Ein weiterer Mord wird gefeiert

US-Politiker, US-Interventionisten und US-Befürworter des „globalen Krieges gegen den Terror“ feiern eine weitere staatlich geförderte Ermordung, diesmal des 71-jährigen Al-Qaida-Führers Ayman al-Zawahiri, der beschuldigt wird, vor mehr als 20 Jahren an der Planung der Anschläge vom 11. September beteiligt gewesen zu sein. Die Ermordung erfolgte per Drohne in Kabul, Afghanistan, ohne die Zustimmung der Taliban-Regierung, die das Land seit ihrem Sieg über die US-Regierung vor einigen Monaten regiert.

Hier zu Hause erleben wir eine von der Federal Reserve ausgelöste Inflation, die die Menschen am unteren Ende der wirtschaftlichen Leiter in den Ruin treibt, sehen uns mit einer Staatsverschuldung von 30 Billionen Dollar konfrontiert, benutzen die NATO, um einen möglichen Atomkrieg mit Russland anzuzetteln, benutzen Taiwan, um einen möglichen Atomkrieg mit China anzuzetteln, haben eine Regierung, die einen brutalen und rassistischen Drogenkrieg führt, während sie Russland über seine Drogengesetze belehrt, unkontrollierte Ausgaben und Schulden für Wohlfahrt und Kriegsführung tätigt, einen tödlichen und zerstörerischen jahrzehntelangen Krieg gegen Einwanderer führt und regelmäßig von Massenerschießungen heimgesucht wird.

Aber hey, inmitten all dieses Chaos können wir uns jetzt die Zeit nehmen, einen weiteren staatlich geförderten Mord zu feiern. Ist das nicht großartig? Holt die Fahnen und das Feuerwerk heraus. Ein weiterer Sieg im „globalen Krieg gegen den Terror“.

Wie erbärmlich. Es zeigt nur wieder einmal, dass die Umwandlung in einen Staat der nationalen Sicherheit negative Auswirkungen auf unsere Nation hat.

Es ist wichtig, dass wir uns vergegenwärtigen, wie dieses ganze globale Krieg-gegen-Terror-Chaos entstanden ist.

Amerika wurde als eine Republik mit begrenzter Regierungsgewalt gegründet. Das bedeutete eine Bundesregierung mit äußerst begrenzten Befugnissen – begrenzt auf die in der Verfassung aufgezählten. Dieses Dokument gab der Bundesregierung nicht die Befugnis, Menschen zu ermorden.

Um sicherzugehen, dass die US-Beamten das verstanden, verlangte das amerikanische Volk die Verabschiedung des fünften Verfassungszusatzes, der es Bundesbeamten ausdrücklich untersagte, einer Person im In- oder Ausland ohne ein ordentliches Gerichtsverfahren das Leben zu nehmen. Unter einem ordentlichen Gerichtsverfahren versteht man ein Gerichtsverfahren, bei dem in der Regel eine Jury über Schuld und Unschuld entscheidet.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wandelten Bundesbeamte die Bundesregierung von einer Republik mit begrenzter Regierungsgewalt in einen Staat der nationalen Sicherheit um, eine Form der Regierungsstruktur, in der bestimmte Bundesinstitutionen – z. B. das Pentagon, die CIA und die NSA – wie in totalitären Regimen über allmächtige Befugnisse verfügen.

Bezeichnenderweise wurde die Klausel des Fünften Verfassungszusatzes über ein ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren für nichtig erklärt, obwohl es nie eine entsprechende Verfassungsänderung gab. Das Pentagon und die CIA verfügten nun über die totalitäre Macht, das Leben von Menschen durch Ermordung auszulöschen – und zwar ohne ein ordentliches Gerichtsverfahren.

In Anerkennung dieser grundlegenden Veränderung der Bundesregierung und in dem Bewusstsein, dass sie ihre gerichtlichen Anordnungen gegen das Pentagon, die CIA und die NSA in der Praxis niemals durchsetzen könnten, bestätigten der Oberste Gerichtshof und die Bundesgerichtsbarkeit die Verfassungsmäßigkeit der allmächtigen, totalitären Vollmacht, das Leben von Menschen durch staatlich geförderte Morde auszulöschen.

