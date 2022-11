Die Zahl der FIFA-Fußballer, die im Jahr 2021 „plötzlich starben“, war 300 % höher als der vorherige 12-Jahres-Durchschnitt

Umfassende Untersuchungen haben ergeben, dass sich die Zahl der Todesfälle von Profifußballern aufgrund von Herz-Kreislauf-Problemen im Jahr 2021 alle drei Monate verdoppeln wird, wobei die Zahl der Fußballer, die im Dezember 2021 „plötzlich“ sterben, dem Jahresdurchschnitt der vorangegangenen 12 Jahre entspricht.

Das bedeutet, dass in einem Monat so viele Spieler plötzlich starben wie zuvor im Durchschnitt über 12 Monate. Insgesamt war die Zahl der Todesfälle bei Profifußballern im Jahr 2021 viermal so hoch wie im Durchschnitt der Jahre 2009 bis 2020.

Die folgende Tabelle zeigt die Gesamtzahl der aufgelisteten Todesfälle bei Fifa-Fußballspielen und der männlichen Todesfälle bei Herz-Kreislauf-Fußballspielen, die sich seit 2009 jedes Jahr ereignet haben.

Die Daten in der Tabelle stammen aus den folgenden Quellen –

Die Daten zeigen, dass Profifußballer während der Spiele (Spiel oder Training) viermal häufiger an Herz-Kreislauf-Problemen starben als im Durchschnitt zwischen 2009 und 2020.

Außerdem zeigt sich, dass es im Jahr 2021 mehr als 15-mal so viele Todesfälle aufgrund von Herz-Kreislauf-Problemen gab wie im Jahr 2020.

Am besorgniserregendsten ist jedoch, dass die Zahl der Todesfälle im Dezember 2021 3,5-mal so hoch war wie im gesamten Jahr 2020, und dass die Zahl der Todesfälle im Dezember 2021 (7) fast so hoch war wie die durchschnittliche jährliche Rate der letzten 12 Jahre (7,8 pro Jahr).

Und das eigentliche Problem ist folgendes…

Die kardiovaskulären Todesfälle bei Profifußballern verdoppeln sich jedes Quartal. Bis Ende 2022 könnte die Zahl auf 320 pro Quartal steigen (40, 80, 160, 320). Fußballspielern, die einen Kollaps erleiden, aber überleben, wird geraten, drei Monate lang alle anstrengenden Aktivitäten einzustellen. Diese Zahlen zeigen, dass alle Sportler, die gegen Covid-19 geimpft sind, das Gleiche tun sollten.

Unsere Untersuchung der verfügbaren Daten zeigt, dass die weltweiten kardiovaskulären Todesfälle bei Profifußballspielen im Jahr 2021 um 300 % über dem 12-Jahres-Durchschnitt liegen, wobei die Zahl der Todesfälle allein im Dezember 2021 dem Durchschnitt der Jahre 2009 bis 2020 entspricht.

Werden die zuständigen Behörden dies ebenfalls weiter untersuchen, bevor es zu spät ist?

