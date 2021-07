Kuba Ground Zero für kriminelle US-Regime-Change-Operationen

strategic-culture.org: Die amerikanische Politik des Regimewechsels ist nicht nur zerstörerisch für den Rest der Welt – sie greift die Grundrechte der eigenen Bürger an.

Es gibt kaum Zweifel daran, dass die zivilen Unruhen, die Kuba diese Woche heimsuchten, von den Vereinigten Staaten von Amerika angezettelt wurden, die die Taktik der „Farbenrevolution“ zum Regimewechsel anwenden.

Die kubanische Regierung beschuldigt Washington, zu versuchen, den Inselstaat, der etwa 150 Kilometer von der Küste Floridas entfernt liegt, zu destabilisieren. Andere lateinamerikanische Länder haben ebenfalls die ausländische Einmischung in die inneren Angelegenheiten Kubas verurteilt. Die Dynamik des Verkehrs in den sozialen Medien kurz vor dem Ausbruch der Straßenproteste am vergangenen Wochenende deutet auf eine ausgeklügelte, konzertierte Operation zur Verstärkung der Zwietracht hin. Amerikanische Konzernmedien veröffentlichten auch schnell gefälschte Bilder, die darauf abzielten, die Volksrevolte zu fördern.

Russland stimmte mit Havanna und anderen lateinamerikanischen Ländern darin überein, dass die Ereignisse in Kuba direkt aus dem Drehbuch stammen, das von den Vereinigten Staaten zur Schürung von „Farbenrevolution“ verwendet wird, wie man in einer Reihe von anderen Nationen auf allen Kontinenten gesehen hat. Der strategische Prozess zielt auf Regierungen ab, die Washington missbilligt und loswerden will, um so ein Marionettenregime zu installieren, das seinen geopolitischen Interessen gefügig ist. Typischerweise besteht die Taktik darin, interne Unruhen zu schüren, die Autorität der anvisierten Regierung zu untergraben und ein Chaos zu entfesseln, aus dem, so das Kalkül, eine von den USA unterstützte Regierung an die Macht kommt.

Es erübrigt sich zu sagen, dass die Politik des Regimewechsels absolut kriminell ist. Natürlich gibt Washington diese selten zu, wie man an den Dementis dieser Woche in Bezug auf Kuba sehen kann. Aber der Regimewechsel der Vereinigten Staaten von Amerika existiert trotzdem. Es ist ein unausgesprochenes, vorausgesetztes „droit de seigneur“ (herrschaftliches Recht) für imperiale Macht. Auch wenn ein solcher Angriff auf Länder eine grobe Verletzung der Charta der Vereinten Nationen und des Völkerrechts ist, das die Übertretung der nationalen Souveränität verbietet. Die Vereinigten Staaten stehen als größter und zahlreichster Übeltäter für die Verübung von Regimewechseln allein da. Im Laufe des letzten Jahrhunderts wurden buchstäblich Hunderte von Nationen durch Washingtons kriminelle Machenschaften – manchmal wiederholt – verletzt. Oft sind die Ergebnisse katastrophal für die einheimische Bevölkerung, entfesseln Gewalt und wirtschaftliches Elend zu Gunsten der Profite amerikanischer Konzerne und der Wall Street. Aber auch für die eigenen Interessen der Amerikaner sind die Ergebnisse langfristig gesehen selbstzerstörerisch, wenn man die transkontinentalen Probleme der Massenmigration, der Kriminalität, der Armut, der Menschenrechtsverletzungen, der Klimaauswirkungen und der allgemein nicht nachhaltigen Gesellschaften in Betracht zieht. Auch die zersetzenden Auswirkungen auf die moralische Autorität sind zutiefst problematisch und fatal.

Kuba hat die zweifelhafte Ehre, im historischen Herzen des imperialen Abenteurertums der USA zu liegen. Es war das Zentrum des Spanisch-Amerikanischen Krieges im Jahr 1898, in dem die Vereinigten Staaten zu einer imperialen Macht aufstiegen, die es mit den älteren europäischen Gegenspielern aufnehmen konnte. Im frühen 20. Jahrhundert erfolgten Washingtons Vorstöße zum Regimewechsel in Lateinamerika und der Karibik meist in Form von groß angelegten Militärinterventionen. Dies war die Zeit von Smedley Butler, dem General des Marine Corps, der später beklagte, nichts weiter als „ein Handlanger und Erpresser“ für die kapitalistische Mafia der Wall Street zu sein.

Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand eine neue und ruchlosere Iteration der Regime-Change-Politik, deren Praxis sich bis heute weiterentwickelt und ausgeweitet hat. Die Central Intelligence Agency (CIA) wurde 1947 aus dem Office for Strategic Services gegründet. Unter dem machiavellistischen Einfluss ihres ersten Direktors Allen Dulles und anderer, die vom Nazifaschismus beeindruckt waren (siehe The Devil’s Chessboard von David Talbot), wurde die CIA zu einer Schattenregierung zur gewählten äußeren Form. In vielerlei Hinsicht hörten die Vereinigten Staaten auf, eine Demokratie zu sein, da die Macht fortan bei einer nicht gewählten, permanenten Bürokratie von imperialen Planern und Ideologen lag, deren Aufgabe es war, die Interessen der amerikanischen Oligarchie und der Militärkonzerne zu verfolgen. Präsident Harry Truman, der die Gründung der CIA beaufsichtigte, würde Jahre später beklagen, dass sie außer Kontrolle geraten sei und eine Bedrohung für die amerikanische Demokratie darstelle.

