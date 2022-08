Staatliche Datenbank zeigt explosiven Anstieg der Krebsmeldungen aufgrund von COVID-Impfstoffen

Der Forscher Brian Shilhavy verglich die VARES-Berichte über Krebserkrankungen nach COVID-Impfstoffinjektionen in den letzten 20 Monaten mit der gleichen Abfrage aller von der FDA zugelassenen Impfstoffe in den letzten 30 Jahren.

Ein Forscher, der das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) der Centers for Disease Control (CDC) abfragte, entdeckte einen Anstieg der Krebsmeldungen um 10.661,4 % als Folge der experimentellen COVID-Gentherapie oder auch Impfung genannt im Vergleich zu allen von der FDA zugelassenen Impfstoffen in den letzten 30 Jahren.

Brian Shilhavy, der Herausgeber von Health Impact News, hat seine Schritte bei der Suche nachvollzogen und Links zur Dokumentation seiner verschiedenen Ergebnisse bereitgestellt.

Nachdem er zunächst die Fälle der „häufigsten Krebsarten, die nach COVID-19-Impfungen gemeldet wurden“, abgefragt hatte, fand er „837 Krebsfälle, darunter 88 Todesfälle, 66 dauerhafte Behinderungen und 104 lebensbedrohliche Ereignisse (Quelle)“.

Er betonte, dass selbst diese Zahlen nicht erschöpfend seien und die VAERS-Datenbank die umfassendere Suche nach „ALL cancers listed in VAERS“ unter dieser Kategorie von COVID-Impfungen nicht verarbeiten könne.

„Mit genau denselben Suchbegriffen für Krebs“, schrieb er, „habe ich dann ALLE von der FDA zugelassenen Impfstoffe für die letzten 30 Jahre durchsucht und nur 140 gemeldete Krebsfälle gefunden (Quelle).“

„Dieses Ergebnis bezieht sich auf 360 Monate (30 Jahre), während die 837 Fälle nach den experimentellen COVID-19-Impfstoffen in nur 20 Monaten gemeldet wurden, seit der Einführung der COVID-19-Impfungen im Dezember 2020“, schrieb Shilhavy.

„Das ist ein Anstieg von 10.661,4 %!“, schloss er.

Shilhavy, dessen Organisation ihren Sitz in Texas hat, wies auch darauf hin, dass eine beträchtliche Anzahl der in der Datenbank erfassten Krebsfälle junge Menschen betraf, von 12 Jahren bis hin zu vielen jungen Erwachsenen in ihren 20ern.

Im Oktober letzten Jahres wurde in einer schwedischen Laborstudie festgestellt, dass das Spike-Protein, das mit der COVID-19-Krankheit und ihren experimentellen Impfstoffen in Verbindung gebracht wird, in den Zellkern eindringt und die Funktionen zur Behebung von DNA-Schäden erheblich beeinträchtigt, wodurch die adaptive Immunität einer Person beeinträchtigt und möglicherweise die Bildung von Krebszellen gefördert wird.

Im März 2021 berichtete der zertifizierte Pathologe Dr. Ryan Cole, dass er bei Patienten, die mit COVID geimpft wurden, einen massiven Anstieg verschiedener Autoimmunkrankheiten und Krebserkrankungen feststellte.

„Seit dem 1. Januar sehe ich im Labor einen 20-fachen Anstieg von Endometriumkrebs im Vergleich zu dem, was ich jährlich sehe“, sagte er.

In Bezug auf die allgemeine adaptive Immunität beschreibt Cole: „Was wir nach der Impfung sehen, ist ein Rückgang der Killer-T-Zellen“, die „alle anderen Viren in Schach halten“, was den Patienten anfällig für eine Vielzahl von Krankheiten macht.

Im Januar wurden Daten veröffentlicht, die von drei „hochrangigen, dekorierten Soldaten, die Ärzte und Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens sind“, in eidesstattlichen Erklärungen unter Strafandrohung abgegeben wurden und einen enormen Anstieg von Dutzenden von Krankheiten nach der Einführung des COVID-Impfstoffs beim US-Militär zeigten.

Dazu gehören:

Fehlgeburten – Anstieg um 279%,

Hypertonie (Bluthochdruck): Anstieg um 2.281 %,

Erkrankungen des Nervensystems: Anstieg um 1.048 % und

Krebs: Anstieg um 296 %.

VAERS-Daten, die am 29. Juli von der CDC veröffentlicht wurden, berichten von insgesamt 1.357.937 unerwünschten Ereignissen in den Vereinigten Staaten nach Injektionen von experimentellen Impfstoffen auf Genbasis COVID-19, darunter 29.790 Todesfälle und 247.686 schwere Verletzungen zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 22. Juli 2022.

Dazu gehören auch 55.719 dauerhafte Behinderungen, 50.739 Fälle von Myokarditis/Perikarditis und 14.374 gemeldete Fälle von Gürtelrose.

Da diese Zahlen auf freiwilligen Meldungen beruhen, ist es wichtig zu wissen, dass sie höchstwahrscheinlich nur die „Spitze des Eisbergs“ der tatsächlichen Zahlen sind.

Eine vom Harvard Department of Health and Human Services (HHS) in Auftrag gegebene Studie aus dem Jahr 2010 ergab, dass „weniger als 1 % der unerwünschten Impfstoffereignisse“ an VAERS gemeldet werden, und der Impfstoffhersteller Connaught Laboratories errechnete in einer vertraulichen Studie eine mindestens „fünfzigfache Untererfassung von unerwünschten Ereignissen“.