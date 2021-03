Kriegsverbrecher Kissinger: Biden muss die „brillante“ Politik der Trump-Administration im Nahen Osten aufrechterhalten

Der ehemalige Außenminister Henry Kissinger hat der Administration von Präsident Joe Biden geraten, die unter der Trump-Administration erreichte „brillante“ Politik in der Nahost-Politik weiter aufrechtzuerhalten.

Kissinger, der unter der Nixon- und der Ford-Administration Außenminister war, machte die Bemerkungen während eines Seminars der Richard-Nixon-Stiftung, das sich am 3. März auf nationale Sicherheit und Außenpolitik konzentrierte.

Der ehemalige Außenminister Mike Pompeo, der ehemalige nationale Sicherheitsberater Robert O’Brien, der Abgeordnete Mike Gallagher (R-Wis.) und der ehemalige stellvertretende nationale Sicherheitsberater Matt Pottinger nahmen ebenfalls an dem Seminar teil.

Kissinger verglich Donald Trumps diplomatische Erfolge im Nahen Osten mit Nixons Öffnung gegenüber China im Jahr 1972 und warnte, dass die Biden-Administration die harte Trump-Politik gegenüber dem Iran fortsetzen sollte.

Er nannte auch das Abraham-Abkommen der Trump-Administration einen Durchbruch in den arabisch-israelischen Beziehungen.

„Ich denke, dass einer der großen Erfolge der vorherigen Administration war, dass sie sich zusammengerauft haben, dass sie zwei Dinge im Nahen Osten erreicht haben“, sagte Kissinger.

„Erstens, das palästinensische Problem von all den anderen Problemen zu trennen, sodass es nicht zu einem Veto über alles andere wurde.

Er fügte hinzu:

„Zweitens, die sunnitischen Staaten in einer tatsächlichen oder potentiellen Kombination gegen die schiitischen Staaten aufzustellen, das heißt gegen den Iran, der eine Fähigkeit entwickelte, sie zu bedrohen. Ich denke, dass dies ein brillantes Konzept war. Wir waren gerade erst am Anfang.“

Das Abraham-Abkommen, vermittelt durch den ehemaligen Präsidenten Donald Trump, begründete eine neue Zusammenarbeit und Normalisierung zwischen den Vereinigten Staaten, Israel und arabischen Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), dem Sudan und Marokko.

Es eröffnete auch wirtschaftliche, soziale und kulturelle Beziehungen zwischen der arabischen Welt und dem jüdischen Staat und stärkte die Verteidigung der Golfstaaten und Israels gegen den Iran, was dem ehemaligen Präsidenten eine Nominierung für den Friedensnobelpreis einbrachte.

„Das war ein brillantes Konzept. Wir waren gerade erst am Anfang davon. Es war wie der Beginn der Öffnung Chinas. Die Entwicklung war erst am Anfang“, sagte Kissinger.

Kissinger forderte die Biden-Administration auf, die aktuelle, von Trump zementierte Politik im Nahen Osten beizubehalten.

„Wir sollten den Druck, der auf den Iran ausgeübt wird, nicht aufgeben, bis wir wissen, wohin er sich entwickelt“, sagte Kissinger.

„Wenn wir die iranische Frage aus der gesamten Nahost-Frage herauslösen, laufen wir Gefahr, die beiden Errungenschaften zu verlieren, nämlich die Trennung der palästinensischen Frage, die sie als Veto über alles andere aufhebt, und die sunnitische Zusammenarbeit mit Israel, die in ihrer Offenheit einzigartig ist.“

An anderer Stelle während des Seminars am Mittwoch verglich der ehemalige Außenminister Mike Pompeo Trumps „einzigartige“ Herangehensweise an internationale Angelegenheiten und Außenpolitik mit der von Präsident Nixon.

Der ehemalige Außenminister Mike Pompeo spricht auf der Conservative Political Action Conference im Hyatt Regency in Orlando, Florida, am 27. Februar 2021. (Joe Raedle/Getty Images)

„Dies war ein Präsident, der an außenpolitische Probleme auf eine einzigartige Weise herangegangen ist“, sagte er über Trump.

„Ich wollte sicherstellen, dass die leitenden Leute, zumindest die, die ich ins Team geholt habe, das Umfeld verstanden haben, in dem wir arbeiten würden, und wie wir die Außenpolitik von Präsident Trump effektiv operativ umsetzen würden. Ich wollte also sicherstellen – obwohl wir wissen, dass Washington von vielen Leuten und vielen großen Egos besetzt ist -, dass es Leute gab, die bereit waren, als Teil des Teams zu arbeiten, das Präsident Trumps Außenpolitik umsetzen wollte, die er dem amerikanischen Volk vorgelegt hatte.“

Die Vereinigten Staaten starteten am 25. Februar Luftangriffe gegen Militante in Ostsyrien, die auf Orte abzielten, die mit schiitischen Milizengruppen verbunden sind, die vom iranischen Regime unterstützt werden und von denen angenommen wird, dass sie an den jüngsten Angriffen gegen US-Ziele im Irak beteiligt sind.

Biden hat außerdem angekündigt, dass die Vereinigten Staaten unter anderem dem internationalen Pakt mit dem Iran, den Pariser Klimaabkommen und dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen beitreten oder sich dem Pakt anschließen wollen.