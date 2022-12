Twitter wurde zum Wahrheitsministerium

Neues Material, das Musk am Wochenende veröffentlicht hat, bestätigt das Schlimmste. Die banalen Jungs und Mädels, die zuvor in der Twitter-Spitze saßen, hatten nicht nur eine lustige Zeit bei dem Versuch, die Nachrichtenlage der Nation zu steuern; diese Führungskräfte trafen sich tatsächlich wöchentlich mit Beamten des FBI, des Heimatschutzes und des nationalen Geheimdienstes, um „Desinformationen“ zu besprechen, die sie von der Website entfernt haben wollten, einschließlich der berüchtigten Unterdrückung der Hunter-Biden-Laptop-Geschichte.

Das ist nur einen Schritt entfernt von einem staatlich geführten Wahrheitsministerium und vielleicht sogar noch heimtückischer. Denn es handelte sich nicht einmal um unerwünschte und verfassungswidrige Nötigung. Stattdessen vernachlässigten die Führungskräfte dieses Privatunternehmens freiwillig ihre eigentliche Aufgabe (die Maximierung der Unternehmensgewinne und des Shareholder-Value), um einen großen Teil ihrer Zeit und ihrer Ressourcen für die Verbreitung offizieller Narrative und die Unterdrückung abweichender Meinungen zu verwenden.

Es war, als hätten die Mächtigen in Washington ein milliardenschweres Unternehmen verstaatlicht und es dazu verdonnert, Propaganda für ihre eigene politische Agenda und ihren Machterhalt zu machen.

Es stellt sich also die Frage, warum Jack Dorsey, Parag Agrawal, Vijaya Gadde, Yoel Roth und zahllose weitere Top-Manager sich nicht um das „Geschäft“ des Unternehmens kümmerten, sondern stattdessen ostentativ für eine außerschulische Agenda arbeiteten, die absolut nichts mit dem Geldverdienen bei Twitter zu tun hatte.

Die Antwort ist eigentlich kein Geheimnis. Die Twitter-Akten, die bisher von dem Trio unerschrockener Journalisten veröffentlicht wurden, die Zugang zu den internen Akten des Unternehmens erhalten haben – Matt Taibbi, Bari Weiss und Michael Shellenberger – liefern einen schreienden Fall des Hundes, der nicht gebellt hat.

Nicht ein einziges Mal begründen diese Führungskräfte ihre Maßnahmen zur „Inhaltsmoderation“ und Gedankenkontrolle mit der Notwendigkeit, die Werbekunden zu besänftigen und damit die Einnahmen und Gewinne des Unternehmens zu schützen. Kein einziges Mal!

In der Tat wäre natürlich das Risiko, Werbeeinnahmen zu verlieren, ein triftiger Grund für die „Entschärfung“ von Inhalten, die Einnahmequellen verkümmern ließen, auf dem freien Markt. Aber niemand hat behauptet, dass der Verzicht der NY Post auf Hunter Biden die Werbeeinnahmen von GM oder Proctor & Gamble in den Keller treiben würde oder dass die Augen der Nutzer, von denen diese Einnahmen abhängen, vor Schreck plötzlich zufallen würden.

In der Tat waren die Augen der kollektiven Führung des Unternehmens so weit von der Gewinnmaximierung entfernt, dass sie scheinbar endlos Zeit für alle möglichen Albernheiten und Belanglosigkeiten im Twitter-Netzwerk hatten. So erregte unter anderem der offensichtlich scherzhafte Tweet des ehemaligen Gouverneurs Huckabee über Wahlbetrug die Aufmerksamkeit der gesamten Führungsriege:

Ich stand heute eine Stunde lang im Regen, um meine Stimme abzugeben. Als ich nach Hause kam, füllte ich meinen Stapel Briefwahlstimmen und gab dann die Stimmen meiner verstorbenen Eltern und Großeltern ab. Sie wählen genau wie ich! #Trump2020″, tweetete Huckabee am 24. Oktober 2020.

Der unverhohlene Versuch, hier Humor zu zeigen, sollte niemandem mit einem IQ über 80 entgangen sein. Aber wie Matt Taibbi aufdeckte, führten die hohen Tiere im Slack-Kanal mit dem Titel „us2020_xfn_enforcement“ tatsächlich eine lebhafte Debatte darüber, ob Huckabees Tweet entfernt werden sollte.

