Krieg: organisiertes Töten und sonst nichts

Amerikaner werden nicht müde von Gewalt und Konfrontation

Der Titel dieser subversiven kleinen Streitschrift geht auf ein Zitat von Harry Patch zurück, dem letzten überlebenden Soldaten des Ersten Weltkriegs. Der große Smedley Butler sagte: „Im Krieg geht es nie um Feinde, sondern um die Möglichkeit zu gewinnen. Butler war einer der engsten Freunde von Huey Long, der sich nach der Ermordung des Kingfish aus der Politik zurückzog.

Jeanette Rankin war die einzige Kongressabgeordnete, die gegen den Zweiten Weltkrieg stimmte und anschließend von der Polizei aus dem heiligen Tempel der Demokratie eskortiert werden musste. Sie sagte: „Einen Krieg kann man genauso wenig gewinnen wie ein Erdbeben“. In ihrer einzigartigen Art erklärte sie: „Als Frau kann ich nicht in den Krieg ziehen, und ich weigere mich, andere in den Krieg zu schicken. Ihre mutige Haltung ruinierte ihre politische Karriere. Damals wie heute war es nicht populär, für den Frieden einzutreten. Meiner Meinung nach ist sie die größte Frau in der amerikanischen Geschichte und sollte auf einer Banknote abgebildet werden, noch vor Harriet Tubman oder einer anderen Frau. Ich bin sicher, dass nur ein winziger Prozentsatz der heutigen verdummten Amerikaner überhaupt von ihr gehört hat.

Der letzte Krieg, den Amerika zu Recht geführt hat, war der von 1812. Unsere Küsten wurden unbestreitbar überfallen. Das Weiße Haus wurde niedergebrannt. Man sagt, Dolley Madison habe das Gilbert Stuart-Gemälde von George Washington gerettet. Natürlich wird viel behauptet. Aber stellen Sie sich vor, Hillary Clinton oder Michelle Obama würden so etwas tun. Ich bin kein großer Pazifist. Man muss sich und seine Familie verteidigen, wenn man angegriffen wird. Die falsche Flagge von Pearl Harbor zähle ich nicht dazu. FDR hätte genauso gut selbst eines der japanischen Flugzeuge fliegen können. Jeder andere Krieg drehte sich um eine zweifelhaft wahrgenommene Bedrohung, die von einem dieser „fremden Kobolde“ ausging, die der große H.L. Mencken so anschaulich beschrieben hat.

James Polk wurde zum Präsidenten gewählt, weil er mit dem Säbel rasseln wollte. Eine kriegerische Haltung scheitert in der amerikanischen Politik selten. Die Invasion Mexikos 1848 war nicht nur verfassungswidrig, die Gräueltaten schufen auch Ressentiments, die bis heute in Gruppen wie La Raza weiterleben. Ironischerweise war einer derjenigen, die sich diesem unnötigen Scharmützel widersetzten, der Kongressabgeordnete Abraham Lincoln. Der ehrliche Abe hätte nur ein Jahrzehnt später nicht mit der Wimper gezuckt, als er seinen eigenen Rat ignorierte und den blutigsten Krieg unserer Geschichte vom Zaun brach. Dieser interne Konflikt zerstörte die alte Republik und machte das Leitprinzip unseres Unabhängigkeitskrieges zum Gespött. Die Konföderierten waren mit denen, die sie regierten, nicht einverstanden. Punkt. Als erster imperialer Präsident schuf Lincoln unzählige hässliche Präzedenzfälle, die den Weg für das heutige Amerika 2.0 ebneten.

Der Sezessionskrieg war anders als alle unsere Kriege. Der Feind war kein fremdes Gespenst. Zu oft war es der eigene Bruder oder Cousin. Ein solch trauriger interner Aderlass wurde einfach hingenommen. Wie ich in meinem Buch Crimes and Cover-Ups in American Politics: 1776-1963 dargelegt habe, versuchte kein einziger Beamter, dies zu verhindern. Das sinnlose Gemetzel tötete ein Viertel der jungen Männer des Südens. Das Ergebnis waren die Vereinigten Staaten von Amerika, ein einzigartiges Gebilde. Die Zentralregierung siegte. Die Pressezensur siegte. Es siegte die Rechtlosigkeit. Der „totale Krieg“, die Politik der verbrannten Erde, siegte. Die kaiserliche Präsidentschaft siegte. Nichts Gutes kam dabei heraus. Dazu gehört auch die Sklavenbefreiung, die mit der Emanzipationsproklamation nicht erreicht wurde.

