Von Andrew Korybko

Solange es nicht durch eine Fehlkalkulation zum Dritten Weltkrieg kommt, würde die Rumpfukraine formell unter der politischen Kontrolle ihrer Vertreter verbleiben, unabhängig davon, wer sie bis dahin sein werden, während der westliche Teil, der früher zu Polen gehörte, unter ihren „wirtschaftlichen Einflussbereich“ fallen würde. Eine formelle Wiedereingliederung ist jedoch aus sozioökonomischen Gründen unwahrscheinlich, ganz zu schweigen von der mangelnden öffentlichen Unterstützung.

Der polnische Präsident Duda und Premierminister Tusk trafen sich mit Biden in Washington DC, um das Vierteljahrhundert der NATO-Mitgliedschaft ihres Landes zu feiern. Während dieser Zeit setzten sich die beiden erbitterten politischen Rivalen für mehr Hilfe für die Ukraine ein, was Politico als „absolut einzigartiges Zeichen politischer Einigkeit“ bezeichnete. Obwohl der stellvertretende Verteidigungsminister Wziatek kürzlich Außenminister Sikorskis angedeuteter Unterstützung des Vorschlags des französischen Präsidenten Macron für ein konventionelles Eingreifen der NATO in der Ukraine widersprochen hat, kann dieses Szenario immer noch nicht ausgeschlossen werden.

Präsident Putin warnte gerade in einem Interview, das am Tag nach dem Treffen der beiden Staatsoberhäupter ausgestrahlt wurde, davor:

„Wenn, sagen wir mal, polnische Truppen in das ukrainische Territorium eindringen, um – wie es heißt – zum Beispiel die ukrainisch-weißrussische Grenze zu schützen, oder an einigen anderen Stellen, um ukrainische Militärkontingente für die Teilnahme an den Feindseligkeiten an der Kontaktlinie freizumachen, dann denke ich, dass die polnischen Truppen niemals abziehen werden. Das scheint mir jedenfalls so. Denn sie werden zurückkehren wollen… sie träumen, sie wollen die Gebiete zurück, die sie als die ihren betrachten und die ihnen vom Vater der Nationen, Josef Wissarionowitsch Stalin, weggenommen und der Ukraine übertragen wurden. Natürlich wollen sie sie zurück. Und wenn offizielle polnische Einheiten dort einmarschieren, werden sie wohl kaum wieder gehen.“

Seine Einschätzung soll nun im Lichte der jüngsten Entwicklungen analysiert werden, um ihre Richtigkeit zu beurteilen.

Im vergangenen Juli wurde erklärt, „Wie Polen heimlich die Kontrolle über die Westukraine übernimmt“, und zwar mit wirtschaftlichen statt mit militärischen Mitteln, da erstere als viel kosteneffektiver und weniger riskant gelten. Unterdessen wurde in diesem Beitrag vom Januar erklärt, warum die Pläne der ungarischen und rumänischen Populisten, die Gebiete, die ihre Nationen an die Ukraine verloren haben, wieder einzuverleiben, aufgrund der Schwierigkeit, die ihre völlig unterschiedliche Bevölkerungsstruktur nach dem Zweiten Weltkrieg mit sich bringt, unwahrscheinlich sind, was auch für Polen relevant ist.

Mitte Februar änderte sich das militärisch-strategische Kalkül jedoch drastisch, nachdem Russlands Sieg in Awdejewka einen Durchbruch über die Kontaktlinie (LOC) im Laufe dieses Jahres wahrscheinlicher denn je gemacht hatte. Diese Entwicklung veranlasste Macron, öffentlich eine konventionelle NATO-Intervention zur Unterstützung der Ukraine vorzuschlagen, um den Zusammenbruch des Landes zu verhindern und eine rote Linie im Sand so weit östlich wie möglich zu ziehen, um die russische Dampfwalze in diesem Szenario zu stoppen.

Die meisten westlichen Staats- und Regierungschefs reagierten kühl auf seinen Vorschlag, mit der bemerkenswerten Ausnahme der baltischen Staaten und des polnischen Außenministers Sikorski, obwohl letzterer diesen Vorschlag implizit unterstützte, nachdem Tusk eine Woche zuvor gesagt hatte, dass dies nicht in Frage käme, und ihm daraufhin vom stellvertretenden Verteidigungsminister widersprochen wurde. In dieser Analyse wurde jedoch argumentiert, dass Tusks Zurückhaltung auf die Befürchtung zurückzuführen ist, dass Polen im Falle eines Zusammenstoßes mit Russland von der NATO in die Pfanne gehauen werden könnte, weshalb er die Zustimmung der USA benötigt.

Wäre dies nicht der Fall, könnte sich Polen sicherer fühlen, wenn es sich an dieser Mission zusammen mit dem zumindest nuklear bewaffneten Frankreich und dem Vereinigten Königreich beteiligt, die auf nukleare Gewalt zurückgreifen könnten, falls die USA der NATO als Ganzes raten, eine Ausweitung von Artikel 5 auf die Truppen der Mitglieder in einem Drittland nicht in Betracht zu ziehen. Das beste Szenario aus polnischer Sicht ist jedoch, dass die USA diese Mission genehmigen und der oben erwähnten rechtlich zweifelhaften Auslegung zustimmen, um Polen in diesem Fall den Rücken zu stärken.