Hallo , ich habe diesen Tweet auf den Radar aller gebracht. Es scheint ein Scherz zu sein, aber andere Leute könnten es glauben. Kann ich deine Meinung dazu hören?“, schrieb ein Twitter-Mitarbeiter und verlinkte auf Huckabees Tweet. Twitters ehemaliger Leiter der Abteilung für Vertrauen und Sicherheit, Yoel Roth, sagte im Slack-Kanal, dass er zwar zustimme, dass es sich um einen Scherz handele, aber dass Huckabee „in einem Tweet buchstäblich ein Verbrechen zugibt“.

Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass wir Maßnahmen unter ‚irreführenden Behauptungen, die Verwirrung über die etablierten Gesetze, Vorschriften, Verfahren und Methoden eines zivilen Prozesses stiften‘ ergreifen, aber es ist keine, die wir wirklich sinnvoll kennzeichnen könnten, also heißt es: Entfernen (eines dummen und unüberlegten Witzes) oder nichts. Ich bin vielleicht geneigt, ihn nicht ohne einen Bericht der Wahlbehörden zu entfernen, da es schon eine Weile her ist, dass er ihn getwittert hat und praktisch alle Antworten, die ich sehe, kritisch sind“, sagte Roth.

Es gibt zahllose weitere Beispiele in den Twitter-Dateien, in denen Belanglosigkeiten und reine Parteispitzel die Aufmerksamkeit von Unternehmen auf sich ziehen. In einem Tweet verwies Donald Trump auf ein Problem bei der Briefwahl in Ohio, das sich als wahr erwies.

Dennoch wurden die Twitter-Verantwortlichen für ihre Schnelligkeit gelobt, mit der sie „Sichtbarkeitsfilter“ einsetzten, damit der Tweet nicht „beantwortet, geteilt oder geliked“ werden konnte, und die Mitarbeiter erhielten ein Zensurlob: „SEHR GUT UND SCHNELL GEMACHT“.

Aber das war Donald Trump, der amtierende Präsident – also war er vermutlich einer Zensur auf höchster Ebene würdig. Aber was ist mit einem John Basham, einem ehemaligen Stadtrat von Tippecanoe County, Indiana?

Letzterer hatte offenbar die Aufmerksamkeit des FBI auf sich gezogen, das einen Bericht an Twitter schickte, um Maßnahmen zu ergreifen, weil Basham behauptete,

Zwischen 2 und 25 % der Briefwahlstimmen werden aufgrund von Fehlern zurückgewiesen….

Let’s see. Ist die Meinung eines ehemaligen Beamten aus einem Ort, von dem seit der Wahl von 1840 niemand mehr etwas gehört hat („Tippecanoe and Tyler, Too“), der implizit behauptet, dass das Problem der Briefwahlfehler entweder riesig (25 %) oder relativ unbedeutend (2 %) sei, wirklich von Bedeutung, wenn es darum geht, ein globales Unternehmen oder sogar eine von der Regierung beauftragte Zensurbehörde zu führen?

Das heißt, diese Kinder und halbgaren Partei-Ideologen waren so weit überfordert, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis das ganze Unternehmen auf Grund lief. In der Tat hatten sie so viele Regeln für die Moderation von Inhalten und so komplexe mehrstufige Formen der Bestrafung, einschließlich elterlicher „Auszeiten“, formuliert, dass ein Großteil der internen Debatte, die in den Twitter-Dateien enthüllt wurde, auf Auseinandersetzungen über die Anwendung der reinen Dummheit hinauslief.

Dies wurde im Fall der sieben Suspendierungen des Accounts „LIBs of Tik Tok“ (LTT) durch Twitter mehr als deutlich. Dieser Twitter-Account wurde im November 2020 von einer Chaya Raichi gegründet und hat inzwischen über 1,4 Millionen Anhänger. Jedes Mal wurde Raichik bis zu einer Woche lang für Beiträge gesperrt.

Doch was war das Vergehen? Der Ausschuss begründete ihre Suspendierungen intern damit, dass ihre Beiträge zur Online-Belästigung von „Krankenhäusern und medizinischen Dienstleistern“ anregten, indem sie unterstellten, „dass geschlechtsspezifische Gesundheitsfürsorge mit Kindesmissbrauch oder Grooming gleichzusetzen ist.“

Das ist in der Tat eine heiße Frage des Urteils und der Meinung, über die man ohnehin argumentieren kann – genau die Art von Dingen, die auf dem Marktplatz debattiert werden sollten. Aber wie auch immer, die Twitter-Behauptung, dass der Standpunkt der LTT in dieser Angelegenheit „Hassrede“ sei, zeigt, wie weit diese jugendlichen Woks in die Irre gegangen sind.