Die Hofhistoriker sagen uns, dass die größten Präsidenten über Kriege herrschten. Im Jahr 1898 wurde William McKinley, ein widerwilliger Kriegstreiber, zu unserem katastrophalen Unternehmen in Kuba gedrängt, das die verfassungswidrige Grenze, die zuerst in Mexiko gesehen wurde, weiter überschritt. Einer der aggressivsten Befürworter des lächerlichen Spanisch-Amerikanischen Krieges war der junge Teddy Roosevelt, der nach dem Tod von Garret Hobart im Alter von nur 55 Jahren McKinleys zweiter Vizepräsident werden sollte. Dies brachte Teddy in eine günstige Position, um die Präsidentschaft zu übernehmen, als McKinley einige Jahre später ermordet wurde. Die erste echte False Flag war der falsch dargestellte Untergang der Maine. Erinnern wir uns. Wie William Randolph Hearst sagte: „Sie haben uns einen verdammten Krieg beschert.

Woodrow Wilson war wie Lincoln ein Betrüger, der sich als Stimme des Friedens ausgab. Er kandidierte, um uns aus dem europäischen Krieg herauszuhalten, aber nachdem er zum Präsidenten gewählt worden war, schmiedete er hinter den Kulissen ein Komplott, um uns in den Krieg zu ziehen. Franklin Roosevelt war noch mehr damit beschäftigt, uns in den nächsten Weltkrieg zu ziehen, obwohl er sagte: „Ich sage es immer und immer wieder: Eure Jungs werden nicht in fremde Kriege geschickt“. FDR war der erste der großen „Chicken Hawks“. Er kam nie in die Nähe eines Schlachtfeldes, aber er war für jeden bewaffneten Konflikt zu haben. Seine Nachfahren sind heute überall zu finden, von Bill Clinton bis Lindsey Graham. Die ganze neokonservative Bewegung besteht aus lächerlich schwachen Hühnerfängern. Sie reden alle sehr laut und haben keinen Stock in der Hand.

In den vergangenen Jahrzehnten haben wir die Geburt der ersten Gruppe weiblicher Hühnerfresser erlebt. Hillary Clinton ist buchstäblich die Anti-Jeanette Rankin. Wie ihr Mann, der sich dem Militärdienst entzog, ist sie begeistert von all unseren unsinnigen Interventionen im Ausland seit dem Vietnamkrieg. Wir kamen, sie sah und sie starben. Allein das Wort „Frieden“ würde ihr im Halse stecken bleiben und sie vielleicht zu Tode würgen. Man stelle sich einen Vampir vor, der „Jesus Christus“ sagt. Die heutige Friedensbewegung verdanken wir Gerald Celente, Cindy Sheehan, Cynthia McKinney und einer Handvoll anderer. Frieden war noch nie so unpopulär wie heute. Vor dem Hintergrund unserer Geschichte ist das wirklich etwas Besonderes.

Robert F. Kennedy Jr. ist ein unwahrscheinlicher Kriegstreiber. Schließlich war sein Onkel, Präsident John F. Kennedy, der einzige Präsident in der amerikanischen Geschichte, der sich in dieser Hinsicht den Befehlen seiner heimlichen Herren widersetzte. Nach dem Desaster in der Schweinebucht im Regen stehen gelassen, entließ JFK die drei höchsten CIA-Beamten, darunter Direktor Allen Dulles. Dann widerstand er dem Druck des gesamten Generalstabs und aller führenden Persönlichkeiten im Pentagon und behielt während der Kubakrise die Nerven. Kurz vor seinem Tod leitete er den Rückzug aus Vietnam ein. All dies wurde natürlich von LBJ nach den Ereignissen von Dallas wieder rückgängig gemacht. JFK unterzeichnete sein Todesurteil mit seiner Friedensrede an der American University im Juni 1963.

RFK, Jr. hat in letzter Zeit einige friedensfreundliche Kommentare getwittert. In einem Tweet schwor er: „Ich werde unsere Truppen nicht in Öl- oder Regime-Change-Kriege ins Ausland schicken. Sobald ich gewählt bin, werde ich den Veteranen ein formelles Mitspracherecht bei der Gestaltung einer Politik für Veteranen und Frieden geben“. Mit Blick auf die erbärmliche Debatte der Republikaner twitterte RFK Jr: „Jetzt reden sie über einen Krieg mit China. Diese Leute sind besessen. Kein Wunder, dass unsere heimische Wirtschaft und Infrastruktur schnell auf Dritte-Welt-Niveau abrutscht.“ In einem anderen Tweet erklärte er: „Als Präsident gilt meine Loyalität Ihnen. Nicht fremden Kriegen, die nichts bringen.“ Seine Kritik an den Republikanern hätte auch von mir stammen können.