Polens überparteiliche pathologische Angst vor Russland ist der Grund, warum Duda und Tusk ihr „absolut einzigartiges Zeichen politischer Einigkeit“ auf die nächste Stufe heben könnten, indem sie einer konventionellen Intervention in der Ukraine zustimmen, um die russische Dampfwalze zu stoppen, falls die Frontlinien in naher Zukunft zusammenbrechen. Eine formelle Wiedereingliederung der Ländereien der ehemaligen Zweiten Polnischen Republik, die sie nach 1939 an die Ukraine verloren hatte, ist aus sozioökonomischen Gründen und mangelnder Unterstützung durch die Bevölkerung nicht möglich, eine längere militärische Präsenz hingegen schon.

Zur Erklärung: Die polnische Wirtschaft hat sich im vergangenen Jahr stark abgeschwächt, und eine Umfrage des European Council on Foreign Relations vom Januar ergab, dass 40 % der Polen die Ukrainer als Bedrohung ansehen. Das ist der höchste Wert unter den 12 befragten europäischen Ländern und übertrifft das Kiew-skeptische Ungarn um 3 %. Die formelle Wiedereingliederung der heutigen ukrainischen Gebiete Lemberg, Iwano-Frankiwsk, Ternopol, Wolhynien und Riwne würde über 6 Millionen Ukrainer nach Polen bringen, bezogen auf die geschätzte Gesamtbevölkerung im Jahr 2022.

In einem Land mit etwa 37 Millionen Einwohnern, das seit dem Zweiten Weltkrieg ethnisch-religiös homogen ist, würde die Bevölkerung damit auf etwa 43 Millionen ansteigen und mehr als 1/8 der Bürger wären Minderheiten, für deren sozioökonomische Sicherheit die Steuerzahler aus der Zeit vor der „Wiedervereinigung“ sorgen würden. Die sozioökonomische Entwicklung in Polen nach 1945 würde mit ziemlicher Sicherheit zu Gunsten des Wiederaufbaus dieser „wiedergewonnenen Gebiete“ und der Angleichung ihrer Bevölkerung an die polnischen Standards vernachlässigt.

Es ist daher leicht einzusehen, warum dies bei den Massen nicht gut ankommen würde, von denen 40 % die Ukrainer bereits als Bedrohung ansehen, ganz zu schweigen von Polens geliebten Landwirten, die bereits die Grenze blockieren, um zu verhindern, dass der Zustrom billiger ukrainischer Agrarprodukte ihre Existenzgrundlage vernichtet. Aus diesem Grund ist es unwahrscheinlich, dass Duda oder Tusk solche Pläne vorantreiben würden, aber eine längere Militärpräsenz dort ist eine ganz andere Sache, der sie wahrscheinlich zustimmen würden.

Die Äußerungen von Präsident Putin über polnische Truppen, die „zum Beispiel die ukrainisch-weißrussische Grenze oder andere Orte schützen, um ukrainische Militärkontingente für die Teilnahme an Kampfhandlungen an der Kontaktlinie freizustellen“, sind glaubwürdig, da dies im militärisch-strategischen Interesse Polens liegt. Sie könnten auch dazu beitragen, Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten, falls der Staat zusammenbricht, wenn Russland einen Durchbruch über die LOC erzielt, was einen Zustrom ukrainischer Migranten/Flüchtlinge verhindern und den Waffenschmuggel unterbinden könnte.

Ebenso wichtig ist, dass diese polnischen Truppen die geplante „wirtschaftliche Einflusssphäre“ ihres Landes in der Westukraine vor dem Eindringen der G7 schützen könnten, die Berichten zufolge einen Sonderbeauftragten für die Westukraine ernennen wollen, der wahrscheinlich mit der Aufteilung der Sphären unter den G7-Staaten betraut würde. Darüber hinaus könnten Duda und Tusk Biden versprochen haben, dass Warschau bei einer Zustimmung zu einer konventionellen polnischen Intervention in der Ukraine einen Teil der dort erzielten Gewinne für den Kauf weiterer US-Waffen verwenden könnte.

Frankreich, Deutschland und das Vereinigte Königreich haben ihre eigenen Rüstungsindustrien und werden daher wohl kaum einen Teil ihrer in der Ukraine erzielten Gewinne in die USA reinvestieren, so dass Washington einen natürlichen finanziellen Anreiz hat, Warschau bei der Verteidigung seiner eigenen geplanten „Sphäre“ in der Ukraine zu unterstützen, indem es seine konventionelle Intervention billigt. Wenn dies tatsächlich das ist, was Duda und Tusk bei ihrem Treffen mit Biden angestrebt haben, und die USA sich bereit erklären, Polen nicht im Regen stehen zu lassen, dann könnte dieses gefährliche Szenario eher früher als später eintreten.

Solange der Dritte Weltkrieg nicht durch eine Fehlkalkulation ausgelöst wird, würde die Rumpfukraine formell unter der politischen Kontrolle ihrer Vertreter bleiben, unabhängig davon, wer diese dann sein werden, während der westliche Teil, der früher zu Polen gehörte, unter ihren „wirtschaftlichen Einflussbereich“ fallen würde. Eine formelle Wiedereingliederung ist jedoch aus den genannten sozioökonomischen Gründen unwahrscheinlich, ganz zu schweigen von der mangelnden Unterstützung durch die Öffentlichkeit, auch wenn zu einem späteren Zeitpunkt eine Art Konföderation entstehen könnte.