Was hier jedoch zählt, ist der Wortlaut der Empfehlung zur Standortpolitik: Es geht nur um Bestrafungen im Stil von Schulhöfen und überhaupt nicht um die Bedürfnisse des Unternehmens oder den Standpunkt der Werbekunden.

Und was passierte auf der Ranch in den Jahren 2020-2021, als das Twitter-Hauptquartier in das Dorf der Verdammten verwandelt wurde?

Nun, zum einen ging es mit dem Aktienkurs des Unternehmens steil bergauf. Nachdem er 2015–2016 ins Schleudern geraten war, stieg die Marktkapitalisierung von Twitter von 12,5 Milliarden Dollar im Herbst 2017 auf 27 Milliarden Dollar im Herbst 2019 und erreichte im Juli 2021 einen Höchststand von 54 Milliarden Dollar.

Kurz gesagt, angesichts einer Vervierfachung des Aktienkurses des Unternehmens in nur vier Jahren und der daraus resultierenden massiven Wertsteigerung der Aktienoptionen der Führungskräfte fühlte sich die oberste Führungsriege offenbar frei, als Freiwillige für den Tiefen Staat zu arbeiten. Das heißt, sie mussten keine Strafe zahlen, wenn sie auf Kosten der Aktionäre Gutes taten.

Und wir meinen wirklich die Kosten der Aktionäre. In den Geschäftsjahren 2020 und 2021, die zusammengenommen den Höhepunkt des in den Twitter-Akten dokumentierten Wahnsinns der Führungsetage bildeten, konnte das Unternehmen 8,8 Milliarden Dollar an Einnahmen aus der Beschleunigung der Umstellung der Werbung von den alten auf die digitalen Kanäle durch die Lockdown-Welt erzielen.

Weiterhin waren für die Erzielung dieser Summen nur 3,2 Milliarden Dollar an Herstellungskosten erforderlich, was zu einem ausgezeichneten Bruttogewinn von 5,6 Milliarden Dollar und 64 % des Umsatzes führte. Das wiederum hätte unter dem Strich zu einer Bonanza für die Aktionäre führen müssen. Aber das war nicht der Fall.

Vielmehr gab die Geschäftsführung des Unternehmens weit mehr aus – 6,1 Milliarden Dollar – für Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Marketing, allgemeine Kosten und andere Ausgaben. Das heißt, das vermeintliche Geschäftsmodell von Twitter ging mit kumulierten Betriebsverlusten von fast einer halben Milliarde Dollar während des Zweijahreszeitraums in die Brüche.

Auch die Bonität des Unternehmens als Geldverbrennungsmaschine wurde gestärkt. In den Jahren 2020–2021 erwirtschaftete das Unternehmen 1,6 Milliarden Dollar aus dem operativen Geschäft, gab aber fast 1,9 Milliarden Dollar für Investitionsausgaben aus. Dementsprechend lag der operative freie Cashflow von Twitter bei – 260 Millionen Dollar.

Kurz gesagt, als das Unternehmen im Juli 2021 eine Spitzenbewertung von 54 Milliarden Dollar erreichte, blutete es rote Tinte und verbrannte Bargeld. Es hatte im Grunde einen unendlichen Bewertungsmultiplikator, und diese absurde Bewertung war wiederum ein grünes Licht für die zügellose Schwarzarbeit nicht nur des Top-Managements, sondern fast der gesamten 7.500 Mitarbeiter des Unternehmens.

In dieser Hinsicht haben wir darauf gewartet, dass sich unser Twitter-Bildschirm verdunkelt, seit Elon Musk den Beschäftigungshahn zumindest auf das Niveau vom Dezember 2017 (3.372) zurückgeschossen hat. Aber leider kommen die Tweets immer wieder, auch wenn die Ausgaben auf das Niveau zurückgefahren wurden, das bestand, als Twitter mit den erwähnten 25 % seines späteren Höchststands bewertet wurde.

Die Twitter-Geschichte ist kein Einzelfall und auch kein Beweis dafür, dass die Wall Street und die Homegamer gleichermaßen aus gierigen Narren bestehen, die auf alles hereinfallen.

