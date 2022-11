Jetzt eine Pandemie der Geimpften“: CDC-Daten zeigen, dass die Mehrheit der COVID-19-Todesfälle unter den Geimpften und Geboosterten auftritt

Ausgerechnet die Washington Post verkündete die offizielle Erklärung, dass es sich nicht mehr um eine Pandemie der Ungeimpften handelt, da die Mehrheit der COVID-19-bedingten Todesfälle in Amerika nun unter den vollständig Geimpften oder Geboosterten auftritt, wie aus den Daten der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) hervorgeht.

Nach einer Analyse von Cynthia Cox von der Kaiser Family Foundation (KFF) waren 58 % der COVID-19-Todesfälle im August 2022 unter den Geimpften zu verzeichnen, was zeigt, dass die COVID-19-Impfstoffe nicht den Schutz bieten, den die US-Regierung ständig propagiert. Der Trend ist nicht gut, berichtet die KFF, denn im September 2021 waren 23 % aller COVID-19-Todesfälle unter den Geimpften; diese Zahl stieg im Januar und Februar 2022 auf 42 %. Im August erreichte diese Zahl 58 % [aller COVID-19-Todesfälle], und es ist sehr wahrscheinlich, dass die Gesamtzahl der COVID-19-Todesfälle noch stärker auf die geimpfte Bevölkerung entfallen wird, wenn die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung geimpft ist. Inwiefern ändert dies die derzeitige Darstellung der Verwaltung?

Stärkt es lediglich die Argumente für eine Auffrischungsimpfung? Oder stellt es die Vorstellung infrage, dass es sich um wirklich erfolgreiche Produkte handelt? Oder liegt die Wahrheit dazwischen – dass sie zwar hilfreich waren, aber unausgereifte, auf Version 1.0 basierende Impfstoffe sind? Das ist der Standpunkt dieser Medien, und vielleicht ist das der Grund, warum Pfizer-BioNTech die klinische Entwicklung ihres mRNA-Impfstoffs der nächsten Generation COVID-19 angekündigt hat. Und erinnern Sie sich, dass es diese Medien waren, die im September 2021 berichteten, dass Albert Bourla, der CEO von Pfizer, erklärte, dass die COVID-19-Impfstoffe nicht ausreichen würden und dass auch antivirale Mittel ein wichtiges Instrument im Kampf gegen COVID-19 seien. Dennoch wurden die Impfstoffe selbst in vielen Schulbezirken vorgeschrieben, in denen die Nutzen-Risiko-Abwägung höchst fragwürdig war.

Natürlich sind etwa 68 % der Bevölkerung des Landes vollständig geimpft, was bedeutet, dass nur 32 % nicht geimpft sind, so dass es eindeutig mehr geimpfte Personen gibt und viele der Todesfälle weiterhin ältere und gefährdete Menschen sein werden. Dies ist jedoch ein Trend, den TrialSite im vergangenen Jahr in anderen stark geimpften Ländern wie Australien, Neuseeland, Südkorea, Singapur und anderswo festgestellt hat. So gab es in Australien in den ersten dreieinhalb Monaten des Jahres 2022 doppelt so viele COVID-19-Todesfälle wie in den Jahren 2020 und 2021 zusammen – und die große Mehrheit der Bevölkerung war zu diesem Zeitpunkt (Anfang des zweiten Quartals 2022) bereits vollständig geimpft. Derselbe Trend war in vielen stark geimpften Ländern in Europa wie Schottland zu beobachten.

Interessanterweise wird in dem Artikel der Washington Post immer noch die Notwendigkeit der Auffrischungsimpfung betont. In Anbetracht von Problemen mit der Haltbarkeit des Impfstoffs und der Mutation des Virus berichtet die Mainstream-Zeitung über die anhaltende Forderung nach Auffrischungsimpfungen für diejenigen, die für die nächste Impfung infrage kommen. Und warum? Weil der Schutz des bestehenden COVID-19-Impfstoffs der Version 1.0 nach etwa einem halben Jahr nachlässt und nur noch ein geringer Schutz vor schweren Erkrankungen und Tod besteht. Das ist der Grund, warum so viel mehr vollständig geimpfte Menschen sterben.