Eine neue Analyse des Libertarian Institute untersucht, wie die Vereinigten Staaten neue Anti-Drohnen-Waffen über den Hilfspier in Gaza abladen, um die Technologie für den Einsatz im russisch-ukrainischen Konflikt zu testen.

“Die USA haben ein neues Kampffahrzeug in den Gazastreifen geschickt, um die Waffe für den Einsatz in der Ukraine zu testen. Das Pentagon hofft, dass es helfen wird, russische Drohnenangriffe abzuwehren”, berichtet das Libertarian Institute über die Zeitung The Telegraph. “Das Verteidigungsministerium hat ab Mai zwei Mobile-Low, Slow, Small-Unmanned Aircraft Integrated Defeat Systems (M-LIDS) in Gaza stationiert”.

“Als die US-Armee einige ihrer Küstenlandungsschiffe als Teil der humanitären Flottille des US-Militärs nach Gaza schickte, führten die Schiffe neben einem schwimmenden Steg für Nahrungsmittelhilfe auch eines der ersten M-LIDS-Fahrzeugsets mit sich”, so die britische Mediengruppe.

“Als der humanitäre Steg Anfang Mai Gestalt annahm, rollte mindestens ein M-LIDS-Fahrzeug den Steg hinunter und positionierte sich am Rande des Strandes neben einem Schwerlasttransporter, der eine radargesteuerte 20-Millimeter-Autokanone geladen hatte – eine landgestützte Version der wichtigsten Raketenabwehrkanone der US-Marine.”

Der Bericht bestätigte die Spekulationen von Beobachtern, dass der Hilfseinsatz von US-Präsident Joe Biden neben seiner angeblichen humanitären Rechtfertigung auch einen militärischen Zweck haben könnte. Der auf der Krim lebende amerikanische Filmemacher Regis Tremblay kommentierte die Entwicklung am Mittwoch in der Sputnik-Sendung “Die kritische Stunde”.

“Wenn wir uns das anschauen, sehen wir 320 Millionen Dollar für den Pier – eines der Dinge, die natürlich zerfallen, nicht wahr?”, bemerkte Moderator Garland Nixon. “Sie sagten, es seien 320 Millionen Dollar für den Pier, aber der Kauf von Waffen war Teil dieser 320 Millionen Dollar. Das ist der ganze neoliberale Betrug. Ein Teil dessen, was wir hier im Ukraine-Konflikt sehen, ist, dass Russland einen guten Teil seines militärisch-industriellen Komplexes verstaatlicht hat, sodass sie Dinge herstellen können, die funktionieren und nicht wirklich teuer sind”.

“Sie kosten, was sie kosten”, fuhr er fort. “Wir sehen immer wieder, dass der Neoliberalismus in den USA – sei es die F-35 oder was auch immer, diese Boondoggles – nicht funktioniert. Es kostet ein Vermögen und ein Haufen Gauner stopft sich die Taschen voll – und der große Mann bekommt natürlich immer seine 10 Prozent. Und das ist einer der Gründe, warum der ganze Militarismus nicht funktionieren kann, weil das alles ein egoistischer Betrug ist.

Analysten haben die rasche Privatisierung der US-Rüstungsindustrie nach dem Zweiten Weltkrieg beobachtet, wobei private Auftragnehmer zunehmend für einen Großteil der militärischen Produktion des Landes verantwortlich waren. Kritiker behaupten, dass diese Dynamik der militärischen Effizienz des Landes geschadet hat, da das System mit erheblicher Verschwendung verbunden ist.

“Ich stimme dem rundum zu”, sagte Tremblay. “Der größte Teil des russischen militärisch-industriellen Komplexes ist verstaatlicht. Sie sind in der Lage, Waffen, Raketen, Artilleriegeschosse – was auch immer – zu einem Bruchteil der Kosten herzustellen, die den Vereinigten Staaten und ihrem aufgeblähten militärisch-industriellen Komplex entstehen, der überall die Kosten überschreitet.”

“Und was Russland für die gleichen Dinge ausgibt, ist nur ein Bruchteil der Kosten, weil sie ihren militärisch-industriellen Komplex verstaatlicht haben”.