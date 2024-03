Krokodilstränen für den Gazastreifen bei gleichzeitiger Unterstützung seiner Zerstörung

Nichts ist ärgerlicher als zu sehen, wie westliche Beamte, die diesen Völkermord ermöglichen, Krokodilstränen darüber weinen, wie „herzzerreißend“ er ist.

❖

Es sagt so viel über die US-Politik aus, dass Bidens größte politische Schwäche darin besteht, einen Völkermord zu unterstützen, aber die Republikaner ihn in diesem Punkt nicht angreifen können, weil sie den Völkermord ebenfalls unterstützen.

❖

Es ist erstaunlich, wie schnell der Gesetzesentwurf zum Verbot von TikTok durch den US-Gesetzgeber gepeitscht wird. Dies wäre mit Sicherheit der größte Akt direkter staatlicher Zensur in der Geschichte der USA.

❖

Nichts ist ärgerlicher als zu sehen, wie westliche Beamte, die diesen Völkermord ermöglichen, Krokodilstränen darüber weinen, wie „herzzerreißend“ er ist. Ihr tut ihnen das an, ihr verdammten Schweine! Es ist, als würde man jemanden zu Tode prügeln und dabei schluchzend erklären, wie tragisch sein vorzeitiger Tod sein wird.

❖

Israels Gräueltaten in Gaza sind viel, viel, viel schlimmer als die vom 7. Oktober. Wir bitten die westliche Presse, dem Leid, das den Palästinensern durch den Völkermord in Gaza zugefügt wurde, ebenso viel Gewicht beizumessen wie dem Leid, das den Israelis durch den 7. Oktober zugefügt wurde, obwohl es in Wirklichkeit viel, viel mehr Gewicht verdient.

❖

In etwa zwei Wochen werden wir in den Medien Berichte lesen wie „Bidens Regierung beginnt mit dem Abwurf von Särgen in Kindergröße in Gaza, um den Palästinensern in ihrer Not zu helfen“.

❖

Ist Ihnen jemals aufgefallen, dass die Antisemitismus-Polizei viel mehr Energie darauf verwendet, Juden anzugreifen, die Israel kritisieren, als Neonazis und andere echte Hassgruppen? Dies verrät Ihnen etwas Wichtiges über ihre wahren Absichten und Zwecke.

❖

Zu sagen, es sei rassistisch und böse, Zionisten zu kritisieren, ist wie zu sagen, es sei rassistisch und böse, Konservative zu kritisieren. Das ist eine verdammte politische Ideologie.

❖

Das Problem ist, dass wir nicht wissen, wie wir es machen sollen. Wir wissen nicht, wie wir acht Milliarden Homo sapiens am Leben erhalten können, ohne das Ökosystem zu zerstören. Wir wissen nicht, wie sich acht Milliarden Menschen die Erde teilen können, ohne einander mit den Armageddon-Waffen auszulöschen, die sie erfunden haben. Ohne einander zu verletzen, auszubeuten, zu unterdrücken und zu versklaven.

Wir hatten ein paar Ideen, wie das gehen könnte, aber wir haben es nie wirklich getan. In der extrem kurzen Zeit, in der Milliarden von Menschen auf diesem Planeten leben, haben wir nie auch nur annähernd herausgefunden, wie wir eine katastrophale Katastrophe und eine albtraumhafte Dystopie vermeiden können. Wir sind immer noch auf dem Weg dorthin, und aufgrund der wettbewerbsorientierten Systeme, die wir haben, geschieht nichts, was uns davon abhalten könnte.

Wir alle – jeder Einzelne von uns – tun etwas, von dem wir nicht wissen, wie wir es machen sollen. Wir leben auf diesem Planeten, aber wir wissen nicht wirklich, wie wir es machen sollen. Wir sind einer von acht Milliarden Menschen, die nicht wissen, wie sie eine Welt mit acht Milliarden Menschen erhalten sollen. Wir sind im Wasser, aber wir können nicht schwimmen.

Und ich glaube, wir alle könnten in dieser Hinsicht ein wenig Demut gebrauchen. Überall sehen wir Experten, Politiker und Vordenker, die mit selbstbewusster Stimme darüber sprechen, was in unserer Gesellschaft und in unserer Welt verändert werden muss, aber keiner von ihnen weiß es wirklich. Die besten unter ihnen haben einige fundierte Vermutungen darüber, wie wir die notwendigen Veränderungen vornehmen könnten, um verschiedene Katastrophen zu vermeiden, aber da wir bisher nicht einmal begonnen haben, wirkliche Veränderungen vorzunehmen, wissen sie es nicht wirklich. Wir sind wie verlorene kleine Kinder, die ihre Eltern nicht finden können.

Natürlich müssen wir schwimmen lernen, denn das sind die Gewässer, in denen wir geboren wurden. Was ich damit sagen will, ist, dass unsere kollektiven Bemühungen, schwimmen zu lernen, wahrscheinlich durch viel mehr Neugier auf das, was Schwimmen wirklich ist und wie es aussieht, unterstützt würden und durch viel weniger selbstbewusstes Geschwätz von Leuten, die noch nie in ihrem Leben geschwommen sind.

Eine bescheidene Neugier auf diese vollkommen neue Situation, in der wir uns befinden, würde unserer Spezies wahrscheinlich guttun.