Außerdem warf er den Republikanern vor, nur über Krieg zu reden und sich „mehr für die Grenzen der Ukraine als für unsere eigenen“ zu interessieren. Julian Assange nennt er öffentlich einen „Helden“ und zitiert Orwell. Zur jüngsten Krise im Nahen Osten twitterte er: „Es hat nicht lange gedauert, bis die Neokonservativen in Washington die Terroranschläge der Hamas verdreht haben, um ihre Kriegsagenda gegen den Iran voranzutreiben.“ Er kritisierte sogar unsere massive Auslandshilfe, einschließlich der jüngsten 14,3 Milliarden Dollar für Israel. RFK, Jr. schien die Rhetorik seines Onkels von vor sechzig Jahren zu wiederholen. Neben all seinen anderen Friedensinitiativen war JFK auch der letzte Präsident, der Israel herausforderte. Zum Zeitpunkt seines Todes befand er sich in einer Auseinandersetzung mit David Ben Gurion über das sich entwickelnde israelische Atomprogramm.

Wie verhält sich nun zu diesen lobenswerten Äußerungen die Reaktion von RFK Jr. auf den Angriff der Hamas auf Israel? „Die Welt muss diesen schändlichen, unprovozierten und barbarischen Angriff auf Israel verurteilen und das Recht des jüdischen Staates auf Selbstverteidigung unmissverständlich unterstützen. Wir müssen Israel alles geben, was es braucht, um sich zu verteidigen – und zwar jetzt“. Kennedy twitterte. „Als Präsident werde ich sicherstellen, dass unsere Politik unmissverständlich ist, damit Israels Feinde lange und gründlich nachdenken, bevor sie eine Art von Aggression versuchen. Ich begrüße die starken Unterstützungsbekundungen aus dem Weißen Haus für Israel in seiner Stunde der Not“. Er fuhr fort: „Wir müssen mit unerschütterlichen, entschlossenen und praktischen Maßnahmen folgen. Amerika muss während dieser Operation und darüber hinaus an der Seite unseres Verbündeten stehen, wenn er sein souveränes Recht auf Selbstverteidigung ausübt“. Kaum zu glauben, dass all diese Äußerungen von ein und derselben Person stammen.

Wenn Vivek Ramaswamys sanfte Versuche, die Situation im Nahen Osten unparteiisch zu betrachten, alles sind, was wir haben, dann wissen wir, dass der politische Prozess nicht Amerikas Interessen vertritt. Unsere Art von „unparteiischer“, interventionistischer Außenpolitik ist nicht nur unvereinbar mit Frieden, sondern auch mit nationaler Souveränität. Ironischerweise haben unsere kühnen Führer, während sie sich in die Angelegenheiten mehrerer anderer Nationen einmischten, die keine Bedrohung darstellten und uns nie geschadet hatten, eine echte Invasion über vierzig Jahre lang unkontrolliert geschehen lassen. Wenn der ständige Strom von Migranten über unsere offene Südgrenze keine Invasion ist, was ist es dann? Während sie sich endlose Befugnisse anmaßt, die ihr die Verfassung nicht einräumt, hat sich unsere Regierung geweigert und weigert sich immer noch, die grundlegendste Anforderung an eine Nation zu erfüllen – ihre Grenzen zu schützen.

Als Donald Trump in seiner üblichen Art damit drohte, das Logische zu tun und die Truppen nach Hause zu holen, die sinnloserweise in rund 150 Ländern der Welt stationiert sind, war das Establishment entsetzt. Wie absurd wäre das – diese Truppen, die keinen Zweck erfüllen, abzuziehen und einen Bruchteil von ihnen zur Bewachung unserer eigenen Südgrenze einzusetzen? Allein die Andeutung eines solchen Gedankens löst das Gift aus, das für Transgender-Rechte und weiße Vorherrschaft reserviert ist. Das Kriegsfieber, an dem unsere „Repräsentanten“, die staatlich kontrollierten Medien und die hirnlose Öffentlichkeit leiden, zeigt keinerlei Affinität zur Verteidigung der Grenze. Im Gegenteil, das amerikanische Kriegsfieber beinhaltet einen chronischen Widerstand gegen die Bewachung der Grenze überhaupt. Zumindest die Südgrenze.

