Die Zahl der Herztodesfälle steigt während der Einführung des „Boosters“ sprunghaft an! Zahlen aus Großbritannien bereiten Sorgen.

Die Zahl der Herztodesfälle steigt während der Einführung des „Boosters“ sprunghaft an, während sich die Zahl der überzähligen nicht-Covid Todesfälle der Zahl von 25.000 nähert

Die Krise der überzähligen Todesfälle hält an: In der Woche bis zum 11. November wurden in England und Wales 795 überzählige Todesfälle – 7,4 % über dem Fünfjahresdurchschnitt – registriert, wie das ONS mitteilte. Davon wurden 434 auf eine andere Ursache als COVID-19 zurückgeführt, womit sich die Gesamtzahl der überzähligen Nicht-Covid-Todesfälle seit Beginn der Welle im April auf 24 820 erhöht.

In der vergangenen Woche wurde viel Aufmerksamkeit auf die in den letzten Monaten gestiegene Zahl der Krebstoten gelenkt. Dies ist eindeutig ein Grund zur Besorgnis und wird sich wahrscheinlich noch verschlimmern. Krebsbedingte Todesfälle machen jedoch nur einen kleinen Teil der jüngsten überzähligen Todesfälle aus, von denen 900 seit Anfang September überdurchschnittlich häufig registriert wurden. In dieser Zeit gab es insgesamt etwa 11.000 überzählige Todesfälle, was bedeutet, dass Krebsfälle etwa 8 % der überzähligen Todesfälle in diesem Herbst ausmachen.

Hier sind die Zahlen zu den Krebstodesfällen.

Der Rest der überzähligen Todesfälle ist größtenteils auf Herz und Kreislauf zurückzuführen.

Die derzeit bevorzugte Erklärung für die Tausenden von überdurchschnittlich vielen Todesfällen im Vereinigten Königreich ist die Krise und der Rückstau im NHS. Das kann sicherlich nicht hilfreich sein, erklärt aber nicht, warum international ein ähnliches Phänomen zu beobachten ist. Andere argumentieren, dass die Nachwirkungen von Covid zu vielen vorzeitigen Todesfällen führen, insbesondere im Zusammenhang mit Herzerkrankungen. Ein solches Phänomen wird jedoch nach wie vor bestritten, und der jüngste Bericht der British Heart Foundation wies es zurück: „Die Covid-Infektion ist nicht mehr die treibende Kraft hinter der überhöhten Sterberate bei [Herz-Kreislauf-Erkrankungen]“.

Eine Reihe von Experten hat vorgeschlagen, dass die experimentellen mRNA-Covid-Impfstoffe eine wichtige Rolle spielen könnten. Es ist bekannt, dass die Impfungen mit Herzproblemen und Blutgerinnungsstörungen in Verbindung gebracht werden, und Autopsien haben gezeigt, dass Menschen infolge von Entzündungen durch Spike-Protein in ihrem Herzen gestorben sind. Derzeit stellt sich die Frage, wie häufig diese und andere schwerwiegende unerwünschte Wirkungen auftreten und ob sie häufig genug sind, um einen nennenswerten Einfluss auf die Übersterblichkeit zu haben.

Die jüngste Auffrischungsimpfung im Herbst in England war auffällig mit einem Anstieg der überhöhten Sterblichkeitsrate bei Nicht-Covids verbunden, wie aus dem nachstehenden Diagramm hervorgeht. In diesem Schaubild sind die Herbstimpfdosen bei den über 75-Jährigen (der Altersgruppe, die die meisten Todesfälle verursacht) gegen die überzähligen Nicht-Covid-Todesfälle aufgetragen, aufgeschlüsselt nach dem Datum des Auftretens laut ONS (in rot). Die enge Korrelation ist auffallend. Die Covid-Todesfälle (in blau) hingegen steigen an und erreichen ihren Höhepunkt einige Wochen später, was darauf hindeutet, dass die Nicht-Covid-Todesfälle keine „stillen Covid-Todesfälle“ sind, wie manche behaupten.

So sehen die Zahlen seit Februar aus, mit dem Herbstanstieg auf der rechten Seite.

Das Health Advisory and Recovery Team (HART) hat kürzlich einen Zusammenhang zwischen einer höheren Durchimpfungsrate und einer höheren Zahl von Todesfällen in europäischen Ländern nachgewiesen.

Korrelation ist natürlich nicht gleich Kausalität. Aber da die Korrelationen immer wieder auftauchen und die kausalen Mechanismen für tödliche Ereignisse bekannt sind, muss die Möglichkeit, dass die Impfstoffe an einem Teil der Zehntausenden von Todesfällen in jüngster Zeit beteiligt sind, ernst genommen und von der UKHSA und der MHRA angemessen untersucht werden.