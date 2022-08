Krieg in der Ukraine leitet das Ende der unipolaren Welt ein

Wenn der Westen – die USA und die EU – vorhatte, Russland nach dessen Militäroperation in der Ukraine zu „isolieren“, ist dieser Plan eindeutig gescheitert. Russland war auf dem kürzlich zu Ende gegangenen G20-Ministertreffen auf Bali, Indonesien, gebührend vertreten. Die Tatsache, dass Indonesien, anstatt sich dem Druck der USA zu beugen und Russland aus dem Gipfeltreffen zu drängen, Russland weiterhin beherbergte, bedeutet, dass die Fähigkeit der USA, die Weltpolitik zu diktieren, bereits in einer tiefen Rezession steckt. Der Niedergang ist im Wesentlichen eine direkte Folge des gemeinsamen Versagens der USA und der EU, Russland in der Ukraine durch Sanktionen und direkte militärische Unterstützung im Wert von Milliarden von Dollar zu besiegen. Anstatt Russland aus der Ukraine zu vertreiben, hat die Politik des Westens dazu geführt, dass ihre eigenen Volkswirtschaften auf eine hohe Inflation und ein geringes Wachstum stürzten. Darüber hinaus wird der Druck durch die Ungewissheit über die Verfügbarkeit von russischem Gas und Öl für Europa noch verstärkt.

Dem Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes zufolge „droht der Zusammenbruch ganzer Industriezweige wegen der Gasengpässe“. Dieser Zusammenbruch – eine große Wirtschaftskrise – bedeutet, dass die Fähigkeit der EU, die Weltpolitik zu gestalten, ernsthaft gefährdet ist. In der Tat ist die westliche Politik der „Sanktionen aus der Hölle“ gegen Russland brutal nach hinten losgegangen. Wenn für den Westen nichts mehr geht, kann er dann wirklich das „Zentrum“ der Weltpolitik sein?

Der russische Präsident Wladimir Putin brachte es auf den Punkt, als er sagte, die russische Militäroperation in der Ukraine sei nicht nur ein typischer Krieg, sondern ein entscheidender Schritt zur Demontage des US-zentrierten globalen Systems. Um aus seiner kürzlich gehaltenen Rede zu zitieren, ist der Krieg in der Ukraine „der Beginn des Übergangs vom liberal-globalistischen amerikanischen Egozentrismus zu einer wirklich multipolaren Welt.“

Dies zeigt sich auch anderswo. China hat sich geweigert, sich mit der NATO gegen Russland zu verbünden. Trotz der US-Diplomatie und sogar Drohungen mit „Konsequenzen“ unterstützt Peking Russland weiterhin. Dies wurde beim G20-Ministertreffen deutlich, bei dem China dafür sorgte, dass der Multilateralismus und nicht der Unilateralismus die Oberhand gewinnt. Die Art und Weise, wie die chinesischen Diplomaten unter der Leitung von Außenminister Wang-Yi diplomatisch vorgingen, sorgte dafür, dass die westlichen Bemühungen, Russland zu „isolieren“, scheiterten.

Innerhalb einer kurzen Zeitspanne von 48 Stunden traf Wang-Yi mit Amtskollegen aus einer Reihe von G20-Mitgliedern zusammen, um eine Botschaft zum Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu übermitteln. Zum einen machte Wang bei seinem Treffen mit dem russischen Präsidenten Lawrow unmissverständlich klar, dass Peking nicht die Absicht hat, von seiner „grenzenlosen“ Freundschaft mit Russland abzurücken. Diese Botschaft war wegweisend für den Rest seiner bilateralen Gespräche.

Wie der russische Spitzendiplomat bestätigte, unterstützt Moskau Chinas Globale Entwicklungsinitiative und Globale Sicherheitsinitiative voll und ganz. In der Praxis bedeutet dies, dass Russland Chinas Pläne zur Veränderung der globalen Ordnung voll und ganz unterstützt. Diese Unterstützung spiegelt unmittelbar die Botschaft des kürzlich beendeten BRICS-Gipfels wider, die auch Putin in seiner Rede nachdrücklich zum Ausdruck brachte. Die Unterstützung und die Dynamik für ein alternatives, multipolares und dezentralisiertes globales System nehmen allmählich, aber sicher zu, und es ist unwahrscheinlich, dass der Westen in der Lage sein wird, dies zu ändern.

