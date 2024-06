Die Schließung des Internet-Gedankens

Von Aaron Kheriaty, Debbie Lerman, Andrew Lowenthal und Jeffrey Tucker

Die Definition von Online-Freiheit ist in den letzten dreißig Jahren in bedrückender Weise eingeengt worden.

Sie haben sicher schon gehört, dass Ihre Suchergebnisse bei Google (mit einem Anteil von 92 Prozent am Suchmarkt) nicht Ihre Neugier und Ihre Bedürfnisse widerspiegeln, sondern die Ansichten von jemandem oder etwas anderem darüber, was Sie wissen müssen. Das ist wohl kaum ein Geheimnis.

Und auf Facebook werden Sie wahrscheinlich mit Links zu offiziellen Quellen überschwemmt, um Irrtümer zu korrigieren, die Sie vielleicht in Ihrem Kopf haben, sowie mit Links zu Korrekturen von Beiträgen, die von einer beliebigen Anzahl von Organisationen zur Überprüfung von Fakten erstellt wurden.

Wahrscheinlich haben Sie auch davon gehört, dass YouTube-Videos vom Netz genommen, Apps aus den Stores gelöscht und Konten auf einer Vielzahl von Plattformen gelöscht wurden.

Vielleicht haben Sie sogar Ihr Verhalten in Anbetracht all dessen angepasst. Das ist Teil der neuen Kultur des Internet-Engagements. Die Grenze, die Sie nicht überschreiten können, ist unsichtbar. Sie sind wie ein Hund mit einem Elektroschock-Halsband. Das bedeutet, dass man vorsichtig sein muss, wenn man etwas postet, dass man sich mit harten Behauptungen zurückhält, die schockieren könnten, dass man auf die Medienkultur achtet, um zu unterscheiden, was man sagen darf und was nicht, und dass man generell versucht, Kontroversen so gut wie möglich zu vermeiden, um sich das Privileg zu verdienen, nicht gekündigt zu werden.

Trotz aller Enthüllungen über den industriellen Zensurkomplex und die umfassende Beteiligung der Regierung an diesen Bemühungen sowie der daraus resultierenden Klagen, in denen behauptet wird, es handele sich um Zensur, werden die Mauern von Tag zu Tag enger.

Die Nutzer gewöhnen sich daran, weil sie Angst haben, ihre Konten zu verlieren. So erlaubt YouTube (das 55 Prozent aller Online-Videoinhalte bereitstellt) drei Verstöße, bevor das Konto endgültig gelöscht wird. Ein Strike ist verheerend und zwei sind existenziell. Sie werden an Ort und Stelle eingefroren und gezwungen, alles aufzugeben – einschließlich Ihrer Fähigkeit, Ihren Lebensunterhalt zu verdienen, wenn Ihre Inhalte zu Geld gemacht werden – wenn Sie einen oder zwei falsche Schritte machen.

An diesem Punkt braucht Sie niemand zu zensieren. Sie zensieren sich selbst.

Das war nicht immer so. Es sollte nicht einmal so sein.

Man kann den dramatischen Wandel von der Vergangenheit bis zur Gegenwart nachvollziehen, wenn man den Weg der verschiedenen Erklärungen verfolgt, die im Laufe der Jahre abgegeben wurden. Den Anfang machte 1996 der 2018 verstorbene Digital-Guru, Grateful Dead-Texter und Harvard University Fellow John Perry Barlow.

Barlows Erklärung der Unabhängigkeit des Cyberspace, die ironischerweise in Davos in der Schweiz verfasst wurde, wird immer noch von der von ihm gegründeten Electronic Frontier Foundation verwaltet. Das Manifest schwärmt von der liberalen, offenen Zukunft der Internetfreiheit:

Regierungen der industriellen Welt, ihr müden Giganten aus Fleisch und Stahl, ich komme aus dem Cyberspace, der neuen Heimat des Geistes. Im Namen der Zukunft bitte ich euch aus der Vergangenheit, uns in Ruhe zu lassen. Ihr seid bei uns nicht willkommen. Wo wir uns versammeln, habt ihr keine Souveränität. Wir haben keine gewählte Regierung und werden wahrscheinlich auch keine haben, also spreche ich zu euch mit keiner größeren Autorität als der, mit der die Freiheit selbst immer spricht. Ich erkläre, dass der globale soziale Raum, den wir aufbauen, von Natur aus unabhängig von der Tyrannei ist, die ihr uns aufzwingen wollt. Sie haben weder das moralische Recht, uns zu regieren, noch verfügen Sie über Durchsetzungsmethoden, die wir wirklich zu fürchten hätten. Regierungen leiten ihre gerechte Macht von der Zustimmung der Regierten ab. Ihr habt die unsere weder erbeten noch erhalten. Wir haben Sie nicht eingeladen. Sie kennen uns nicht, und Sie kennen unsere Welt nicht. Der Cyberspace liegt nicht innerhalb eurer Grenzen. Glauben Sie nicht, dass Sie ihn aufbauen können, als wäre er ein öffentliches Bauprojekt. Das können Sie nicht. Er ist ein Akt der Natur und wächst durch unser gemeinsames Handeln.

