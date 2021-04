Kryptowährungen ist der nächste Grenzbereich für den Überwachungsstatus

Länder führen digitale Währungen ein, um mit Bitcoin zu konkurrieren – und eröffnen dabei neue Möglichkeiten, ihre Bürger auszuspionieren.

The New Republic berichtet:

Die chinesischen Behörden kündigten an, im Rahmen eines Tests ihrer neuen Währung mehr als 1 Million US-Dollar an eine ausgewählte Anzahl von Bürgern zu verteilen: einen digitalen Yuan, der fast überall problemlos ausgegeben werden kann. Berichte aus China zeigten, dass glückliche Empfänger mit „digitalen Geldbörsen“ Lebensmittel mit ihrem kostenlosen Geld kauften und sich wunderten, wie „reibungslos und schnell“ das System funktionierte.

Aber es gab ein oder zwei Probleme, die auf die Komplexität dieses neuen Vorstoßes in die digitale Geldpolitik hinweisen. Erstens hatten die Empfänger des digitalen Yuan nur ein paar Wochen Zeit, um ihr Geld auszugeben; andernfalls würde es so mysteriös verschwinden, wie es gekommen war. (Die Ermunterung zum Ausgeben wird als ein Weg angesehen, um sicherzustellen, dass die Währung schnell auf den Markt kommt.) Und zweitens signalisierte das Experiment einen neuen Fortschritt in der digitalen Überwachung, bei der der Staat potenziell alle finanziellen Transaktionen verfolgen kann. Die Empfänger bekamen kostenloses Geld, aber mit einem neuen Maß an Kontrolle verbunden.

Sechsundfünfzig Zentralbanken erforschen oder entwickeln derzeit irgendeine Form von digitaler Währung, so die Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Diese neuen Markteintritte stellen Tech-Mogule gegen Zentralbanker gegen Bitcoin-Bullen – mit den Verbrauchern am Rande, wie üblich – und auf dem Weg dorthin haben sie einen Kampf um Souveränität und monetäre Autorität angefacht. Im Kern geht es um die Frage, wer kontrolliert, was die Menschen bekommen und wie sie es ausgeben – und darum, Geldströme zu verfolgen wie nie zuvor. Mit digitalen Währungen können Ökonomen und Zentralbanker die Geldpolitik und Sozialleistungen in Echtzeit koordinieren und das Geld sofort in die Taschen derjenigen leiten, die es brauchen. Aber diese Pläne bieten auch eine Fülle von Daten für Technokraten und überwachungswütige Polizisten. Die Risiken, die damit verbunden sind, diese Art von Macht in die Hände eines autoritären Staates zu legen, der auf soziale Kontrolle aus ist – oder vielleicht in jeden Staat – scheinen die Vorteile zu überwiegen. Aber es geschieht trotzdem.

Kryptowährungen, insbesondere Bitcoin, wurden entwickelt, um sich von den Fesseln der Regierung, der Zentralbanken und der etablierten Finanzinstitutionen zu befreien, von denen viele Kryptowährungshändler glauben, dass sie Korruption fördern und zur Inflation beitragen. „Was wir brauchen, ist ein elektronisches Zahlungssystem, das auf kryptografischen Beweisen statt auf Vertrauen basiert“, schrieb Satoshi Nakamoto 2008 in seinem Whitepaper, in dem er das Bitcoin-Protokoll vorstellte. „Transaktionen, die rechnerisch nicht rückgängig zu machen sind, würden die Verkäufer vor Betrug schützen.“

Die Probleme mit diesem Modell sind in den 11 Jahren, seit Bitcoin zum ersten Mal auf dem offenen Markt gehandelt wurde, zu Cents pro Dollar deutlich geworden. Das Mining einer digitalen Währung beinhaltet ausgeklügelte Berechnungen, die von vornherein riesige Mengen an Rechenleistung und Energie erfordern. (Bitcoin-Mining verbraucht mittlerweile mehr Strom als das gesamte Land Argentinien). Und das Konzept des kryptographischen Vertrauens hat sich als nicht so gut erwiesen, wie es sein sollte; Diebstahl und Betrug kommen immer noch vor.