Die angeborene amerikanische Liebe zum Krieg spiegelt viele unserer seltsamen Traditionen wider. Die Vorstellung, dass Streitigkeiten gelöst werden können, indem man sie „nach draußen trägt“. Gute Eltern lehren ihre Kinder, dass Macht nicht gleich Gerechtigkeit ist. Aber alles, was sie erleben, spricht dagegen. Sicher, die Kultur fördert unerbittlich das Prinzip „Macht schafft Recht“. Wenn jemand einen anderen schlagen kann, hat er recht. Sie werden tugendhaft. All das habe ich in meinem Buch Bullyocracy ausführlich behandelt. Eine Gesellschaft, die Tyrannen respektiert, die glaubt, dass „die Guten zuletzt sterben“, wird sich wahrscheinlich nicht zu Gewaltlosigkeit oder Frieden hingezogen fühlen. Es gibt einen Grund, warum so viele Politiker, einschließlich Präsidenten, aus dem Militär kommen. Kriegshelden haben schon immer Wählerstimmen angezogen. Wer sonst könnte ein guter Oberbefehlshaber sein?

Ich habe oft beobachtet, dass die Eigenschaften, die die Gesellschaft am meisten bewundert – Durchsetzungsvermögen, Selbstvertrauen, „Härte“ – die Eigenschaften sind, für die Tyrannen und Psychopathen im Allgemeinen bekannt sind. Die Gesellschaft respektiert nicht die Eigenschaften, zu denen sich die meisten vernünftigen Menschen hingezogen fühlen: Freundlichkeit, Sanftmut, Fairness, Empathie usw. Das sind die Eigenschaften der Schwachen. Der Verlierer. Die „Gewinner“ sind stark. Sie können dich schlagen. Deshalb sind sie Gewinner. Wie Pater Flanagan im Hollywood der 30er-Jahre gesagt haben könnte: „Zieh die Handschuhe an und lass uns das im Ring austragen“. Oder auf dem Schlachtfeld. So „klären“ wir die Dinge. Wer den größeren Schlag oder die größeren Bomben hat, gewinnt. Und damit hat er recht. Man muss nur die Geschichtsbücher fragen, die von den Siegern geschrieben werden.

Nikki Haley schreit: „Tötet sie!“ Mit anderen Worten: Tötet alle Palästinenser. Das sind doch alles „Terroristen“, oder? Niemand kritisiert sie. Rashida Tlaib macht einige sehr vernünftige Bemerkungen, und sie wird vom Kongress zensiert. Komisch, normalerweise lieben sie ihre Anti-Weiß-Rhetorik. Einige kontroverse Kommentare sind gleicher als andere. RFK, Jr. klingt ganz anders, wenn es um Israel geht. Tulsi Gabbard ließ ihre üblichen Friedensbeteuerungen beiseite und betonte, dass auch sie „auf der Seite“ Israels stehe. Wer tut das nicht? Niemand in Washington, D.C. Hier kommt einem das alte Sprichwort in den Sinn, dass man die wirklich Verantwortlichen daran erkennt, wen man nicht kritisieren darf. Eine andere Schlussfolgerung kann nicht gezogen werden.

Aber wenn man Israel außer Acht lässt, fällt die amerikanische Öffentlichkeit weiterhin auf die gleiche abgestandene Propaganda herein, die seit 1898 benutzt wird. Lincoln war der erste, der die Kriegsgegner als „Appeaser“ bezeichnete und ihnen vorwarf, mit dem Feind zu kollaborieren. Und es gibt immer einen Feind. Ohne ihn kann man keinen Krieg führen. Dubya war nicht ganz so poetisch wie Lincoln, aber er eiferte ihm mit seinem „Entweder ihr seid auf unserer Seite oder ihr seid auf der Seite der Terroristen“ nach. Amerika – liebe es oder verlasse es, wie man den Hippies zu raten pflegte. Jetzt raten die alternden Hippies den nicht existierenden „White Supremacists“ im Grunde dasselbe. Das ist eine selektive patriotische Sache, die Sie nicht verstehen würden. Winston Smith aber schon.