Und so ging es weiter mit einer berauschenden, expansiven Vision – vielleicht mit einem Hauch von utopischem Anarchismus aus den sechziger Jahren -, die das Ethos prägte, das den Aufbau des Internets in den ersten Tagen vorantrieb. Eine ganze Generation von Programmierern und Inhaltsanbietern hatte den Eindruck, dass eine neue Welt der Freiheit entstanden war, die eine neue Ära der Freiheit im Allgemeinen einläuten würde, mit wachsendem Wissen, Menschenrechten, kreativer Freiheit und grenzenlosem Zugang aller zu Literatur, Fakten und Wahrheit, der sich organisch aus einem von der Allgemeinheit getragenen Prozess des Engagements ergibt.

Fast anderthalb Jahrzehnte später, im Jahr 2012, wurde diese Idee von den Hauptarchitekten der aufkommenden App-Wirtschaft und der explosionsartigen Verbreitung von Smartphones in der ganzen Welt vollständig übernommen. Das Ergebnis war die Erklärung zur Internetfreiheit, die im Juli 2012 veröffentlicht wurde und damals große Aufmerksamkeit in der Presse erregte. Sie wurde von der EFF, Amnesty International, Reporter ohne Grenzen und anderen Organisationen, die sich für die Freiheit einsetzen, unterzeichnet und lautete:

Sie war zwar nicht ganz so weitreichend und visionär wie das Original von Barlow, behielt aber das Wesentliche bei, indem sie die freie Meinungsäußerung mit dem lapidaren Satz „Don’t censor the Internet“ zum obersten Prinzip erhob. Dabei hätte es auch bleiben können, aber angesichts der bestehenden Bedrohungen durch wachsende Industriekartelle und den Markt für gespeicherte Daten wurden auch hier Offenheit, Innovation und Schutz der Privatsphäre als oberste Prinzipien gefordert.

Auch dieser Ausblick definierte eine Ära und rief breite Zustimmung hervor. „Die Informationsfreiheit unterstützt den Frieden und die Sicherheit, die die Grundlage für den globalen Fortschritt bilden“, sagte Hillary Clinton 2010 in einer Bestätigung des Freiheitsprinzips. Die Erklärung aus dem Jahr 2012 war weder rechts noch links angesiedelt. Sie fasste den Kern dessen zusammen, was es bedeutet, die Freiheit im Internet zu fördern, genau wie es der Titel vermuten lässt.

Wenn Sie jetzt die Website internetdeclaration.org aufrufen, zeigt Ihr Browser nichts von ihrem Inhalt an. Das Sicherheitszertifikat ist tot. Wenn Sie die Warnung umgehen, werden Sie feststellen, dass Ihnen der Zugriff auf die Inhalte untersagt ist. Der Rundgang durch Archive.org zeigt, dass die letzte lebendige Präsentation der Seite im Februar 2018 stattfand.

Dies geschah drei Jahre, nachdem Donald Trump öffentlich dafür plädiert hatte, dass wir „an einigen Stellen“ über die „Schließung des Internets“ sprechen müssten. Sein Wunsch ging in Erfüllung, aber nach seiner Wahl im Jahr 2016 wurde er persönlich verfolgt. Genau die freie Meinungsäußerung, über die er sich lustig machte, erwies sich als ziemlich wichtig für ihn und seine Sache.

Zwei Jahre nach der Präsidentschaft Trumps, als die Zensurindustrie gerade in vollem Gange war, brach die Website der Declaration Site zusammen und verschwand schließlich.