Für wahre Gläubige war es leicht, diese Bedenken beiseite zu schieben – vor allem, wenn es die Möglichkeit gab, reich zu werden. Das Ergebnis ist ein überraschend lebhafter Kryptowährungsmarkt, der sowohl auf hoffnungsvollen Spekulationen als auch auf Ängsten vor Inflation in Ländern wie Nigeria, dem größten Nutzer von Kryptowährungen in Afrika, beruht. Regierungen haben begonnen, diese Kryptowährungsbewegung als eine Herausforderung für ihre eigene Souveränität und Autorität über die Geldpolitik zu sehen, sowie als einen Kanal für Kapitalflucht. Einige, wie zum Beispiel Indien, gehen so weit, dass sie Verbote für das Mining vorschlagen. Andere versuchen, die neuen Währungen zu regulieren und sie mit dem Mainstream-Bankensystem in Einklang zu bringen. Und einige Länder haben die Entwicklung eigener digitaler Währungen oder CBDCs vorangetrieben, die mit etwas Glück und regulatorischem Druck die Kryptowährungen als digitale Währungen der Zukunft ablösen werden und schnelle, billige und einfache digitale Transaktionen zwischen praktisch zwei Parteien ermöglichen. Das heißt, wenn man dem technokratischen Hype glaubt, der von verschiedenen Strebern und einigen Finanzministerien der Welt ausgeht.

China mit seiner technischen Raffinesse und schieren Wirtschaftskraft trieb seine digitale Währung bereits 2014 voran, aber viele Länder begannen, solche Vorschläge im Juni 2019 ernster zu nehmen, als Facebook die Wirtschaftsministerien auf der ganzen Welt mit der Ankündigung von Plänen für eine eigene globale Kryptowährung, Libra, aufschreckte. Während Kryptowährungen wie Bitcoin diesen Regierungen Sorgen bereitet hatten, stellte Facebook eine Bedrohung ganz anderer Art dar, da es das Entstehen einer größtenteils unregulierten, supranationalen Währungsbehörde mit der Art von globaler Reichweite, Kapital und technologischer Raffinesse repräsentierte, mit der nur wenige Unternehmen oder Regierungen mithalten konnten. Das „erschreckte die Zentralbanken“, schrieb David Gerard in seinem 2020 erschienenen Buch „Libra Shrugged“, was einige dazu veranlasste, alte CBDC-Vorschläge wieder aufleben zu lassen.

China seinerseits hatte weniger von Facebook zu befürchten als von zwei großen Tech-Unternehmen, die das Land im eigenen Land aufgebaut hat. Alibaba und Tencent haben den chinesischen Markt für digitale Zahlungen in die Enge getrieben und wickeln gemeinsam 90 Prozent der mobilen Transaktionen ab – und sammeln alle dazugehörigen Daten, eine Rolle, die der Staat lieber für sich behalten würde. Um das zu verhindern, scheint China beschlossen zu haben, dass es eine funktionsfähige CBDC braucht. (Chinesische Behörden haben sich auch auf einen traditionelleren Cocktail aus Einschüchterung und rechtlichen Drohungen verlassen, um diese Unternehmen zu zügeln, was Spekulationen schürte, dass sie Jack Ma von Alibaba, einen der reichsten und populärsten Unternehmer des Landes, beschlagnahmt hatten, als er im letzten Winter für mehrere Monate auf mysteriöse Weise verschwand).

Die Vereinigten Staaten scheinen nicht über die Sichtung der Literatur über CBDCs hinausgekommen zu sein. Aber Ende Februar schien die US-Finanzministerin Janet Yellen der Idee positiv gegenüberzustehen. „Wir haben ein Problem mit der finanziellen Eingliederung“, sagte sie, wobei sie einen Begriff verwendete, der manchmal finanzielle Befähigung damit verwechselt, arme Menschen dazu zu bringen, Konten bei großen Banken zu eröffnen. „Zu viele Amerikaner haben wirklich keinen Zugang zu einfachen Zahlungssystemen und Bankkonten. Das ist etwas, bei dem ein digitaler Dollar, eine digitale Zentralbankwährung, helfen könnte.“ Aber Amerikas digitale Bankinfrastruktur ist bereits viel zu sehr in eine invasive Finanzüberwachung verwickelt. Die Lösung ist nicht eine neue digitale Währung, die noch mehr Daten für die Regierung generiert.

Eine kalibrierte Ablehnung von CBDCs sollte nicht als Befürwortung von Kryptowährungen angesehen werden, die in ihrem eigenen, wild volatilen Markt existieren. Die Geldpolitik sollte stattdessen demokratischer gestaltet werden, sodass digitale Banktechnologien, denen zur Verfügung stehen, die sie wollen, ohne die damit verbundene Überwachung und soziale Kontrolle (oder die ausufernde Spekulation, die für Kryptowährungen typisch ist). Eine neue digitale Währung erfordert neue, gesetzlich verankerte Schutzmaßnahmen für die Privatsphäre. In China, wo die Bürger nur wenige politische Rechte haben, ist es unwahrscheinlich, dass dies geschieht. Aber in den Vereinigten Staaten haben wir immer noch eine Chance, es nicht zu vermasseln.