Tucker Carlson: „Es ist an der Zeit, dass wir über das Pädophilie-Problem der Elite sprechen“.

Fox News-Moderator Tucker Carlson hat erklärt, dass es für die amerikanische Nation an der Zeit ist, über den Elefanten im Raum zu sprechen – Elite-Pädophilie.

Laut Carlson nutzt eine schattenhafte Kabale von Pädophilen auf den höchsten Ebenen der Politik, des Finanzwesens und der Unterhaltungsindustrie ihre Macht, um die widerlichen Verbrechen zu verbergen, die sie an Kindern begehen.

Foxnews.com berichtet: Jeffrey Epstein zum Beispiel, Epstein speiste noch lange mit Geschäftsmogulen und Staatsoberhäuptern, nachdem er wegen Sex mit Minderjährigen verhaftet worden war. Wie hat er das gemacht? Warum hat niemand etwas gesagt? Warum aßen die Leute weiter mit ihm? Nun, zumindest können wir auf der Grundlage der Beweise schließen, dass es unter einigen, unter den Mächtigsten in unserer Gesellschaft, eine Toleranz für Pädophilie gibt, eine Toleranz, die Sie beispielsweise in Ihrer durchschnittlichen amerikanischen Mittelklassefamilie nicht finden würden. Einige der Reichen sind da wirklich anders. Das ist eindeutig wahr und falls Sie mehr Beweise dafür benötigen, ziehen Sie Balenciaga in Betracht. Balenciaga ist das, was sie eine Luxusmarke nennen.

Balenciaga ist ein Unternehmen, das Turnschuhe im Wert von 1.100 Dollar und Baumwoll-Sweatshirts für 1.500 Dollar an Leute verkauft, denen buchstäblich die Dinge zum Kaufen ausgehen. Sie erledigen wahrscheinlich nicht Ihre Einkäufe für den Schulanfang bei Balenciaga, aber einige Leute tun dies anscheinend. Diese Woche führte Balenciaga eine neue Verkaufskampagne auf Instagram ein und der Sinn der Anzeigen war Sex mit Kindern. Ein Foto zeigte ein sehr junges Mädchen, das mit dem Gesicht nach unten auf einer Couch lag, vor ihr Kerzen, leere Weingläser und ein Hundehalsband auf einem Couchtisch. Ein anderes Bild zeigte das gleiche Mädchen, ein Kleinkind, das einen Teddybär in sexueller Bondage-Ausrüstung hielt, einschließlich eines Ledergeschirrs, und dann, falls Sie den Punkt verpasst haben, wir sind für Pädophilie Balenciaga, ein anderes Bild machte es deutlich.

Dieses Bild zeigte Seiten aus einem Urteil des Obersten Gerichtshofs, in dem ein Gesetz zur Bekämpfung von Kinderpornografie niedergeschlagen wurde. Wer auch immer das Fotoshooting inszeniert hat, hat darauf geachtet, einen Teil dieser Meinung aufzunehmen, in dem das Wort „Sex“ oder „sexuell“ viermal verwendet wird, und das war natürlich kein Zufall. Balenciaga wollte, dass Sie es bemerken. Das erschien uns wie eine große Geschichte, wie wir Ihnen gestern Abend erzählten. Hier haben Sie eine große internationale Einzelhandelsmarke, die Kinderpornos und Sex mit Kindern fördert, und zwar nicht subtil, sondern ganz offen.

Keine gesunde Gesellschaft kann das tolerieren, und tatsächlich hat es noch nie jemand toleriert. Es gab nie eine Zeit in der amerikanischen Geschichte, in der Pädophilie als etwas anderes angesehen wurde als das Schlimmste, das schrecklichste Verbrechen, das man sich vorstellen kann. Pädophile werden bekanntlich im Gefängnis getötet, weil selbst Mörder sie für unmoralisch halten. So tabu ist und war es schon immer, Kinder zu sexualisieren.

