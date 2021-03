Neue Studie: USA und ihre Verbündeten werfen seit 20 Jahren täglich 46 Bomben auf die Menschen

Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten haben seit 2001 mindestens 326.000 Bomben und Raketen auf Länder in den Regionen Naher Osten und Nordafrika abgeworfen. Das ist das Ergebnis einer neuen Untersuchung von Medea Benjamin und Nicolas J.S. Davies von der Antikriegsgruppe CODEPINK.

Irak, Syrien, Afghanistan und Jemen sind die Länder, die am stärksten von der Gewalt betroffen sind, aber auch der Libanon, Libyen, Pakistan, Palästina und Somalia wurden angegriffen. Die Gesamtzahl beläuft sich auf durchschnittlich 46 Bomben, die in den letzten 20 Jahren pro Tag abgeworfen wurden.

Die Zahlen von CODEPINK basieren hauptsächlich auf offiziellen Veröffentlichungen des US-Militärs sowie auf Daten des Bureau of Investigative Journalism, des Yemen Data Project und der New America Foundation. So beeindruckend die Zahl von 326.000 auch ist, sie ist eine Unterschätzung, da die Trump-Administration die Veröffentlichung von Zahlen zu ihren Bombenangriffen im Jahr 2020 eingestellt hat, was bedeutet, dass es keine Daten für den Irak, Syrien oder Afghanistan für die beiden vorangegangenen Jahre gibt. Ebenfalls nicht mitgezählt sind Bomben oder Raketen, die bei Hubschrauberangriffen, AC-130-Kampfhubschrauberangriffen, Beschuss durch US-Bomber oder bei Aufstandsbekämpfungs- oder Terrorismusbekämpfungsoperationen in anderen Teilen der Welt eingesetzt wurden.

Hart aber nett?

Letzte Woche gab Präsident Joe Biden den Befehl, irakische Milizen in Syrien anzugreifen und 1,75 Tonnen Bomben auf ein Grenzdorf abzuwerfen und 22 Menschen zu töten – etwas, das sowohl von Washingtoner Insidern als auch von Medienexperten bejubelt wurde. Der Schritt war Berichten zufolge eine Reaktion auf Angriffe auf US-Militärbasen im Irak – Basen, die, im vergangenen Jahr, das irakische Parlament einstimmig gefordert, geschlossen werden.

Gestern behauptete ein anonymer Beamte der Verwaltung, dass Biden eine zweite Bombardierung auf Syrien abgebrochen, nachdem sie gewarnt, dass Frauen und Kinder in der Gegend waren. Obwohl keine Beweise angeboten wurden und die Beamten sich weigerten, zu Protokoll zu gehen, plapperten die Medien fleißig die Linie des Außenministeriums nach, sodass die neue Regierung sich gleichzeitig als hart gegen ihre Feinde und als Verfechter der Menschenrechte präsentieren konnte.

Krieg, Krieg, und noch mehr Krieg

Die Vereinigten Staaten waren in fast jedem Jahr ihrer Existenz als unabhängige Nation im Krieg, in 227 Jahren ihrer 244-jährigen Geschichte. Während sowohl Barack Obama als auch Donald Trump im Wahlkampf eine Antikriegsrhetorik an den Tag legten, entfernten sich beide nach ihrer Amtsübernahme konsequent von dieser Position. Bis 2016 bombardierte Obama sieben Länder gleichzeitig und verdiente sich den Spitznamen „Drohnenkönig“. Trump hingegen eskalierte den Krieg im Jemen und führte sogar die gezielte Ermordung des iranischen Führers Qassem Soleimani durch, während dieser zu regionalen Friedensgesprächen im Irak weilte. Der 45. Präsident genehmigte auch den Einsatz der „Mutter aller Bomben“, eines 9.500 kg schweren Sprengkörpers, der im April 2017 über der afghanischen Provinz Nangarhar abgeworfen wurde.

Viele der ersten Schritte der Biden-Administration signalisieren, dass es eher eine Fortsetzung als einen Bruch mit der bisherigen US-Außenpolitik im Nahen Osten geben wird. Während Biden versprochen hatte, die Rolle der USA im Jemen zu beenden, macht die einschränkende Sprache des Außenministeriums deutlich, dass die USA lediglich zu Obamas Position in diesem Konflikt zurückkehren. Biden versprach lediglich, die Unterstützung für „offensive“ saudische Kampagnen zu beenden und „relevante“ Waffenverkäufe zu begrenzen. Dennoch begann seine Regierung sofort, die Angriffe der Houthi auf Saudi-Arabien zu betonen und anzuprangern, und bekräftigte ihre Verpflichtung, Riad bei der „Verteidigung“ gegen die Aggression der Houthi zu helfen. Der US-Gesandte Timothy Lenderking ging sogar so weit, Saudi-Arabien für seine „großzügige Unterstützung über die Jahrzehnte für das jemenitische Volk“ zu loben.

In Bezug auf Israel hat Biden Trumps Entscheidung, die amerikanische Botschaft nach Jerusalem zu verlegen, voll und ganz unterstützt – ein umstrittener Schritt, der die israelische Besetzung Palästinas effektiv billigt. Heute hatte Vizepräsidentin Kamala Harris ein Treffen mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, bei dem sie das „unerschütterliche Engagement“ des Weißen Hauses für Israel und seine Sicherheit bekräftigte.

In der Zwischenzeit hat Biden in Bezug auf den Iran die Aufhebung der Sanktionen und die Rückkehr an den Verhandlungstisch hinausgezögert, um die USA zurück zum Atomdeal zu bringen, den Trump aufgegeben hat. Er hat auch seinen Angriff auf Syrien als eine „Botschaft“ an den Iran formuliert.

Obwohl die USA fast so viel wie jedes andere Land zusammen für die Verteidigung ausgeben, sind die Auswirkungen des Krieges in den Vereinigten Staaten kaum zu spüren. Wie Benjamin und Davies schreiben: „Die amerikanische Öffentlichkeit und die Welt werden fast vollständig im Dunkeln gelassen über den Tod und die Zerstörung, die die Führer unseres Landes in unserem Namen anrichten.“ Mit Studien wie dieser hofft CODEPINK, diese Tatsache zu ändern.