Professor: „Regierungsexperiment zeigt Zusammenhang zwischen Sterblichkeit und Corona-Impfstoffen“.

Professor Richard Enos von der Universität Edinburgh hat Untersuchungen zur Übersterblichkeit in Schottland durchgeführt. Gibt es einen Zusammenhang mit der Einführung von Corona-Impfstoffen?

Er stellte fest, dass der Anstieg der Sterblichkeit zuerst in den älteren Altersgruppen und später in den jüngeren Altersgruppen zu beobachten war. Die Impfstoffe wurden zunächst älteren Menschen und später auch jüngeren Menschen verabreicht.

Professor Richard Ennos joins Mark Steyn to discuss an experiment run to find the cause of an increase in excess deaths.



Professor Enos stellte fest, dass 12 bis 14 Wochen nach der Einführung der experimentellen Corona-Impfstoffe in einer bestimmten Altersgruppe eine erhöhte Sterblichkeit auftrat. „Es könnte also mit den Nebenwirkungen der Impfstoffe zusammenhängen“, sagte er im britischen Fernsehsender GB News.

Er wies darauf hin, dass die Regierung ein Experiment durchführte, das auf der Annahme beruhte, dass Impfstoffe eine übermäßige Sterblichkeit verursachen. „Dann geben wir eine Auffrischungsimpfung, und wenn die Hypothese richtig ist, erwarten wir 12 bis 14 Wochen später einen Anstieg der Sterblichkeit. Wir haben uns die Daten angesehen, und das scheint tatsächlich der Fall zu sein“.

Zu Beginn des Jahres 2022 gab es in Schottland keine Übersterblichkeit. Ab der 10. Woche war es jedoch so weit. Es begann wieder in den älteren Altersgruppen und später in den jüngeren Altersgruppen. „Genau so, wie wir es aufgrund unserer Hypothese vorhersagen würden, dass es einen Zusammenhang zwischen Übersterblichkeit und dem Impfstoff gibt“, sagte er.

„Auf diese Weise können wir feststellen, ob es einen kausalen Zusammenhang zwischen Impfstoffen und erhöhter Sterblichkeit gibt. Es ist ein Experiment. Ich wünschte, sie hätten es nicht durchgeführt, aber es ist ein Experiment. Man sagt uns oft, dass dies auf Zufall beruht, aber das Experiment zeigt uns, dass es einen kausalen Zusammenhang zwischen den beiden gibt“, so Enos.