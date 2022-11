Die 8 haarsträubendsten Ausreden für Todesfälle durch die Covid-Impfungen im Jahr 2022

Die Wirksamkeit von Impfstoffen wäre vielleicht glaubwürdiger, wenn die Industrie einfach zugeben würde, dass ihre „Produkte“ mehr schaden, als nutzen. Rufen Sie sie einfach zurück, so wie die FDA Fleisch oder Milch zurückrufen würde, die mit E. coli oder Salmonellen kontaminiert sind. Keine Person oder Organisation ist perfekt, und schon gar nicht der industrielle Impfstoffkomplex (VIC), in dem Pfizer und Moderna jetzt an der Spitze der Gentherapie und der DNA-Mutationsinjektions-„Technologie“, auch bekannt als mRNA, stehen. Nach dem Tsunami von Verletzungen und Todesfällen, die durch die Fauci-Grippeimpfungen verursacht wurden, waren die Hersteller gezwungen, „unerwünschte Ereignisse“ und „Nebenwirkungen“ zuzugeben, von denen einige hundert Millionen Menschen betroffen sind, darunter chronische Entzündungen, Herzmuskelentzündung, Herzbeutelentzündung, allergische Reaktionen, Fehlgeburten und natürlich Krebs.

Die geimpften Massen sterben in Scharen, während der Fake News Industrial Complex (FNIC) den völlig Ungeimpften die Schuld dafür gibt, dass „die Krankenhausbetten voll sind“ – ein absoluter Mythos, der von Wissenschaft und Statistik widerlegt wurde. Impfstoffe haben bereits mehr Menschen getötet als Opioide, Waffengewalt und Autowracks zusammen. Die mRNA-Stiche sind die gefährlichsten „Impfstoffe“, die je hergestellt wurden, und sie sind nicht einmal wirklich als Impfstoffe zu bezeichnen. Vielleicht ist das das Problem.

Jetzt arbeitet die FNIC also mit der VIC zusammen, um in allen Nachrichten, einschließlich Fernsehen, Zeitungen, Websites und sozialen Medien, Propaganda zu betreiben und zu vertuschen. Die Ausreden, mit denen sie die durch Impfungen verursachten Herzinfarkte, Schlaganfälle, Krebs und SADS vertuschen wollen, sind wie eine schwarze Komödie.

Die 8 lächerlichsten Geschichten über Todesfälle durch Covid-Impfungen im Jahr 2022

Schiedsrichter pfeifen: Seit Beginn der Impfkampagne gegen die Pandemie erleiden gesunde Sportler plötzlich einen Herzstillstand, wenn der Schiedsrichter oder Kampfrichter eine Entscheidung trifft. Winzige Partikel in der Luft können plötzliche Herzinfarkte auslösen“ („Klimawandel“ und Umweltverschmutzung in Singapur sind schuld). Kalte Duschen töten jetzt angeblich Militärangehörige und gesunde Sportler, indem sie sie überraschend zu Tode geschockt werden. Videospiele lassen plötzlich gesunde, gegen Covid geimpfte Teenager tot umfallen. „Long Covid“ – gemeint sind die langfristigen Nebenwirkungen der mRNA-Stiche. „Plötzliches Arrhythmisches Todessyndrom“ – das kann man sich nicht ausdenken, das kann nur die Cleveland Clinic. Blutgerinnsel vom Virus (wirklich seltsame gummiartige Gerinnsel, die durch die Spike-Protein-Injektionen verursacht werden). Krebs, der während der Pandemie „unbehandelt“ blieb – in Wirklichkeit handelt es sich um Krebs, der durch die Gentherapie-Spritzen verursacht wurde, die die körpereigene Fähigkeit zur Krebsbekämpfung ausschalten.

Wenn Sie die Pandemie überleben wollen, dürfen Sie laut CDC und Fake News Industrial Complex keine der folgenden Aktivitäten durchführen

Um die von Menschen verursachte Fauci-Pandemie zu überleben, müssen Sie sich an alle nutzlosen Vorschriften halten, die von den sogenannten „Experten“ und der Diktatur der staatlichen Regulierungsbehörden diktiert werden. Dazu gehören viele Aktivitäten, die noch nie gefährlich waren. Machen Sie sich also darauf gefasst, dass Ihr Verstand durch ein Sammelsurium lächerlicher, unglaublicher Fehlinformationen und Desinformationen, die direkt von oben kommen, durcheinander gebracht, Ihre Immunität beeinträchtigt, Ihr Verstand vernichtet und Ihr gesunder Menschenverstand ausgeschaltet wird.