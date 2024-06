“Kriegsgefahr im Indo-Pazifik”, warnt Mélenchon in eindringlicher Rede

Eine ganz außergewöhnliche Rede von Mélenchon

dem Führer der französischen Linken, über die USA, die „Krieg“ mit China wollen.

Hier die Übersetzung:

In dieser Stunde, in der sich der schrecklichste aller Kriege anbahnt, liegt das Zentrum der Welt nicht auf europäischem Boden. Es liegt dort drüben, zwischen den Küsten Amerikas und den Küsten Asiens. Das wurde gestern auf einer internationalen Konferenz in Singapur bekräftigt, auf der die Amerikaner wiederholt haben, dass, was auch immer in Europa oder im Nahen Osten geschieht, ihre Priorität im asiatisch-pazifischen Raum liegt, den sie Indopazifik nennen, um den Feind besser identifizieren zu können. Für sie ist das China. Sie wollen Krieg, weil dort 50 % des Reichtums der Welt produziert werden.

Absolutely extraordinary speech by @JLMelenchon, the leader of the French left, on how the US "want war" with China.



Here is it in full:



Mehr als 50% der Weltbevölkerung leben dort. Die Vereinigten Staaten von Amerika konkurrieren mit China, aber nicht ideologisch. Wer, wenn nicht die Vereinigten Staaten von Amerika, hat die ersten Abkommen mit China über die Verlagerung von Fabriken geschlossen? Sie können uns nicht erzählen, dass dies ein Kampf für die Freiheit wogegen auch immer ist. Das ist alles Unsinn. Es geht nur darum, dass China die führende Weltmacht wird und von dort aus der Dollar allmählich nicht mehr so häufig für den Warenhandel verwendet wird wie bisher.

Das trifft das Imperium im Kern. Sein Kern ist seine Währung, die es drucken kann, soviel es will, weil es an keine der Regeln gebunden ist, die für alle anderen Nationen gelten. Es kann so viel drucken, wie es will, solange es für seine Börsen benötigt wird, um Rohstoffe zu kaufen, um Öl zu kaufen, um Mineralien zu kaufen usw. usf. Und an dem Tag, an dem sie damit aufhören, d.h. an dem Tag, an dem die Nationen untereinander vereinbaren, in ihrer Währung zu zahlen, ist es vorbei, und das Imperium bricht zusammen.

Deshalb lassen sie sich auf einen unfreien und völlig verzerrten Wettbewerb ein, der durch Waffen unterstützt wird. Das ist ihre Politik. Und währenddessen stehen die dummen Europäer da und sagen: „Ah, natürlich, wir sind mit der Freiheit einverstanden. Ah, natürlich, das ist ein hervorragendes Programm“. Aber dieses Programm der Nordamerikaner beinhaltet in Wirklichkeit die Ausplünderung Europas, die bereits begonnen hat.

Dort liegt die größte Kriegsgefahr, denn es wäre ein totaler Krieg, weil die Waffen dort nicht die gleiche Reichweite, die gleiche Bedeutung haben wie anderswo. Wie in Europa, vorwiegend die Atomwaffen. Merken Sie sich, was ich Ihnen sage, denn je mehr Sie darüber hören, desto aufmerksamer werden Sie sein. Und wir, die Franzosen, sind besorgt, weil wir in dieser Zone durch Polynesien, durch das Gebiet von Neukaledonien-Kanaki, durch unsere Präsenz auf La Réunion im Indischen Ozean präsent sind.

Die Franzosen haben also etwas zu sagen, primär dies: Wir wollen keinen Krieg mit China. Und wir werden alle diplomatischen Mittel einsetzen, um ihn zu verhindern.