Es ist völlig inakzeptabel, aber offensichtlich ist es doch nicht mehr inakzeptabel. Akademiker haben Kinderschänder als von Minderjährigen angezogene Personen neu definiert, und der Punkt ist natürlich, die Botschaft zu senden, dass es eigentlich keine so große Sache ist. Es ist einfach eine andere Art von Liebe. Angesichts dieses Trends ist es vielleicht nicht überraschend, abgesehen von einigen vereinzelten Ausnahmen in den amerikanischen Medien, dass fast alle Verkaufsstellen Balenciagas Kiddie-Porno-Werbekampagne vollständig ignorierten.

Es gab heute Morgen keine einzige Geschichte darüber in der New York Times, in der Washington Post von Jeff Bezos oder auf CNN oder NBC. Von einer Untersuchung oder einem Boykott war keine Rede. Die üblichen empörten Kaufleute schwiegen völlig, weil sie nicht empört waren. Balenciaga gab schließlich eine Erklärung ab, in der es hieß, den Fotografen, der das Shooting gemacht hatte, zu bestrafen, als ob es die Schuld des Fotografen wäre und sie nichts davon wüssten, und danach war die Geschichte praktisch gestorben, und das bedeutet, dass der CEO von Balenciaga ein Mann war namens Cédric Charbit, wird es nicht zum sozialen Ausgestoßenen für das, was sein Unternehmen gerade getan hat. Er wird, genau wie Jeffrey Epstein, weiterhin sein geschäftiges soziales Leben genießen, völlig bestraft mit seinen vielen fabelhaften prominenten Freunden.

Hier ist er zum Beispiel mit dem Bürgermeister von New York City, Eric Adams, der sehr aufgeregt aussieht, mit ihm zusammen zu sein. Jetzt haben wir dieses Bild übrigens in weniger als einer Minute online gefunden. Soweit wir wissen, hat außer uns in dieser Show niemand Eric Adams danach gefragt, und es ist wahrscheinlich, dass es niemand jemals tun wird, und der Grund ist einfach. Die Medien haben kein Interesse daran, über die Sexualisierung von Kindern zu berichten. Ihr Interesse, und es ist bezeichnenderweise ein sehr intensives Interesse, besteht darin, jeden zu vernichten, der sich über die Sexualisierung von Kindern beschwert oder es überhaupt bemerkt. Es zu bemerken, sagen sie uns, ist ein Angriff auf die LGBT-Community.

Die Annahme hier, ihre Annahme ist anscheinend, dass Schwule für die Belästigung von Kindern und natürlich für die Durchführung von Genitalverstümmelung an Minderjährigen sind, aber das ist absurd. Kein normaler Mensch ist dafür, schwul oder nicht. Es ist nicht anti-schwul, sich gegen Kinderpornos zu stellen oder sich darüber zu entsetzen, dass Ärzte gesunden Mädchen im Teenageralter die Brüste abschneiden. Das sind Verbrechen und die meisten Schwulen denken, dass es Verbrechen sind.

Warum sollten sie das nicht denken? Kinder vor Erwachsenen zu schützen, die sie sexuell ausbeuten wollen, ist ein grundlegender menschlicher und ein edler Instinkt, und dennoch tut NBC News sein Bestes, um diesen Instinkt als Verbrechen neu zu definieren. Gestern hat NBC seinen Strafverfolgungsexperten, übrigens einen ehemaligen stellvertretenden Direktor des FBI, hinzugezogen, um die Zuschauer zu warnen, dass jeder, der sich über die Sexualisierung von Kindern beschwert, vom Rechtssystem bestraft, in den Bankrott verklagt und zerstört wird. Schau dir das an.

BEN COLLINS: Am nächsten Tag wird es im Club Q einen Drag-Brunch geben, und das ist eine Möglichkeit, die Kinder dazu zu bringen, zu sehen: „Hey, schau, es ist eine Person. Sieht nicht unbedingt aus wie die Leute, die man jeden Tag im Laden sieht oder was auch immer, aber das sind echte Menschen mit Leben und Emotionen. Sie mögen die gleichen Geschichten wie du.“ Es ist nichts Sexualisiertes daran, aber jedes Mal, wenn einer von denen jetzt auftaucht, tauchen die Proud Boys auf, weil es im Internet einen Account namens Libs of TikTok gibt, der von Tucker Carlson und der Babylon Bee ganz rechts gepusht wurde.