Spulen Sie ein Jahrzehnt nach der Abfassung der Internet Declaration of Freedom vor. Wir schreiben das Jahr 2022 und haben zwei harte Jahre mit Kontosperrungen hinter uns, insbesondere gegen diejenigen, die die Weisheit von Sperrungen oder Impfvorschriften anzweifeln. Das Weiße Haus hat am 22. April 2022 eine Erklärung für die Zukunft des Internets veröffentlicht. Sie ist im Pergamentstil gehalten und mit einem großen Großbuchstaben in altmodischer Schrift versehen. Das Wort „Freiheit“ wurde aus dem Titel entfernt und nur als Teil des Wortsalats hinzugefügt, der im Text folgt.

Die von 60 Staaten unterzeichnete neue Erklärung wurde mit großem Tamtam veröffentlicht, einschließlich einer Pressemitteilung des Weißen Hauses. Die Unterzeichnerstaaten gehörten alle der NATO an, andere waren ausgeschlossen. Die Unterzeichner sind: Albanien, Andorra, Argentinien, Australien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Cabo Verde, Kanada, Kolumbien, Costa Rica, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Dominikanische Republik, Estland, die Europäische Kommission, Finnland, Frankreich, Georgien, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Kenia, Kosovo, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malediven, Malta, Marshallinseln, Mikronesien, Moldawien, Montenegro, Niederlande, Neuseeland, Niger, Nordmazedonien, Palau, Peru, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Taiwan, Trinidad und Tobago, Vereinigtes Königreich, Ukraine und Uruguay.

Der Kern der neuen Erklärung ist sehr klar und fasst das Wesentliche der Strukturen, die heute die Inhalte regeln, gut zusammen: „Das Internet sollte als ein einziges, dezentralisiertes Netz von Netzen funktionieren – mit globaler Reichweite und geregelt durch den Multistakeholder-Ansatz, bei dem Regierungen und zuständige Behörden mit Wissenschaftlern, der Zivilgesellschaft, dem Privatsektor, der technischen Gemeinschaft und anderen zusammenarbeiten.“

Der Begriff „Stakeholder“ (wie in „Stakeholder-Kapitalismus“) wurde in den neunziger Jahren populär, im Gegensatz zum Begriff „Shareholder“, der einen Teileigentümer bezeichnet. Ein Stakeholder ist kein Eigentümer oder gar Verbraucher, sondern eine Partei oder Institution, die ein starkes Interesse am Ergebnis der Entscheidungsfindung der Eigentümer hat und deren Rechte im Interesse der Allgemeinheit möglicherweise außer Kraft gesetzt werden müssen. Auf diese Weise wurde der Begriff zur Beschreibung einer amorphen Gruppe von einflussreichen Dritten, die ein Mitspracherecht bei der Verwaltung von Institutionen und Systemen verdienen. Mit einem „Multistakeholder“-Ansatz wird die Zivilgesellschaft in das Zelt geholt, mit Finanzmitteln und scheinbarem Einfluss, und ihr wird gesagt, dass sie wichtig ist, als Anreiz, ihre Ansichten und Maßnahmen zu überdenken.

Unter Verwendung dieses sprachlichen Dreh- und Angelpunkts ist ein Teil des Ziels der neuen Erklärung ausdrücklich politisch: „Verzichten Sie darauf, das Internet zu nutzen, um die Wahlinfrastruktur, die Wahlen und die politischen Prozesse zu untergraben, auch durch verdeckte Informationsmanipulationskampagnen“. Aus dieser Ermahnung können wir schließen, dass das neue Internet so strukturiert ist, dass es von „Manipulationskampagnen“ abhält und sogar so weit geht, dass es „eine größere soziale und digitale Integration innerhalb der Gesellschaft fördert, die Widerstandsfähigkeit gegenüber Desinformation und Fehlinformation stärkt und die Beteiligung an demokratischen Prozessen erhöht.“

In Anlehnung an die neueste Zensursprache wird nun jede Form von Blockade und Unterdrückung von oben nach unten im Namen der Förderung der Inklusion (d. h. „DEI“, wie in Diversity [drei Erwähnungen], Equity [zwei Erwähnungen] und Inclusion [fünf Erwähnungen]) und der Verhinderung von Des- und Fehlinformationen gerechtfertigt – eine Sprache, die identisch ist mit der, die von der Cybersecurity Infrastructure Security Agency (CISA) und dem Rest des industriellen Komplexes verwendet wird, der die Verbreitung von Informationen verhindern soll.

