle Seite, die der Mainstream sicher weitgehend ignorieren wird.

Die japanische Zentralbank plant, ein digitales Währungsexperiment (CBDC) mit den wichtigsten Finanzakteuren des Landes durchzuführen.

Am Mittwoch berichtete Nikkei, dass sich die Bank of Japan mit drei Megabanken und regionalen Finanzinstituten zusammengetan hat, um im Frühjahr 2023 einen digitalen Yen-Test zu starten

Wenn alles nach Plan läuft, könnte die BOJ im Jahr 2026 eine CBDC veröffentlichen.

Berichte von Yahoo Finance: Das Experiment der BOJ wird untersuchen, wie Ein- und Auszahlungen mit einem digitalen Yen funktionieren können, heißt es im heutigen Bericht.

Ein CBDC ist eine digitale Version der Fiat-Währung eines Staates – wie der US-Dollar oder der Euro – die von einer Zentralbank unterstützt wird. CBDCs sind digitale Vermögenswerte, unterscheiden sich aber von Bitcoin, Ethereum oder Dogecoin.

Dies liegt daran, dass Bitcoin und andere Kryptowährungen dezentralisiert sind; Ihr Transaktionsbuch wird von einem verteilten Netzwerk von Prüfern geführt und geprüft. Im Gegensatz dazu sind CBDCs zentralisiert: Eine zentrale Macht – die Regierung oder Zentralbank – kontrolliert sie. Verschiedene Länder auf der ganzen Welt befinden sich in unterschiedlichen Stadien der Erforschung und Veröffentlichung von CBDCs.

China ist dem Spiel weit voraus – einige Bürger können den digitalen Yuan ausgeben. Die Bahamas haben unterdessen bereits im Jahr 2020 ihr eigenes CBDC ins Leben gerufen.

Und erst letzte Woche gaben große Finanzinstitute in den USA bekannt, dass sie mit der Federal Reserve zusammenarbeiten, um eine Plattform für digitale Währungen zu testen.

Befürworter des Datenschutzes haben jedoch Bedenken geäußert, dass CBDCs es dem Staat ermöglichen könnten, die Ausgaben der Bürger auszuspionieren und vieles mehr, siehe China.