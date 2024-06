Krieg gegen Gaza: über 20.000 Kinder durch israelische Angriffe vermisst

Laut Save the Children sind Tausende vermisst, verschwunden, inhaftiert oder unter Trümmern oder in Massengräbern begraben

MIDDLE EAST EYE – Redaktion

Mehr als 20.000 palästinensische Kinder werden im Gazastreifen infolge des israelischen Angriffs auf die Enklave vermisst, sind entweder verschollen, verschwunden, inhaftiert, unter Trümmern begraben oder in Massengräbern verscharrt.

Save the Children teilte mit, dass aufgrund des andauernden Konflikts eine Überprüfung der Zahlen schwierig ist, schätzt aber, dass mindestens 17.000 Kinder unbegleitet und getrennt sind, während etwa 4.000 Kinder wahrscheinlich unter den Trümmern liegen.

Eine weitere Anzahl wird in Massengräbern im Gazastreifen vermutet.

Die Hilfsrganisation erklärte, dass ihre Kinderschutzteams durch die israelische Operation in Rafah noch mehr belastet wurden und dass infolgedessen noch mehr Familien und Gemeinschaften von ihren Kindern getrennt werden.

“Jeden Tag finden wir mehr unbegleitete Kinder, und jeden Tag wird es schwieriger, sie zu unterstützen. Wir arbeiten mit Partnern zusammen, um getrennte und unbegleitete Kinder zu identifizieren und ihre Familien ausfindig zu machen, aber es gibt keine sicheren Einrichtungen für sie – es gibt keinen sicheren Ort in Gaza”, sagte ein Kinderschutzspezialist von Save the Children in Gaza in einer Erklärung.

“Nachbarn und erweiterte Familienmitglieder, die einsame Kinder aufgenommen haben, haben Mühe, ihre Grundbedürfnisse wie Unterkunft, Nahrung und Wasser zu befriedigen. Viele sind bei Fremden – oder ganz allein – untergebracht, was das Risiko von Gewalt, Missbrauch, Ausbeutung und Vernachlässigung erhöht.”

Das palästinensische Gesundheitsministerium gab am Sonntag bekannt, dass seit dem 7. Oktober insgesamt 37.598 Menschen getötet wurden, darunter mindestens 14.000 Kinder.

Menschenrechtsgruppen und UN-Experten werfen Israel seit dem von der Hamas angeführten Angriff am 7. Oktober kollektive Bestrafung gegen die Palästinenser vor, darunter auch den Einsatz von Hunger als Kriegswaffe. Man geht davon aus, dass Dutzende von Kindern in Gaza an den Folgen von Unterernährung gestorben sind.

Der Direktor des Kamal-Adwan-Krankenhauses im Norden des Gazastreifens sagte am Samstag, dass dort in einer einzigen Woche vier Kinder an Unterernährung gestorben seien.

“Wir haben in den letzten Stunden ein Kind in der Vorschulabteilung des Krankenhauses verloren. Es ist das vierte Kind, das in der letzten Woche aufgrund von Unterernährung im Krankenhaus gestorben ist”, sagte er auf einer Pressekonferenz.

Die humanitäre Krise im Gazastreifen, die durch die israelische Bombardierung und Belagerung verursacht wird, wird sich aufgrund der sengenden Hitze wahrscheinlich noch verschlimmern, warnte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Freitag.

Die WHO hat dazu aufgerufen, den Anfang Mai von Israel beschlagnahmten und anschließend zerstörten Grenzübergang Rafah wieder zu öffnen, um Hilfslieferungen und die medizinische Evakuierung von 10.000 Verwundeten, die im Ausland behandelt werden müssen, zu erleichtern.

Während sich die Zahl der Todesopfer unter der Zivilbevölkerung und die humanitären Bedingungen, insbesondere die wachsende Hungerkrise im nördlichen Gazastreifen, weiter verschlimmern, hat der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu bestritten, absichtlich Zivilisten anzugreifen oder eine Politik des Aushungerns zu betreiben.

In einem Interview mit der konservativen US-Zeitschrift Punchbowl News, das am 21. Juni veröffentlicht wurde, bezeichnete Netanjahu die Vorwürfe als “Blutverleumdung gegen das jüdische Volk”.

“Das sind zwei dieser Verleumdungen, die gegen den jüdischen Staat erhoben werden, so wie man im Mittelalter gesagt hat, dass wir christliche Kinder töten, um Matzen zu backen, oder dass wir Ungeziefer verbreiten, um die gesamte Bevölkerung zu vergiften.”