Die größten Antikriegsaktivisten der amerikanischen Geschichte sind weitgehend vergessen. Clement Vallandigham, der mitten in der Nacht von Lincolns uniformierten Schlägern verhaftet wurde. Eugene Debs, der ins Gefängnis geworfen wurde, weil er gegen den Ersten Weltkrieg protestiert hatte. Selbst das Etikett „Sozialist“ hat seinem Ruf nicht gut getan. Wie ich in meinem demnächst erscheinenden Buch The American Memory Hole zeigen werde, wurden auch viele Demonstranten des Zweiten Weltkriegs inhaftiert und von den Geschichtsschreibern ignoriert. Fairerweise muss man sagen, dass die Rechtshistoriker vieles ignorieren. Das müssen sie auch, denn nur so können sie den Unsinn verbreiten, den sie verbreiten. Huey Long. Smedley Butler. John T. Flynn, klassischer liberaler Journalist und Leiter der New Yorker Sektion des America First Committee, dessen Karriere vom großen FDR persönlich „beendet“ wurde.

Wer erinnert sich noch an die armen irischen Einwanderer, die während der Einberufungsunruhen des Bürgerkriegs in New York auf die Straße gingen? Wer erinnert sich noch an Abbie Hoffman? Meine Freundin Cindy Sheehan wurde einst von der Linken gefeiert, als sie gegen den damaligen Präsidenten Bush protestierte. Aber als sie darauf hinwies, dass Obama der gleiche Kriegstreiber sei, verlor sie zu viele „Liberale“, die das neue Narrativ verinnerlicht hatten. Die „wache“ Linke will mit Antikriegsstimmungen nichts zu tun haben. Es geht um Klimawandel, Rassismus und Transrechte. Die „wache“ Linke unterstützt alle Kriege, immer. Und die korrupten Geheimdienste. Das FBI ist dein Freund, solange es hinter Trumpenstein her ist. Die Rechten können jedes Haus stürmen, es sei denn, es ist Mar-a-Lago. Dann haben wir ein Problem. Aber die Polizei und die „Truppen“ sind immer noch auf „unserer“ Seite.

Das sind die Kriegstreiber, an die man sich in den Geschichtsbüchern erinnert. An George Washington erinnert man sich sicher nicht wegen seiner Abschiedsrede, die im Widerspruch zu allen außenpolitischen Entscheidungen seit Beginn des 20. Jahrhunderts steht, mit den bereits erwähnten Ausnahmen während der Präsidentschaft Kennedys. Wir lieben die „Old Ironsides“. Die „Gebt ihnen die Hölle heiß“-Typen. Wer erinnert sich noch an Henry David Thoreau, den Begründer des gewaltfreien zivilen Ungehorsams? Wer zum Frieden mahnt und vor Krieg warnt, wird als „Beschwichtiger“ verleumdet. Weicheier, wie man früher sagte. Wahrscheinlich ist das heute ein Schimpfwort, wegen der ganzen Sache mit den siebenundfünfzig Geschlechtern. Aber vielleicht ist „Weichei“ ja eines dieser Geschlechter. Wer weiß? Kannst du mir sechsundfünfzig andere nennen?

Ich bin nur knapp daran vorbeigeschrammt, in den Vietnamkrieg eingezogen zu werden. Ich hatte schon Pläne, nach Kanada zu gehen. Ich hatte großes Glück, dass dieser sinnlose Sumpf endete. Wie alle Kriege war er dumm. Und er nutzte niemandem außer den Bankern und den großen Konzernen. Bell Helicopter zum Beispiel. „Kriegsverbrechen“ ist der falsche Begriff, denn jeder Krieg ist seinem Wesen nach kriminell. Wann sonst ist Mord nicht nur völlig legal, sondern wird auch noch gelobt? Je mehr man tötet, desto mehr Orden bekommt man. Es gab und gibt keinen „guten“ Krieg. Der Bürgerkrieg schuf eine neue Nation, die nicht die war, die die Gründerväter geschaffen hatten. Er war nicht „gut“. Genauso wenig wie der Zweite Weltkrieg. Wie kann man den Tod von Millionen Menschen als „gut“ bezeichnen? Krieg ist im Grunde eine Krankheit. Wir sind der Virus.

Wenn es Sie schwach macht, für den Frieden zu sein, dann bin ich so schwach, wie ich nur sein kann. Christus hat gesagt, wir sollen die andere Wange hinhalten. Nun, Amerika hat ein paar Mal die andere Wange hingehalten. Zum Beispiel als die Sowjets den Korean Airlines Flug 007 (klingt diese Flugnummer nicht ein wenig verdächtig?) mit dem amerikanischen Kongressabgeordneten Larry McDonald an Bord abgeschossen haben. Der einzige stolze „Verschwörungstheoretiker“, der je im Kongress saß. Und Ronald Reagan, der unerschrockene Antikommunist, der er war, tat absolut nichts. Er hielt die andere Wange hin. Aber obwohl wir nie buchstäblich angegriffen werden, reagieren wir immer mit Macht. Abgesehen von dieser Sache mit Korean Airlines. Und natürlich die seit vier Jahrzehnten andauernden Angriffe an unserer Südgrenze. Da halten wir wirklich, wirklich die andere Wange hin.

