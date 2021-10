Krise nimmt, fahrt auf: Wird die Weihnachtssaison durch die globale Lieferkettenkrise ruiniert?

Wird dies die schlimmste Urlaubssaison in der modernen amerikanischen Geschichte sein? Einige Mainstream-Nachrichtenagenturen bestehen darauf, dass die bevorstehenden Feiertage aufgrund der weit verbreiteten Engpässe, die durch die globale Versorgungskettenkrise verursacht werden, „ruiniert“ werden. Natürlich hätten wir nie zulassen dürfen, dass unsere Feiertage von vornherein durch materielle Güter bestimmt werden. Ich denke, die Tatsache, dass eine „Urlaubssaison“ durch einen Mangel an Waren in den Regalen „ruiniert“ werden kann, sagt enorm viel darüber aus, wo wir als Gesellschaft stehen.

Und wenn wir in den letzten Monaten des Jahres 2021 nicht mit einem begrenzten Mangel zurechtkommen, wie um alles in der Welt werden wir dann mit dem schweren wirtschaftlichen Schmerz umgehen, der uns in Zukunft bevorsteht?

Kein Urlaub sollte jemals durch materiellen Besitz definiert werden, aber die große Mehrheit der Bevölkerung sieht das ganz anders als ich, und so werden die kommenden Monate für viele Menschen eine sehr schwierige Zeit sein. Das Folgende stammt aus einem CNN-Artikel mit dem Titel „How America Ruined Christmas“…

Der Alptraum der Lieferkette, der die Weltwirtschaft seit über einem Jahr plagt, wird das Weihnachtsgeschäft durcheinander bringen. Denken Sie an leere Regale, massive Lieferverzögerungen und einen nicht unerheblichen Preisschock. Frohe Weihnachten an alle!

Es erübrigt sich zu erwähnen, dass diese Bedingungen wahrscheinlich Millionen von Amerikanern zu wilden Wutausbrüchen veranlassen werden.

Und viele kleine Kinder werden sich auch sehr aufregen.

Es wird einfach nicht genug für alle da sein, und man sagt uns, dass das Angebot an Spielzeug besonders knapp sein wird…

In diesem Jahr wird es eine große Knappheit an Spielzeug geben, sagte Isaac Larian, CEO von MGA Entertainment, gegenüber CNN Business. Der [Versand-]Container, der letztes Jahr 3.200 Dollar gekostet hat, kostet jetzt 22.000 Dollar“, sagte Larian dem Sender und machte Maersk und andere Versandriesen dafür verantwortlich.

Jay Foreman, CEO von Basic Fun, erklärte gegenüber CNN: Während der Weihnachtszeit wird es immer wieder Zeiten geben, in denen die Regale in den Geschäften leere Löcher haben werden.

Ich weiß, dass viele von Ihnen wahrscheinlich ziemlich entsetzt über diese Nachricht sind, aber wir können auch ohne genügend Spielzeug gut überleben.

Ich persönlich mache mir viel mehr Sorgen über die Lebensmittelknappheit, die sich im ganzen Land abzeichnet. Einem meiner Leser ist aufgefallen, dass die Vorräte im örtlichen Albertson’s extrem knapp werden…

Ich wollte Sie wissen lassen, dass wir heute in den Laden gegangen sind (Albertson’s) und wir jetzt dünne und leere Regale feststellen. So ziemlich in jedem Gang. Ich habe keinen einzigen Artikel bemerkt, der sehr knapp war, außer Hühnchen. Ansonsten war der Bestand von Gang zu Gang ziemlich einheitlich. Ich weiß nicht, ob das zum Teil daran liegt, dass die Einheimischen das Problem der Lebensmittelknappheit ernst nehmen und ihre Vorräte aufstocken, oder ob die Knappheit auch in unserer Gegend Einzug gehalten hat, oder beides. Der Laden war voll mit Menschen. Interessant, wie schnell sich die Lage hier in ein oder zwei Wochen verändert.

