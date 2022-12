Künstliche Gebärmütter werden zur Realität und sind nicht nur Science-Fiction

Noch vor wenigen Jahrzehnten hätte niemand bei klarem Verstand gedacht, dass ein komplexes Säugetier in Plastiktüten ausgetragen werden könnte, aber nun ist es so weit.

Nun, da jede Verschwörungstheorie inzwischen ein Verschwörungsfaktum zu sein scheint, kann es genauso gut sein, dass auch Science-Fiction-Phantasien wahr zu werden beginnen.

Während alle über die beeindruckenden Möglichkeiten von Elon Musks Neuralink grübeln, zeichnet sich am Horizont ein weiterer potenzieller „Fortschritt“ ab, der den Menschen mechanisiert. Ich spreche von künstlichen Gebärmüttern.

Werfen Sie einen Blick auf „EctoLife“, das als „erste Anlage für künstliche Gebärmütter“ bezeichnet wird.

Wenn Sie jemals „Die Matrix“ gesehen haben, erinnern Sie sich vielleicht an die Szene, in der Neo aus einer Kapsel „geboren“ wird. Das hier ist vielleicht nicht genau das, aber es kommt dem schon sehr nahe.

Der Kopf hinter diesem dystopischen Projekt ist Hashem Al-Ghaili, ein Mann aus dem Jemen, der in Deutschland lebt und als unabhängiger „Influencer“ vor allem über seine populäre Science Nature Page auf Facebook arbeitet. Er teilt auch Inhalte auf YouTube.

Vor vier Jahren erstellte er ein Video, das von Abtreibungsbefürwortern als nützlich im Kampf für das Leben gepriesen wurde und den gesamten Prozess der Lebensentstehung von der Empfängnis bis zur vollständigen Trächtigkeit zeigte.

Wir wussten nicht, dass es ihm nicht darum ging, die Unantastbarkeit des Lebens zu schützen, sondern dass er das Leben wie ein wissenschaftliches Experiment betrachtete, das einfach nur faszinierend war.

In einem Interview mit Science and Stuff sagte Al-Ghaili, er glaube, dass das EctoLife-Konzept eines Tages die traditionelle Geburt ersetzen könnte.

Die Gesellschaft wäre dann endlich in der Lage, den Bedürfnissen von Eltern gerecht zu werden, die es leid sind, auf eine Antwort von einer Adoptionsagentur zu warten“, sagte er.

Richtig, die Lösung für schwierige Adoptionsverfahren ist die Schaffung einer dystopischen Geburtenfarm, in der Kinder als genetisch veränderte Humanoide gezeugt werden.

Damit Sie nicht denken, dies sei unmöglich, sehen Sie sich den sogenannten „Biobag“ an, der im Wesentlichen eine künstliche Gebärmutter ist, in der Lammföten wochenlang ausgetragen wurden.

Das Experiment mit den Lämmern war nicht annähernd so kompliziert wie die Aufzucht eines Menschen von der Empfängnis an, denn die Lämmer wurden in die Beutel gesteckt, als sie schon weit in der Trächtigkeit waren.

Aber … SIE ZOGEN LÄMMER IN BEUTELN!!

Niemand, der bei klarem Verstand ist, hätte vor ein paar Jahrzehnten gedacht, dass man ein komplexes Säugetier in Plastiktüten trächtig machen könnte, aber so ist es nun einmal.

Die „Notwendigkeit“ einer neuen Form der Geburt

Der Autor von Science and Stuff ist der Meinung, dass eine neue Form der Geburt notwendig ist“.

Um diese irrsinnige Behauptung zu untermauern, werden folgende Gründe angeführt: „Derzeit schätzt die Weltgesundheitsorganisation, dass weltweit 15 % der Paare im reproduktionsfähigen Alter von Unfruchtbarkeit betroffen sind. Tatsächlich sind die Fruchtbarkeitsraten in den letzten 70 Jahren weltweit um schwindelerregende 50 % zurückgegangen“.

Nehmen wir diese Aussagen genauer unter die Lupe.

Die Aussage, dass „15 % der Paare im reproduktionsfähigen Alter“ Probleme mit der Fruchtbarkeit haben, ist eine unqualifizierte Aussage. Wie hoch ist der Durchschnitt? Sind 15 Prozent historisch gesehen hoch? Sind darunter auch Paare, bei denen die Frau über Jahre oder Jahrzehnte hormonell verhütet hat?

Es ist bekannt, dass die langfristige Anwendung hormoneller Verhütungsmittel die Gesundheit der weiblichen Fortpflanzung stark beeinträchtigen kann.

Interessant ist, dass der Autor feststellt, dass die Fruchtbarkeitsraten in den letzten 70 Jahren stark zurückgegangen sind.

Hmmm … Ich frage mich, welche Eingriffe in die Fruchtbarkeit im letzten halben Jahrhundert oder so weitverbreitet wurden. Es scheint fast so, als ob die Menschen absichtlich Unzucht treiben, ohne schwanger zu werden, Abtreibungen vornehmen lassen, die „Pille danach“ nehmen und Männer sich kastrieren lassen wie verweichlichte Tiere.

Ich weiß, dass ich kein medizinischer „Experte“ bin, aber ich habe den Eindruck, dass Frauen, wenn wir aufhören, die Schwangerschaft zu verhindern, vielleicht doch schwanger werden.

Lustigerweise sagte der Autor auch, dass „die zunehmende Bildung der Frauen [und] die Zunahme der Beschäftigung“ ein Grund für die geringere Fruchtbarkeit sind.

OK, ich weiß, man könnte mich für einen Sexisten halten … aber könnte das bedeuten, dass es vielleicht etwas unnatürlich ist, Frauen zu drängen, außer Haus zu arbeiten und endlose Masterabschlüsse zu machen? Mal im Ernst: Ist ein Abschluss an einer Eliteuniversität wirklich den Untergang der Menschheit wert?

Scheideweg der Abtreibungsgegner

Die Befürworter des Lebensschutzes stehen im Moment am Scheideweg. Ich meine damit, dass die Technologien, die für die menschliche Kinderfarm vorgeschlagen werden, von medizinischen Fortschritten abgeleitet sind, die sich als lebensrettend erwiesen haben.

Man denke nur an die Möglichkeit, ein menschliches Wesen in embryonaler Form aus einer Eileiterschwangerschaft in eine Art Platzhaltergebärmutter und dann vielleicht wieder in die Mutter zurück zu übertragen.

Es lässt sich nicht leugnen, dass dies viel Leid und Traurigkeit für Mütter, die herzzerreißende Verluste erleiden, lindern würde.

Allerdings sehen wir, dass diese Art von Technologie auch von Transhumanisten genutzt werden kann, um möglicherweise monströse Dinge zu tun, die unsere Welt in einen regelrechten Bienenstock mit der lieblosen und seelenlosen Erschaffung von Menschen verwandeln werden.

All dies bedeutet nicht, dass wir aufhören sollten, nach Wegen zu suchen, die es ermöglichen, junge Leben in den frühen Stadien der Trächtigkeit zu retten. Aber es muss auch bedacht werden, dass es möglich ist, das Spiel Gottes zu erleichtern, selbst wenn die Absichten gut sind.

Beten Sie, dass diese dystopische Verrücktheit nie Wirklichkeit wird.