Wer bewundert schon jemanden, der gegen den Krieg ist? Die Hippie-Mädchen taten das in den 60er-Jahren, aber da war ich noch zu jung, vielleicht ist das ein Missverständnis. Kann man damit im Beruf punkten? Man kann froh sein, wenn man nicht gefeuert wird. Vor allem jetzt, wo Israel im Mittelpunkt steht. Jeder weiß, dass es Karriereselbstmord ist, so etwas zu tun, obwohl uns versichert wird, dass es nicht daran liegt, dass unverhältnismäßig viel Macht im Spiel ist. Wie Ben Shapiro und andere erklärt haben, sind solche Gedanken an sich schon antisemitisch. Es sind die Hamas und die Hisbollah, um die wir uns Sorgen machen müssen. Ich entschuldige mich dafür, dass ich all die mächtigen „Terroristen“ in diesem Land übersehen habe. Es ist falsch, Konservative daran zu hindern, auf dem Campus zu sprechen. Aber nicht „Antisemiten“.

Auch wenn wir nicht buchstäblich Truppen in einen offiziellen Dritten Weltkrieg schicken, befinden wir uns doch im Krieg. Gegeneinander, in einem Land, das hoffnungslos gespalten ist. Gegen unsere korrupte und tyrannische Regierung. „COVID“ war eine Kriegshandlung. Nicht von einem Virus, sondern von den Führern der Welt. Der ganzen Welt. Abgeschottet und getarnt unter der lächerlichsten „Wissenschaft“, die man sich vorstellen kann. Wir werden nie mehr in Frieden leben. Nicht, dass wir jemals in Frieden gelebt hätten. Aber wenigstens waren wir nicht eingesperrt, um uns vor einem unsichtbaren Feind zu schützen. Und sie wissen, dass sie uns jederzeit wieder einsperren können. Die Mehrheit wird gehorchen, wie immer. Lemminge. Es ist unsere Aufgabe, nicht nach dem Warum zu fragen.

Ob wir in einem unerklärten und unerkannten Dritten Weltkrieg gegen unsere eigene autoritäre Regierung verharren oder ob wir Hunderttausende junger Männer, Frauen und Transgender schicken, um an der Seite Israels zu stehen“, der Unterschied wird sein, wie und wo die Vernichtung stattfindet. Sie wollen, dass Millionen sterben, und es ist wahrscheinlich egal, ob dies auf einem fernen Schlachtfeld, in waffenfähigen Krankenhäusern oder durch waffenfähige Impfstoffe geschieht. Vielleicht werden sie alle Gedankenverbrecher einsperren. Vielleicht sogar einige hinrichten. Das wäre eine tolle neue Reality-TV-Show, in der jede Woche ein neuer „Aufrührer“ hingerichtet wird. Vielleicht könnten sie einen speziellen Gasttransgender haben, der die Ehre hat. Oder einen echten Beamten des tiefen Staates, dessen Verbrechen ungesühnt bleiben. Dieses Land ist voll davon.

Wie viele Millionen sind gestorben, weil ihre Regierung sie in den Krieg geschickt hat? Es gibt nie einen guten Grund und Diplomatie ist immer besser. Krieg ist wie der Film The Purge. Legalisiertes Töten. Und viel Vergewaltigung. Und Plünderung. Meine Bücher sind voll von Beispielen für dieses Verhalten der meisten Soldaten. Ermöglicht von den Behörden, die sie bezahlen, und ignoriert, wenn es sein muss. Krieg ist organisierter Mord, wie Harry Patch sagte. Es gibt nichts Glamouröses daran. Nichts Heldenhaftes. Brutal und sinnlos. Kein einziger Tod diente einem logischen Zweck. Keine dieser armen jungen Seelen starb für etwas anderes als Profit und politische Zweckmäßigkeit. Die meisten Amerikaner sind vielleicht an einem Punkt angelangt, an dem sie glauben, wie Orwells Inner Party verkündete, dass Krieg Frieden ist.