CHRIS HAYES, MSNBC: Insbesondere Tucker scheint auf diese Anti-Queer-Panik fixiert zu sein. Zusätzlich zu seinen Hetzreden gegen Travestie-Shows ist er Plattform für Anti-Trans-Aktivisten, die mit besonders bösartiger und extremer Rhetorik Kinderkrankenhäuser angreifen, weil sie Trans-Jugendliche medizinisch versorgen.

FRANK FIGLIUZZI, MSNBC: Wenn er ein Konsument der Leute ist, die wir gerade von Lauren Boebert bis Tucker Carlson heruntergerattert haben, lassen Sie es uns herausbringen. Lassen Sie es uns bei der Verhandlung herausholen. Lassen Sie uns es als das entlarven, was es ist. Nennen Sie es und beschämen Sie es. Er ist ein Konsument dieser Leute und diese Leute sollten zivilrechtliche Konsequenzen von den Opfern tragen.

Der ehemalige stellvertretende Direktor des FBI fordert deshalb „zivile Konsequenzen“ gegen jeden, der die Sexualisierung von Kindern nicht mag. Wenn Sie sich darüber beschweren, sind Sie für die Morde verantwortlich, die andere Menschen begehen. Steht das im Gesetzbuch? Nein, ist es nicht, aber NBC News tut sein Bestes, um es hinzuzufügen. MSNBC hat die letzten zwei Tage damit verbracht, anzudeuten, dass Ron DeSantis mit einem Massenschützen in Colorado verbunden ist, weil er ein Gesetz unterzeichnet hat, das Lehrern die Sexualisierung von Kindergartenkindern verbietet.

CHRIS HAYES: Anfang dieses Jahres hat der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, ein Gesetz unterzeichnet, das von Kritikern als „Don’t Say Gay Bill“ bezeichnet wurde und einige Lehrer daran hindert, überhaupt über die Existenz von Schwulen und Transsexuellen zu sprechen.

FMR GOP REP. DAVID JOLLY: Wenn Sie zum Beispiel im Bundesstaat Florida ein „Don’t Say Gay Bill“ haben oder wenn Ron DeSantis die Polizei schicken will, um Drag-Shows zu untersuchen.

ALEXI MCCAMMOND: Das „Don’t Say Gay Bill“ in Florida trägt sicherlich dazu bei, sein nationales politisches Profil zu schärfen, aber eines ist klar, sie wollen nur weiterhin Leute dämonisieren und Menschen ausdifferenzieren.

BRANDY ZADROZNY: Sie haben im Frühjahr angefangen, zu LGBTQ-Leuten zu wechseln. Besonders begeistert waren sie von der „Don’t Say Gay Bill“ in Florida.

Wenn Sie nicht möchten, dass eine Kindergärtnerin mit Ihrem Kindergartenkind über Sex spricht, sind Sie anti-schwul. Ron DeSantis ist wirklich der geistige Vater eines Massenmords in Colorado? Egal, wie Sie über Ron DeSantis oder über Sex denken, es ist nicht plausibel. Eigentlich ist es lächerlich. Doch sie sagen es immer wieder, und die Frage ist, warum sagen sie es immer wieder?

Nun, sie sagen es, weil sie so entschlossen sind, Sie davon abzuhalten, über das Thema zu sprechen.

Sie werden Sie als Beihilfe zum Mord bezeichnen. Sie werden Ihnen drohen, Sie in die Armut zu verklagen, wie es der stellvertretende Direktor des FBI gerade getan hat, wenn Sie nicht die Klappe halten. Es ist ziemlich seltsam, wenn man darüber nachdenkt. Eigentlich ist es sehr seltsam, aber sie haben nichts anderes zu sagen, weil tatsächlich Kinder in diesem Land wirklich sexuell ausgebeutet werden, in einigen Fällen für Geld. Es ist nicht versteckt. Es ist offen und absolut real. In diesem Sommer hat Matt Walsh unter anderem die Gräueltaten aufgedeckt, die im Vanderbilt Medical Center in Nashville im Gange sind. Dort gab ein Arzt zu, die Genitalien von Kindern verstümmelt zu haben, weil es ein Profitcenter für das Krankenhaus ist. Schau dir das an.