Und ein anderer meiner Leser, der mitten auf dem Land lebt, sagt, dass er anfängt, Dinge zu sehen, die er noch nie zuvor gesehen hat…

Der Mangel an Arbeitskräften wird hier immer schlimmer. Sonic in meiner Kleinstadt hat 40 % seiner Parkplätze gesperrt, weil sie einfach nicht genug Personal haben, um sie zu bedienen. Sie haben auch einen männlichen Car Hop eingestellt. Gestern habe ich dort gegessen und es gab keine Zwiebelringe mehr!!! Das ist mir noch nie zuvor passiert!!! Außerdem sehe ich in der ganzen Stadt und überall, wo ich hinkomme, mehr und mehr Schilder mit der Aufschrift „Hilfe gesucht“.

Wie ich schon früher erörtert habe, ist einer der Hauptgründe für den Arbeitskräftemangel der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften.

Es gibt Millionen und Abermillionen von offenen Stellen, und wir haben einfach nicht genug Leute, um sie zu besetzen. Die Unternehmen beginnen zu verzweifeln, und das könnte in einigen Fällen gefährlich werden.

In Kalifornien zum Beispiel werden jetzt Teenager zu LKW-Fahrern ausgebildet…

Inside Edition sprach mit einer 17-jährigen Kalifornierin namens Isabella, die sich gerade hinter das Steuer setzte.

Sie ist eine von mehreren Teenagern an der Patterson High School, die an einem der ersten Lkw-Fahrprogramme für Highschool-Schüler in den USA teilnehmen.

Es besteht ein großer Bedarf. Uns fehlen heute etwa 63.000 Fahrer“, sagte Ausbilder Dave Dein.

Ist das nicht seltsam?

Im Vereinigten Königreich herrscht ein derartiger Mangel an Fahrer, dass das Militär zur Unterstützung bei der Auslieferung von Treibstoff herangezogen wurde…

Die Armee hat am Montag mit der Belieferung von Tankstellen im Vereinigten Königreich begonnen, um die seit mehr als einer Woche andauernden Engpässe zu beenden, die dazu geführt haben, dass die Zapfsäulen geschlossen werden mussten und Autofahrer ohne Kraftstoff dastanden. Tankwagenfahrer des Militärs wurden am Wochenende geschult, um ab Montag landesweit Treibstoff zu liefern. Die britische Regierung teilte am Freitag mit, dass ab dieser Woche fast 100 Tankwagenfahrer eingesetzt werden, um den Druck auf die Tankstellen weiter zu verringern und den Mangel an LKW-Fahrern zu beheben.

Wo sind die ganzen Fahrer hin?

So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt.

Anderswo in Europa ist plötzlich eine Energieknappheit ausgebrochen, die die Stromrechnungen in die Stratosphäre zu treiben droht. Sehen Sie sich nur an, was gerade in Italien passiert…

Wie die italienische Energieregulierungsbehörde Arera letzte Woche in einer Pressemitteilung bestätigte, werden die Stromrechnungen für eine typische Familie um 29,8 % und die Gasrechnungen um 14,4 % steigen. Die neuen nationalen Tarife traten am Freitag, dem Beginn des vierten Quartals 2021, in Kraft. Die Erhöhung erfolgt vor dem Hintergrund steigender Energiekosten in ganz Europa und darüber hinaus. Der Preisanstieg, der an die italienischen Verbraucher weitergegeben wird, hätte laut Arera bis zu 45 Prozent betragen können, wenn die Regierung nicht eingeschritten wäre, um den neuen Anstieg der Tarife zu begrenzen.

Auf der anderen Seite des Globus erlebt China ebenfalls eine beispiellose Energiekrise.

Auf der nördlichen Hemisphäre beginnt jetzt die kalte Jahreszeit, was die knapper werdende globale Energieversorgung noch mehr unter Druck setzen wird.

Selbst im besten Fall könnten die Dinge in diesem Winter wirklich verrückt werden. Hoffen wir also, dass es nicht zu einem größeren Krieg zwischen Israel und dem Iran kommt, denn das würde die Energiepreise noch viel, viel höher treiben.

Die Weltwirtschaft steht am Rande des völligen Zusammenbruchs, und es bräuchte nicht viel, um uns in den Abgrund zu stürzen.

Hoffen wir also auf das Beste, aber bereiten wir uns auch auf das Schlimmste vor.