Ganz im Gegenteil: Der zerstörerische Ausbruch der Schwarzarbeit von Unternehmen im Namen einer aufgeweckten Ideologie und parteipolitischer Anliegen wurde von den Gelddruckern der Fed geboren, gezüchtet und in die Lehre geschickt. Letzten Endes ist es schlechtes Geld, das zu schlechtem, wertvernichtendem Verhalten in den Chefetagen führt – nur ein weiteres Beispiel für die „Fehlinvestition“, die das inhärente Ergebnis der Geldinflation ist.

In diesem Zusammenhang ist die ungerechtfertigte Blase in der Twitter-Aktie im Vergleich zu den Giganten des Silicon Valley – die alle mit dem gleichen, auf schlechtem Geld basierenden Abstieg in die politische Schwarzarbeit infiziert wurden – eigentlich eine Kleinigkeit.

So kam es, dass die Aktien der FANGMAN (Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon und NVIDIA) durch das zügellose Gelddrucken der Fed im letzten Jahrzehnt enorm aufgebläht wurden.

So wurden diese sieben Tech-Giganten im Jahr 2013 zusammen mit 1,19 Billionen US-Dollar bewertet, was dem 15,9-fachen ihres gemeinsamen Nettoeinkommens von 75 Milliarden US-Dollar entsprach. Angesichts der Tatsache, dass die meisten dieser Unternehmen schnell wuchsen, aber auch von einem einmaligen Gegenwind profitierten, war dieses KGV-Multiple wohl vernünftig und angemessen.

Dazu gehörten.

die Verlagerung der Werbung von herkömmlichen auf digitale Medien;

die Verlagerung des Warenverkaufs von stationären Geschäften zum elektronischen Handel;

die Verlagerung der Computertechnologie von Einzelgeräten und deren Softwarepaketen auf die Cloud; und

die vollständige Übernahme der Smartphone-Technologie durch die breite Öffentlichkeit.

Dieser einmalige Rückenwind führte zu einem jährlichen Gewinnwachstum von 20 % für die sieben FANGMEN im Zeitraum 2013–2021. Aber die Flut der Fed-Liquidität im selben Zeitraum führte dazu, dass sich das KGV auf das 34-fache mehr als verdoppelte, weil man davon ausging, dass die Fed den Markt niemals sinken lassen würde, und auch, dass die Tiefstzinsen auf unbestimmte Zeit bestehen bleiben würden, was zur unheilvollen Herrschaft von TINA (es gibt keine Anlagealternative zu Aktien) führte.

Dementsprechend stieg die Marktkapitalisierung der sieben Unternehmen bis zum Herbst 2021 auf 11,5 Billionen Dollar an, was einem jährlichen Zuwachs von 33 % entspricht. Das wiederum bedeutete nicht nur, dass die Marktkapitalisierung 1,5-mal schneller wuchs als die nicht nachhaltigen einmaligen Gewinnsteigerungen, sondern auch, dass die Führungsetagen im gesamten Silicon Valley kein Problem damit hatten, den Ball der Gewinnmaximierung aus den Augen zu verlieren, um politische Ziele zu verfolgen, die nichts mit einem guten Management ihrer jeweiligen Unternehmen zu tun hatten.

Doch leider hat sich das Blatt gewendet. Die Marktkapitalisierung der FANGMEN ist bereits um schwindelerregende 4,5 Billionen Dollar auf derzeit nur noch 7,1 Billionen Dollar gesunken. Gleichzeitig sind die kollektiven Gewinne dieser vermeintlich ewigen „Wachstums“-Werte seit ihrem Höchststand von 336 Milliarden Dollar im Sommer/Herbst 2021 um fast 14 % gesunken.

Unserer Meinung nach verdienen Unternehmen, deren Gewinne zweistellig schrumpfen – selbst vor der bevorstehenden Rezession – nicht das 24,5-fache, das der Markt derzeit auf ihre kollektiven Gewinne von 290 Mrd. USD anwendet.

Ebenso wenig haben die Aktionäre die 4,5 Billionen Dollar verdient, die bereits verdampft sind, selbst wenn sie von einem Management schlecht bedient wurden, das sich von der Bildfläche verschwunden hat, um sich mit Wokeness und Politik zu beschäftigen.

Alles in allem ist schlechtes Geld die ultimative Werkstatt des Teufels. Das Blutbad in den Aktien des Silicon Valley und die Enthüllungen über die Twitter-Dateien, die der Eigentümer von Tesla, dem am meisten überbewerteten Unternehmen, ermöglicht hat, zeigen endlich genau, warum.