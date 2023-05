Die Covid-Injektionseinnahmen von Moderna sind drastisch gefallen, neue Märkte im Visier

Moderna eröffnet ein Geschäft in Shanghai, China, um die sinkende Nachfrage zu steigern

Zu Beginn dieses Monats wurde berichtet, dass Moderna den ersten Quartalsverlust seit Beginn der Covid-Pandemie erleiden würde. Erfreulicherweise konnte das Unternehmen im ersten Quartal 2023 einen Nettogewinn von 79 Mio. USD verbuchen und einen Umsatz von 1,9 Mrd. USD erwirtschaften, der von den auf 2022 verschobenen Einnahmen aus der Covid-Spritze getragen wurde. Die Covid-Spritzeneinnahmen von Moderna gingen jedoch um mehr als 60 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres zurück. Das Unternehmen gab bekannt, dass es sich in „aktiven“ Gesprächen mit US-Regierungsbehörden, Apothekenketten und Krankenhaussystemen über neue Impfstoffverträge befindet. Ferner prüft Moderna auch neue Verträge mit Europa und Japan. Doch ein weiteres asiatisches Land scheint ein Zielmarkt für Moderna zu sein. Könnte dies ein Schritt sein, um die nachlassende Nachfrage möglicherweise zu stärken?

Moderna folgt Pfizer nach China

Im März kündigte Pfizer ein Abkommen mit China an, um die Gesundheitsversorgung in dem asiatischen Land zu verbessern. Das Biotech-Unternehmen hat eine juristische Person namens Moderna (China) Biotech Ltd. in Shanghai mit einem Kapital von 100 Millionen Dollar für Investitionsmöglichkeiten in dem asiatischen Land registriert.

„Wir suchen nach Möglichkeiten, uns auf dem Markt zu engagieren und den Menschen in China die Leistungsfähigkeit der mRNA-Plattform von Moderna nahe zu bringen“, sagte ein Unternehmenssprecher. Bislang ist Moderna in China nicht vertreten. Das neue Unternehmen wird von Moderna Biotech UK kontrolliert, wobei Christoph Brackmann, Senior Vice President of Finance bei Moderna, der rechtliche Vertreter des Unternehmens ist. Der Vorstandsvorsitzende von Moderna, Stéphane Bancel, hat Berichten zufolge im vergangenen Monat China besucht, und laut Bancel wird das Unternehmen mit seinen Partnern in Shanghai in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Produktion „zusammenarbeiten“. Moderna ist auf der Suche nach neuen „Wachstumspunkten“, und die Investition in den großen chinesischen Markt ist ein wichtiger Bestandteil der strategischen Entwicklung des Unternehmens.

Eine Tür schließt sich, eine andere öffnet sich

Pfizer/BioNTech hat den Weltmarkt mit seinem Covid-Impfstoff beherrscht. Mehr als 660 Millionen Menschen haben sich mit dem Impfstoff von Pfizer geimpft, während nur 150 Millionen den von Moderna erhalten haben.

Im März wollte die Europäische Union einen neuen Vertrag mit Pfizer abschließen, aber das Unternehmen verlangte weiterhin Zahlungen für die von der EU bestellten Impfstoffe. Pfizer/BioNTech und die EU haben ihren Vertrag nun angepasst, und in einer Erklärung sprachen die Pharmaunternehmen von einer „Neuformulierung der jährlichen Lieferdosen bis 2026“.

Moderna wurde beim Vertrieb seines Spikevax-Impfstoffs immer wieder eingeschränkt und von Pfizer im Grunde aus Europa „ausgeschlossen“. Deswegen sucht Moderna nun in China nach einem neuen Markt für seinen mRNA-Covid-Impfstoff. Moderna ist jetzt auch auf dem chinesischen Festland präsent, und das, obwohl sich das Umsatzwachstum verlangsamt, da die Nachfrage nach der Covid-Impfung nachlässt.

In China sind Berichten zufolge 89 % der Bevölkerung mit dem BIBP-Impfstoff von Sinopharm gegen Covid geimpft worden. Sinopharm ist Berichten zufolge nicht so wirksam wie die mRNA-Impfstoffe. Dies ist für Moderna und Pfizer Anlass genug, die Chance auf mehr Profit zu ergreifen.

Aber wie TrialSite kürzlich andeutete, hat die kollektive Angst vor COVID-19 in China deutlich abgenommen.