In den 1950er Jahren experimentierte die CIA mit Regimewechseln, wobei sie eher geheime Methoden der Desinformation, psychologische Operationen, Subversion, stellvertretende Gewalt und Attentate einsetzte. Im Jahr 1953 führte die Agentur einen Regimewechsel im Iran durch, stürzte einen gewählten Führer, der die Ölindustrie verstaatlichen wollte, und installierte den brutalen Schah. Dann, 1954, kehrte die Agentur in Onkel Sams Hinterhof zurück und beseitigte einen gewählten Präsidenten in Guatemala, der Landreformen durchführte, die gegen das Monopol der US-Obstfirmen gerichtet waren.

Es war dasselbe CIA-Team unter Dulles, das 1961 mit der katastrophalen Invasion in der Schweinebucht in Kuba verwickelt wurde, die versuchte, die sozialistische Regierung von Fidel Castro zu stürzen, die 1959 an die Macht gekommen war, nachdem sie einen von den Amerikanern unterstützten Diktator vertrieben hatte.

Somit kann Kuba in gewisser Weise als Ground Zero für US-Regime-Change-Operationen in den letzten sieben Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg betrachtet werden, zusammen mit dem Iran und Guatemala. In dieser Ära und bis in die Gegenwart ist die Politik unheimlicher, raffinierter und unberechenbarer geworden. Die amerikanische Regierung ist in Wirklichkeit ein Schurkenregime oder ein „tiefer Staat“, der ohne die Zustimmung oder Aufsicht seiner Bürger agiert, und auch nicht in deren Interesse. Das unheilvolle Erbe zeigt sich in den gegenwärtigen Unruhen und Konflikten überall auf der Welt, von Haiti bis zur Ukraine. Keine Nation befindet sich außerhalb des Einflussbereichs von Washingtons rücksichtslosen Ambitionen, einschließlich Russland und China.

Die vielleicht ultimative Manifestation dieser imperialen Kriminalität war die dreiste Ermordung von Präsident John F. Kennedy. JFK geriet wegen der geheimen Operationen auf Kuba und wegen der Feindseligkeit gegenüber der Sowjetunion im Kalten Krieg zunehmend in Opposition zur CIA und zum militärisch-industriellen Komplex. Der Präsident wollte die Beziehungen zu beiden Nationen normalisieren und eine militärische Verstrickung in Vietnam vermeiden. Knapp drei Jahre nach dem Beginn seiner Präsidentschaft, am 22. November 1963, ermordete die CIA Kennedy in Dallas am helllichten Tag mit mehreren verdeckten Schützen. Der glücklose Lee Harvey Oswald wurde in einer absurden Medienkampagne und später durch eine offizielle Vertuschung mit der Warren-Kommission und ihrer lächerlichen „magic bullet“-Travestie als einsamer Schütze hingestellt. Der amerikanische Filmregisseur Oliver Stone erinnerte diese Woche in einem Medieninterview an dieses abscheuliche Ereignis.

Die amerikanische Politik des Regimewechsels geschah 1963 in den Vereinigten Staaten mit der Ermordung von Präsident Kennedy. Das ist keine Verschwörungstheorie. Es ist eine Tatsache. Sein Nachfolger, Lyndon Johnson, gab grünes Licht für den Vietnamkrieg sowie für den völkermörderischen Regimewechsel in Indonesien 1965 und viele andere imperiale Intrigen, die von der CIA und dem militärisch-industriellen Komplex angestrebt wurden. Seitdem hat es wohl kein Präsident mehr gewagt, die imperiale Politik, wie sie vom tiefen Staat diktiert wird, in Frage zu stellen. Die unerbittliche und irrationale Aggression gegenüber Russland und China durch eine Washingtoner Regierung nach der anderen, unabhängig von der republikanischen oder demokratischen Schaufensterdekoration im Weißen Haus, ist der Beweis für diese abscheuliche Realität.

Kuba wird seit sechs Jahrzehnten durch ein illegales US-Handelsembargo stranguliert, trotz wiederholter Appelle einer Mehrheit der Nationen in der Generalversammlung der Vereinten Nationen, diese Blockade zu stoppen. Die barbarische Behandlung Kubas durch Washington ist ein langjähriger Ausdruck der Zielsetzung des Regimewechsels in dem sozialistischen Land, weil es einen Affront gegen die imperiale Arroganz von Uncle Sam darstellt. In skandalöser Weise besaß Präsident Biden diese Woche die Frechheit, Kuba als „gescheiterten Staat“ zu verleumden.

Die amerikanische Regime-Change-Politik ist nicht nur zerstörerisch und antidemokratisch für den Rest der Welt. Sie greift die Grundrechte der eigenen Bürger Amerikas an, die in Wirklichkeit nicht in einer Demokratie leben, sondern in einer Oligarchie, die von einer Tyrannei des tiefen Staates unberechenbar geführt wird. Zu verstehen, was in Kuba geschieht, ist auf unzählige Arten lehrreich, um sich des systemischen Problems der US-Macht bewusst zu werden und wie es besiegt werden muss.