Die Rechtfertigung für all dies waren Russland und die Sowjetunion. Nach dem Zweiten Weltkrieg (in dem die Sowjetunion ein Partner und Verbündeter der USA war) vermittelten US-Politiker dem amerikanischen Volk eine extrem russenfeindliche Einstellung, indem sie es davon überzeugten, dass es eine internationale kommunistische Verschwörung mit Sitz in Moskau gab, die die Vereinigten Staaten und den Rest der Welt übernehmen wollte. Die Amerikaner glaubten an diese Verschwörungstheorie und überließen ihre Rechte und Freiheiten dem nationalen Sicherheitsapparat, der versprach, sie vor den Roten zu schützen. Das Ergebnis waren ständig wachsende Budgets und mehr Macht für die nationale Sicherheitsbehörde.

Als der Kalte Krieg plötzlich und unerwartet endete, brauchte die nationale Sicherheitsbehörde dringend einen neuen offiziellen Feind. So begab man sich in den Nahen Osten, um eine Kampagne des Todes, der Zerstörung und der Demütigung zu starten. Man sagte den Amerikanern immer wieder, dass ein großer Terroranschlag auf amerikanischem Boden die Folge sein würde, wenn sie diesen Kurs fortsetzten.

Es gab Warnzeichen: der Anschlag auf das World Trade Center 1993, die Angriffe auf die US-Botschaften in Ostafrika und der Angriff auf die USS Cole – allesamt Reaktionen auf die Kampagne von Pentagon und CIA für Tod und Zerstörung. Das Pentagon und die CIA haben sich wissentlich und absichtlich über sie alle hinweggesetzt, wohl wissend, dass das wahrscheinliche Ergebnis ein großer Terroranschlag auf amerikanischem Boden sein würde.

Dieser geschah natürlich mit den Anschlägen vom 11. September 2001, die von den US-Beamten fälschlicherweise dem Hass auf Amerikas „Freiheit und Werte“ zugeschrieben wurden und nicht der Kampagne von Tod und Zerstörung, die sie wissentlich, absichtlich und vorsätzlich im Nahen Osten geführt hatten.

Plötzlich hatten die US-Politiker ihren neuen offiziellen Feind – den Terrorismus – der Russland, die Sowjetunion und den „gottlosen Kommunismus“ ersetzen sollte. Sie waren wieder im Rennen, mit einem neuen Geschäft, das immer höhere Budgets und mehr Macht mit sich brachte.

Damals fielen sie in Afghanistan und im Irak ein und richteten noch mehr Tod und Zerstörung an. Ihre Invasion im Irak (die auf den nicht vorhandenen Massenvernichtungswaffen beruhte) brachte die ISIS hervor, die größtenteils aus Irakern bestand, die durch die US-Invasion in ihrem Land von der Macht verdrängt worden waren. Ein weiterer offizieller Feind, um mehr Geld und mehr Macht für das Pentagon, die CIA und die NSA zu rechtfertigen.

Der globale Krieg gegen den Terror hat für sie wunderbar funktioniert, aber mit ihrer Niederlage in Afghanistan ist er in letzter Zeit ins Stocken geraten. Das ist kein Problem. Der Kreis hat sich geschlossen, indem Russland und Rotchina erneut zu offiziellen Feinden erklärt wurden. Aber damit niemand vergisst, dass auch der weltweite Krieg gegen den Terror weitergeht, wird uns die Ermordung von Ayman al-Zawahiri vorgeführt.

Eine große Nation lässt sich nicht auf Attentate ein. Eine große Nation hält sich an die Grundsätze eines ordentlichen Rechtsstaats, an die Prinzipien, auf denen unsere Nation gegründet wurde. Wir müssen die soliden Gründungsprinzipien unserer Nation wiederherstellen. Ein guter Anfang wäre die Wiederherstellung einer Republik mit begrenzter Regierungsgewalt in unserem Land sowie der Grundsätze in der Bill of Rights.