Diese Agentur wurde in den letzten Tagen der Obama-Regierung geschaffen und 2018 vom Kongress genehmigt, angeblich um unsere digitale Infrastruktur vor Cyberangriffen durch Computerviren und ruchlose ausländische Akteure zu schützen. Doch weniger als ein Jahr nach ihrer Gründung entschied die CISA, dass unsere Wahlinfrastruktur Teil unserer kritischen Infrastruktur ist (und machte damit die Kontrolle des Bundes über Wahlen geltend, die normalerweise von den Bundesstaaten durchgeführt werden). Außerdem gehörte zum Schutz unserer Wahlinfrastruktur auch der Schutz dessen, was die CISA-Direktorin Jen Easterly als unsere „kognitive Infrastruktur“ bezeichnete.

Easterly, die früher bei Tailored Access Operations, einer streng geheimen Cyber-Kriegsführungseinheit der National Security Agency, gearbeitet hat, prägte die Königin aller Orwellschen Euphemismen: „kognitive Infrastruktur“, was sich auf die Gedanken in Ihrem Kopf bezieht. Das ist genau das, was der Gegen-Desinformationsapparat der Regierung, angeführt von Leuten wie Easterly, zu kontrollieren versucht. Getreu diesem erklärten Ziel hat sich CISA bis 2020 zum Dreh- und Angelpunkt des staatlichen Zensurapparats entwickelt – eine Behörde, über die alle Zensurforderungen der Regierung und der Interessengruppen an die Unternehmen der sozialen Medien weitergeleitet werden.

Bedenken Sie nun, was wir über Wikipedia erfahren haben, das sich im Besitz von Wikimedia befindet, deren frühere Geschäftsführerin Katherine Maher ist, die jetzt als CEO des National Public Radio vorgesehen ist. Sie war eine konsequente und öffentliche Verfechterin der Zensur und meinte sogar, dass der erste Verfassungszusatz „die größte Herausforderung“ sei.

Der Mitbegründer von Wikipedia, Joseph Sanger, hat gesagt, er vermute, dass sie Wikipedia in eine geheimdienstlich betriebene Plattform verwandelt hat. „Wir wissen, dass es eine Menge Rückkanalkommunikation gibt“, sagte er in einem Interview. „Ich denke, es muss der Fall sein, dass die Wikimedia Foundation, wahrscheinlich Regierungen, wahrscheinlich die CIA, Konten haben, die sie kontrollieren, in denen sie tatsächlich ihren Einfluss ausüben. Und es ist fantastisch, auf eine schlechte Art und Weise, dass sie sich tatsächlich gegen das System ausspricht, weil es ‘frei und offen’ ist. Wenn sie sagt, dass sie mit der Regierung zusammengearbeitet hat, um das zu unterbinden, was sie als ‘Fehlinformation’ ansieht, bedeutet das an sich schon, dass es nicht mehr frei und offen ist.“

Was mit Wikipedia passiert ist, das von allen Suchmaschinen unter allen Ergebnissen bevorzugt wird, hat fast jeden prominenten Ort im Internet getroffen. Die Übernahme von Twitter durch Elon Musk hat sich als abwegig und äußerst kostspielig erwiesen, was die Werbeeinnahmen angeht, und ruft daher großen Widerstand auf den anderen Seiten hervor. Die Tatsache, dass seine umbenannte Plattform X überhaupt existiert, scheint dem kontrollierten und kontrollierenden Establishment heute jeden Wunsch zu erfüllen.

Von der Vision John Perry Barlows aus dem Jahr 1996, der sich eine Cyberwelt vorstellte, in der Regierungen nicht involviert sind, haben wir einen sehr langen Weg zurückgelegt, hin zu einer Welt, in der Regierungen und ihre „Multi-Stakeholder-Partner“ für „eine regelbasierte globale digitale Wirtschaft“ zuständig sind. Im Zuge dieser völligen Umkehrung wurde aus der Erklärung zur Internetfreiheit die Erklärung zur Zukunft des Internets, wobei das Wort Freiheit nur noch am Rande erwähnt wurde.

Der Übergang vom einen zum anderen war wie ein Bankrott – erst schrittweise und dann auf einmal. Wir haben uns ziemlich schnell von „Ihr [Regierungen und Unternehmensinteressen] seid bei uns nicht willkommen“ zu einem „einzigen, dezentralisierten Netz von Netzen“ entwickelt, das von „Regierungen und zuständigen Behörden“ unter Einbeziehung von „Wissenschaftlern, der Zivilgesellschaft, dem Privatsektor, der technischen Gemeinschaft und anderen“ verwaltet wird, um eine „regelbasierte digitale Wirtschaft“ zu schaffen.

Und das ist der Kern des Great Reset, der das Hauptinstrument betrifft, mit dem die heutigen Informationskanäle vom korporatistischen Komplex kolonisiert worden sind.