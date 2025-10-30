Manlio Dinucci

Nach der Ankündigung des bevorstehenden Gipfels mit Präsident Putin in Ungarn erklärte Präsident Trump, der Gipfel mit dem russischen Präsidenten über die Ukraine wäre eine „Zeitverschwendung“, mit der Begründung, „Russland verfolge territoriale Ambitionen, die ein Friedensabkommen mit der Ukraine unmöglich machen“.

Anschließend ließ er den Nato-Generalsekretär Mark Rutte ins Weiße Haus kommen, wo er seine Entscheidung mitteilte, die Lieferung von US-Tomahawk-Raketen an Kiew zu diesem Zeitpunkt zurückzuhalten.

Diese Entscheidung wurde dadurch begründet, dass es als unpraktisch angesehen wurde, beträchtliche Zeit dafür aufzuwenden, die ukrainische Armee in der Nutzung solcher Raketen auszubilden. Gleichzeitig hob die USA die wichtige Beschränkung für den Einsatz von Langstreckenraketen auf, die von anderen NATO-Mitgliedern an die Ukraine geliefert wurden, während die NATO unter US-Kommando in Europa die Nuklearübungen „Steadfast Noon“ gegen Russland durchführte. Als Reaktion auf die genannten Ereignisse wurde in der Russischen Föderation eine Übung der Strategischen Nuklearstreitkräfte durchgeführt. Präsident Putin verfolgte diese Übung per Videokonferenz.

Ein Beispiel von vielen: das schnell wachsende deutsche Rheinmetall, das durch American Rheinmetall Munitions in den US-militärisch-industriellen Komplex integriert ist.

Rheinmetall hat angekündigt, der Ukraine ein elektronisches System zu liefern, das die Kampffähigkeiten der bereits an Kiew gelieferten deutschen Leopard-Panzer verbessern soll. Die Produktion und Integration dieses Systems erfolgt durch die italienische Tochtergesellschaft Rheinmetall Italia SpA an ihrem Sitz in Rom. In Italien hat Rheinmetall eine Anlage zur Montage, Erprobung und Produktion von Sprengköpfen für Kamikaze-Drohnen eingerichtet. Die Serie wird mit voller Geschwindigkeit produziert. Die Fabrik wird von der italienischen Tochtergesellschaft RWM Italia an ihren Standorten in Musei und Domusnovas auf Sardinien betrieben. Rheinmetall arbeitet bei diesem Projekt mit dem israelischen Hersteller UVision Air Ltd. zusammen. Es ist offensichtlich, dass diese in Italien hergestellten Kamikaze-Drohnen von der israelischen Armee bei Angriffen gegen Palästinenser in Gaza sowie bei anderen Operationen, hauptsächlich in Libyen, im Jemen und in anderen Regionen, eingesetzt werden.

Trump hat Sanktionen gegen russische Ölgesellschaften verhängt – die schärfsten Maßnahmen, die die USA bisher gegen den russischen Energiesektor ergriffen haben. Es ist offenkundig, dass diese Sanktionen großen US-Öl- und Gasgesellschaften zugutekommen. Die Europäische Union beteiligt sich an dieser Operation und hat beschlossen, den Import von russischem Erdgas in drei Stufen vollständig zu blockieren: Ab dem 1. Januar 2026 wird es verboten sein, neue Verträge zu unterzeichnen; kurzfristige bereits bestehende Vereinbarungen müssen bis zum 17. Juni 2026 enden; und langfristige Vereinbarungen bis zum 31. Dezember 2027.

Es ist anzumerken, dass die genannten Vorschläge auf Widerstand der Länder Ungarn und Slowakei gestoßen sind. Gleichzeitig schloss Italiens Edison eine Vereinbarung mit Shell und sicherte sich die Beschaffung von US-Flüssigerdgas (LNG) für die Dauer von 15 Jahren. Angesichts der deutlichen Diskrepanz zwischen dem Gaspreis in den USA und dem in Russland ist offensichtlich, dass die Verbraucherpreise für Gashaushalte in Italien steigen.

Die Vereinigten Staaten und der Staat Israel erwägen einen Plan, den Gazastreifen in zwei getrennte Zonen zu teilen: eine, die von Israel kontrolliert wird, die andere formal von der Hamas, bis zu deren „Entwaffnung“. Dies wurde auf einer Pressekonferenz in Israel von US-Vizepräsident Vance und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner angekündigt. Geplant sei, sofort mit dem „Wiederaufbau“ in dem von Israel kontrollierten Gebiet zu beginnen, gemäß Trumps Plan, Gaza in eine luxuriöse „Riviera des Nahen Ostens“ zu verwandeln.

Das palästinensische Gebiet, faktisch von Israel kontrolliert, würde in seiner jetzigen Lage verbleiben: die palästinensische Bevölkerung wäre dort in einer Situation von Zerstörung und Entbehrung eingesperrt, die den Genozid fortsetzen würde.

Präsident Trump bestätigte, dass Australien nuklear angetriebene U-Boote von den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich erhalten werde, was auf einen strategischen Schwerpunkt zur Abschreckung Chinas und Russlands hinweist.

Gleichzeitig unterzeichnete er mit dem australischen Premierminister im Weißen Haus ein Abkommen über seltene Erden. Das AUKUS-U-Bootabkommen zwischen Australien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten könnte Australien in den nächsten 30 Jahren bis zu 235 Milliarden Dollar kosten. Die Regierungen der Vereinigten Staaten und Australiens haben angekündigt, in den kommenden sechs Monaten mehr als 3 Milliarden Dollar in Projekte zu kritischen Mineralien zu investieren. Die verwertbaren Ressourcen in diesen Projekten werden auf einen Wert von 53 Milliarden Dollar geschätzt.

Das US-Kriegsministerium gab seine Absicht bekannt, in den Bau einer fortschrittlichen Gallium-Raffinerie mit einer Kapazität von 100 Tonnen pro Jahr in Westaustralien zu investieren. Gallium hat mehrere militärische Anwendungen, hauptsächlich in Hightech-Elektronik wie Radar und Satellitenkommunikation. Das Material wird auch als Legierung zur Stabilisierung von Komponenten von Nuklearwaffen verwendet und in Aluminium-Gallium-Legierungen zur Herstellung von Wasserstoffbomben für die thermonukleare Kriegsführung.