DR. Shayne Taylor: Diese Operationen bringen viel Geld ein. Die Brustrekonstruktion von Frau zu Mann könnte also 40.000 US-Dollar einbringen. Ein Patient, der nur eine routinemäßige Hormonbehandlung erhält, die ich nur ein paar Mal im Jahr sehe, kann mehrere tausend Dollar einbringen, ohne viele Besuche und Labors zu erfordern. Es bringt dem Krankenhaus tatsächlich Geld.

„Es bringt dem Krankenhaus tatsächlich Geld.“ Nun, wenn Sie ein düsterer Reporter mit gutem Gewissen wären, wäre das die Geschichte Ihres Lebens. Es ist alles da auf Band. Ein Arzt, der zugibt, die Genitalien von Kindern für Geld zu verstümmeln, und dabei die Dollarbeträge nennt. Wie konntest du dir das entgehen lassen? Aber alle haben es überstanden. Niemand hat es abgedeckt. Stattdessen griffen Journalisten Matt Walsh an, weil er es aufgedeckt hatte. Wirklich? Was ist da das Motiv?

Sie decken auch nicht ab, was in Krankenhäusern im ganzen Land vor sich geht, einschließlich CHOP, dem Kinderkrankenhaus von Philadelphia, dem berühmten Krankenhaus, einem Krankenhaus, das in einer E-Mail zugab, an einer Minderjährigen eine Po- Operation durchgeführt und jungen Frauen die Brust abgeschnitten zu haben aus medizinischen Gründen. Dafür gibt es nie eine medizinische Rechtfertigung, und doch haben sie damit geprahlt. In Boston prahlte ein Mitarbeiter des Kinderkrankenhauses auf Band mit Zweijährigen, die sich auf den Übergang vorbereiten. Wirklich verrückt. Völlig getrennt von der legitimen Medizin, aber auch hier wurde es völlig ignoriert. Hier ist es.

DR. KERRY MCGREGOR, BOSTON CHILDREN’S HOSPITAL: Also, die meisten Patienten, die wir in der Gems Clinic haben, kennen ihr Geschlecht tatsächlich, normalerweise im Alter der Pubertät, aber ein guter Teil der Kinder weiß es anscheinend schon im Mutterleib und sie werden es wissen Ihre Geschlechtsidentität drücken sie in der Regel als sehr junge Kinder aus, manche, sobald sie sprechen können. Sie können Sätze wie „Ich bin ein Mädchen“ oder „Ich bin ein Junge“ oder „Ich werde eine Frau“ oder „Ich werde eine Mutter“ sagen. Kinder wissen es sehr, sehr früh. In der Gems Clinic sehen wir also eine Vielzahl kleiner Kinder im Alter von zwei bis drei Jahren und normalerweise bis zum Alter von neun Jahren.

Das ist keine Wissenschaft. Das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Das ist beängstigend, und doch entscheiden sich die Medien dafür, es zu ignorieren. Wieso den? Weil kein anständiger Mensch dem oder etwas davon ins Gesicht sehen kann, ohne zusammenzuzucken, weil es einfach zu schrecklich ist. Mit Medizin hat das nichts zu tun. Es hat nichts damit zu tun, das Leben der Patienten zu verbessern oder dieses Land zu einem besseren Land zu machen.

Es ist ein gefährlicher Kult, der Kindern irreparablen Schaden zufügt – nicht nur wenigen, sondern vielen. Jetzt, wenn der Bann bricht, wird unsere gesamte Gesellschaft dies erkennen, weil es offensichtlich ist, und wir werden alle vor Scham zurückschrecken, dass wir es jemals für eine Sekunde toleriert haben, aber wir sind noch nicht so weit. In der Zwischenzeit sind wir Menschen wie Jaimee Michelle dankbar, die den Mut hatte, angesichts endloser Bedrohungen die Wahrheit darüber zu sagen, was passiert.