Nach seinem Treffen mit Lawrow traf Wang-Yi auch mit seinem indischen Amtskollegen zusammen und verdeutlichte dabei Chinas Standpunkt zur Ukraine. Wang sagte, Peking lehne die Bemühungen des Westens ab, „die Mentalität des Kalten Krieges zu schüren, die Konfrontation zwischen den Blöcken anzuheizen und einen neuen Kalten Krieg heraufzubeschwören“. Diese Botschaft wurde dem indischen Minister Jaishankar übermittelt, der sich zuvor – und zwar öffentlich – geweigert hatte, die westliche Darstellung der russischen Militäroperation in der Ukraine zu unterstützen, indem er betonte, der Westen könne und dürfe nicht erwarten, dass die ganze Welt ihn in allen Fragen unterstützt. Er erinnerte sein westliches Publikum daran, dass Indien immer eine Politik verfolgen wird, die seine nationalen Interessen schützt und fördert. Den USA ist es trotz ihrer engen Beziehungen zu Neu-Delhi und dessen Mitgliedschaft in der QUAD nicht gelungen, Indien dazu zu bewegen, sich Russland zu widersetzen und/oder es vom Kauf russischen Öls abzuhalten.

Aufbauend auf Indiens Behauptung der strategischen Autonomie in einer Krisensituation war Wang-Yi klug genug, Indien die Position Chinas schmackhaft zu machen und dies als Plattform zu nutzen, um die Botschaft an die übrigen Länder – insbesondere die Entwicklungsländer und unterentwickelten Länder in Asien und Afrika – zu übermitteln, die direkt und indirekt von dem Krieg und den westlichen Sanktionen betroffen sind, die die Ölpreise in die Höhe getrieben haben.

Da sich immer mehr Länder für eine alternative, multipolare Welt aussprechen, ist es klar, dass diese Länder die Tatsache berücksichtigen, dass dieser Krieg in erster Linie durch den Vorstoß der USA zur Ausweitung der NATO auf die Ukraine ausgelöst wurde. Es gibt also nicht genug Unterstützung für die US-Darstellung in Bezug auf Russland und/oder die Politik, China mit ihrem neuen milliardenschweren Projekt entgegenzutreten, das mit Chinas BRI konkurrieren soll, dem aber das Geld fehlt, um seine Ziele zu erreichen. Der Rest der Welt ist der westlichen/amerikanischen Politik überdrüssig geworden.

Diese Frustration ist real und äußert sich ganz klar und deutlich darin, dass immer mehr Länder den US-Dollar zugunsten alternativer Währungen aufgeben, wobei Chinas Renminbi der Favorit ist. Den jüngsten Daten des Internationalen Währungsfonds zufolge „halten die Zentralbanken den Dollar nicht mehr in dem Maße in ihren Reserven wie früher“, was dazu führte, dass der Anteil des Dollars an den weltweiten Devisenreserven im letzten Quartal des vergangenen Jahres auf unter 59 % sank, womit sich der seit zwei Jahrzehnten andauernde Rückgang fortsetzte. Nicht nur die US-Konkurrenten stoßen den USD ab, auch Länder wie Israel haben Pläne zum Erwerb anderer Währungen in die Tat umgesetzt. Dies ist der Beginn einer umfassenden Krise im Westen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Krise zwei Dinge sehr deutlich widerspiegelt: a) das Weltsystem wird dezentralisiert und alte Hierarchien werden abgebaut, und b) die Idee einer multipolaren Welt findet eine viel breitere Akzeptanz, als dies durch die BRICS oder die G20-Gruppen zum Ausdruck kommt. Willkommen im post-amerikanischen Jahrhundert!

Von Salman Rafi Sheikh: Er ist Forschungsanalyst für internationale Beziehungen und die Außen- und Innenpolitik Pakistans, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.