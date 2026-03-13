Die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten zeigen, wie schnell geopolitische Konflikte wirtschaftliche Schockwellen auslösen können. Mit der faktischen Blockade der Straße von Hormus und den iranischen Drohungen gegen wirtschaftliche Ziele geraten nicht nur Energiemärkte unter Druck. Auch Lieferketten, Transportkosten und langfristig sogar Lebensmittelpreise könnten weltweit steigen. Für viele Staaten beginnt damit eine Phase erhöhter Unsicherheit – wirtschaftlich wie politisch.

Solche Krisen haben historisch oft weitreichende Folgen. Wenn Energie knapp wird, reagieren Regierungen mit Eingriffen: Preisdeckel, Rationierungen, staatliche Verteilungssysteme oder Maßnahmen zur Steuerung des Verbrauchs. Gleichzeitig verändert sich die Art, wie Staaten ihre Bevölkerung organisieren und versorgen. Digitale Verwaltungssysteme, elektronische Identitäten und staatliche Plattformen für Leistungen oder Hilfsprogramme breiten sich weltweit aus. Viele Regierungen investieren derzeit massiv in genau solche Strukturen.

In diesem Kontext taucht immer wieder eine Frage auf, die vor wenigen Jahren vor allem in wirtschaftspolitischen Debatten gestellt wurde: Erleben wir gerade eine schrittweise Transformation des globalen Systems – das, was manche als „Great Reset“ bezeichnen? Der Begriff wurde ursprünglich im Umfeld des Weltwirtschaftsforums geprägt und beschreibt die Idee, Wirtschaft und Gesellschaft nach großen Krisen neu auszurichten. Artikel auf der Webseite des WEF gelöscht. Hier gesichert. Für Befürworter geht es um nachhaltigere Wirtschaft, digitale Modernisierung und neue Formen globaler Zusammenarbeit. Kritiker hingegen sehen darin den Versuch, politische und wirtschaftliche Macht stärker zu zentralisieren.

Die aktuelle Situation liefert zumindest den Hintergrund für solche Debatten. Energieknappheit könnte Staaten dazu zwingen, Verbrauch stärker zu regulieren. Steigende Preise und unterbrochene Lieferketten könnten zu neuen Formen staatlicher Unterstützung führen. Digitale Systeme wiederum machen es technisch einfacher, Hilfen, Subventionen oder im Extremfall auch rationierte Güter zu organisieren. Was früher Papierkarten oder lokale Verwaltungsstellen waren, könnte heute über Apps, digitale Identitäten oder zentrale Plattformen abgewickelt werden.

Auch Arbeitsstrukturen verändern sich bereits. In mehreren Ländern wird in Krisenzeiten wieder verstärkt über Homeoffice oder flexible Arbeitsmodelle gesprochen, um Transportwege zu reduzieren und Energie zu sparen. Was während der Pandemie als temporäre Maßnahme begann, könnte sich in manchen Bereichen dauerhaft etablieren.

Ob all diese Entwicklungen tatsächlich Teil eines umfassenden Umbaus der Weltwirtschaft sind oder lediglich parallele Reaktionen auf Krisen, bleibt offen. Sicher ist jedoch: Große geopolitische Konflikte und wirtschaftliche Schocks haben in der Geschichte immer wieder tiefgreifende Veränderungen ausgelöst. Der Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg, die Ölkrisen der 1970er Jahre oder die Finanzkrise von 2008 führten jeweils zu neuen politischen und wirtschaftlichen Strukturen.

Die Frage, die sich heute stellt, lautet daher weniger, ob sich das System verändert – das tut es bereits –, sondern in welche Richtung. Werden Krisen genutzt, um resilientere und nachhaltigere Strukturen aufzubauen? Oder führen sie zu stärkerer Zentralisierung und mehr staatlicher Kontrolle über Wirtschaft und Gesellschaft?

Während sich der Konflikt im Nahen Osten weiter zuspitzt und die Weltmärkte nervös reagieren, wird genau diese Debatte vermutlich lauter werden. Denn wenn Energie, Lieferketten und Lebensmittelpreise gleichzeitig unter Druck geraten, beginnt eine Phase, in der wirtschaftliche und politische Systeme oft neu geordnet werden. Manche sehen darin lediglich Anpassung an neue Realitäten. Andere sprechen bereits von einem langsamen Reset der globalen Ordnung.