Kritik wächst! WHO provoziert Gegenreaktion auf umstrittenen Änderungsantrag, um Nationen zu Abriegelungen zu zwingen!

Inmitten wachsender Kritik am Umgang der Weltgesundheitsorganisation mit der COVID-19-Pandemie haben neue Befugnisse, die von der UN-Organisation in Erwägung gezogen werden, Befürchtungen ausgelöst, dass sie Länder wie Großbritannien, die USA und Australien möglicherweise zu von der WHO diktierten Abriegelungsmaßnahmen zwingen könnten.

Die Organisation prüft derzeit 300 Änderungen an ihrem rechtsverbindlichen Regelwerk, wobei eine bestimmte Maßnahme Anlass zur Sorge gibt. Kritiker warnen davor, dass dieser Vorschlag es den Mitgliedstaaten ermöglichen könnte, bei künftigen Pandemien allen Empfehlungen der WHO Folge zu leisten, einschließlich der Durchsetzung von Impfpässen und Grenzschließungen.

Der Wortlaut der Änderung: „Die Vertragsparteien erkennen die WHO als leitende und koordinierende Behörde für die internationale Reaktion auf gesundheitliche Notfälle von internationalem Belang an und verpflichten sich, die Empfehlungen der WHO bei ihrer internationalen Reaktion im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu befolgen.“

Dies könnte die Durchsetzung von Maßnahmen wie Impfpässen und Grenzschließungen einschließen und der WHO ermöglichen, den Mitgliedsländern gesundheitspolitische Maßnahmen vorzuschreiben. Kritiker haben diesen Vorschlag als „beispiellose Landnahme“ durch die WHO bezeichnet und Bedenken hinsichtlich der Aushöhlung der nationalen Souveränität und der Möglichkeit einer übermäßigen Kontrolle über Politik und Budgets geäußert.

Die vorgeschlagenen Änderungen sehen auch vor, dass die Mitgliedstaaten 5% ihres Gesundheitsbudgets für die Pandemievorsorge bereitstellen müssen, falls sie genehmigt werden. Diese Forderung hat die Bedenken von Politikern und Aktivisten verstärkt, die befürchten, dass die erweiterten Befugnisse der WHO zu erheblichen finanziellen Belastungen für die Mitgliedsländer führen könnten.

Als Reaktion auf diese wachsende Besorgnis haben sich sechs Tory-Abgeordnete schriftlich an das Außenministerium gewandt und es aufgefordert, alle neuen Befugnisse zu blockieren, die der WHO Einfluss auf die Politik und die Haushalte des Vereinigten Königreichs geben könnten. Die ehemalige Kabinettsministerin Esther McVey warnte, dass diese Befugnisse die WHO von einem „mitgliedergeführten Beratungsgremium zu einer Gesundheitsbehörde mit Zwangsbefugnissen“ machen würden, und betonte die Notwendigkeit, die nationale Souveränität zu schützen.

„Die Pläne bedeuten für die Organisation einen bedeutenden Wandel von einem mitgliedergeführten Beratungsgremium zu einer Gesundheitsbehörde mit Zwangsbefugnissen“, sagte McVey. „Dies ist besonders besorgniserregend, wenn man bedenkt, dass die WHO bei der Bewältigung internationaler Krankheitsausbrüche bisher kaum konsistente, klare und wissenschaftlich fundierte Ratschläge erteilt hat.

Die WHO hat in jüngster Vergangenheit dazu aufgerufen, dass souveräne Nationen einen Teil ihrer Entscheidungsbefugnisse an eine globale Organisation abgeben, um verschiedene Herausforderungen zu bekämpfen, darunter gesundheitliche Notfälle, Klimawandel sowie soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten.

Der Appell kam kurz nachdem die Republikaner im Repräsentantenhaus Präsident Joe Biden dafür kritisiert hatten, dass er Amerikas Pandemiebefugnisse ohne Mitwirkung des Kongresses ausgehandelt hatte. Die republikanischen Abgeordneten äußerten ihre Besorgnis über die Verhandlungen der Regierung Biden mit der WHO und argumentierten, dass die Organisation dadurch übermäßige Befugnisse erhalte, da sie ihrer Meinung nach nicht in der Lage sei, wirksam auf die Pandemie zu reagieren.

Der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, gab daraufhin einen Bericht heraus, in dem er darauf hinwies, dass die einzelnen Länder nicht über den notwendigen globalen Rahmen verfügen, um verschiedene Notfälle, die die Welt betreffen könnten, zu bewältigen.

Tedros betonte, dass das Mandat der WHO über Pandemien hinausgehen und auch Themen wie Hunger, Armut, Umweltzerstörung, Klimawandel sowie soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten umfassen sollte.

Laut Tedros müssen die Mitgliedsstaaten eine globale Architektur für die Bereitschaft, Prävention, Reaktion und Widerstandsfähigkeit bei gesundheitlichen Notfällen schaffen, die globale Governance, Finanzierung und Systeme für gesundheitliche Notfälle umfasst.

Die Republikaner haben sich jedoch gegen den Vorschlag der WHO ausgesprochen und erklärt, dass internationales Recht nicht über der Verfassung der Vereinigten Staaten stehen sollte. Sie haben daher Gesetze eingebracht, um die Beziehungen zur WHO zu kappen, darunter das WHO-Austrittsgesetz, das die Mitgliedschaft der USA in der WHO beenden würde. Das Gesetz „No Taxpayer Funding for the World Health Organization Act“ (Keine Finanzierung der Weltgesundheitsorganisation durch den Steuerzahler) würde auch die finanziellen Beiträge der amerikanischen Steuerzahler an die WHO beenden.

Die Biden-Administration wurde wegen Vorschriften im Bereich der öffentlichen Gesundheit verklagt, die ihrer Meinung nach der Weltgesundheitsorganisation unrechtmäßig Macht verleihen.