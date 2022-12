Vorwort: Das kalte Warten

Nordeuropa, bis hinunter nach Norditalien, wird derzeit von einer Welle eisiger Kälte heimgesucht (zweifellos eine Folge der globalen Erwärmung). Infolgedessen erwarten Beobachter, dass die russische Winteroffensive in der Ukraine umso früher beginnt, obwohl niemand weiß, wann. Diesen oder nächsten Monat? Vielleicht ein dramatischer Einmarsch aus Weißrussland, der den Nachschub der NATO abschneidet? Niemand weiß es. Im Moment begnügen sich die alliierten Streitkräfte damit, die unterversorgten und frierenden Wehrpflichtigen und Söldner des Kiewer Regimes an Ort und Stelle zu zermalmen, in der Hoffnung, dass sie sich vielleicht einfach massenhaft ergeben, obwohl das Regime ihnen die Waffen in den Rücken schiebt. Die Bedingungen sind so, dass dies mit sehr wenigen russischen Verlusten geschehen könnte. Es besteht keine Eile. Mehr als 500.000 alliierte (russische) Soldaten und 500 Panzer mit Wintertarnung warten auf den Moment, in dem sie einmarschieren und die Ukraine entnazifizieren können. Sie werden auf den richtigen Moment warten.

Einleitung: Die Befreiung Europas

Russland konnte nicht länger zulassen, dass eine feindliche, von den USA kontrollierte, von der NATO bewaffnete und bald atomar bestückte Ukraine existiert. Deshalb wird sie jetzt befreit. Das hätte schon lange vorher geschehen müssen, aber Russland war viel zu schwach, um das zu tun. Wenn das Selensky-Regime fällt, werden Milliarden von Dollar an westlichen Waffen und Lieferungen in russische Hände fallen. Die vom Westen verursachten Schulden des Kiewer Regimes gegenüber dem Westen für Waffen und Lieferungen während der letzten fast neun Jahre werden gestrichen. Das von den USA ausgebeutete Territorium des Kiewer Regimes, 40% der Gesamtfläche, wird entschädigungslos zurückgenommen. Dies wird eine kleine Entschädigung für die Zerstörungen sein, die die USA und ihre europäischen Vasallen, einschließlich der Minsk-1- und Minsk-2-Lügner aus Deutschland und Frankreich, in der Ukraine angerichtet haben, insbesondere im viel umkämpften Donbass.

Russland könnte nicht nur die Befreiung der vier bisher zurückeroberten Provinzen abschließen, sondern auch vier weitere russischsprachige Provinzen zurückerobern, nämlich Charkow, Dnepropetrowsk, Nikolajew und Odessa, und sich so mit dem russischen Transnistrien verbinden. In Kiew könnte ein Putsch stattfinden, wenn die Reste der Kiewer Armee zusammenbrechen, und die neue Ukraine könnte dann sogar ein russischer Verbündeter werden, so wie Weißrussland, ein Teil des Unionsstaates. Ob die fünf weit westlich gelegenen Provinzen der heutigen Ukraine bei der neuen Ukraine verbleiben, oder ob drei von ihnen an Polen und je eine an Ungarn und Rumänien zurückgehen, bleibt abzuwarten. Es wird alles davon abhängen, was Russland zulässt. Danach könnte das gesamte fragile westeuropäische Dominosystem, das von der US-geführten NATO und ihrem politischen Flügel, der EU, eilig aufgebaut wurde, ins Wanken geraten. Moldawien, Rumänien, Bulgarien und Ungarn, die letzten drei von der NATO und der EU befreiten Länder, könnten wie das von der NATO gepeinigte Serbien mit Montenegro und Mazedonien billiges Gas angeboten bekommen. All diese Länder könnten, nach der Absetzung der US-Marionetteneliten durch ihre Völker, Verbündete Russlands werden und ihre Unabhängigkeit nach der EU-Sklavenhaltung und der NATO-Unterdrückung wiedererlangen.

Wir erinnern uns daran, dass der alte sowjetische „Ostblock“ genau deshalb gescheitert ist, weil er, wie die EU, diesen Ländern ihre Unabhängigkeit genommen hat. Die zentralisierende Zwangsjacke der sowjetischen Welt ist jedoch verschwunden, und sie wird nicht wiederkommen. Das gleiche Bündnis mit Russland, aber unter Beibehaltung der Unabhängigkeit, könnte schließlich in Griechenland und Zypern stattfinden, wenn sie von der NATO, der EU und den USA befreit sind. Dann könnten auch die drei baltischen Staaten und sogar Finnland russische Verbündete werden, wie die neue Ukraine, die von Russland mit Energie versorgt wird und deren russischen Minderheiten endlich grundlegende Menschenrechte zugestanden werden. Danach werden zuerst Österreich, Italien, Deutschland und dann die anderen westeuropäischen Länder wichtige Entscheidungen über ihre Zukunft treffen müssen: Überleben durch Verhandlungen mit Moskau oder langsamer nationaler Selbstmord? Die Entscheidung mag offensichtlich erscheinen, aber es muss ihre Entscheidung sein. Werfen wir einen Blick auf die aktuellen Tendenzen in den drei wichtigsten Ländern Westeuropas, Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich, um abzuschätzen, in welche Richtung wir uns möglicherweise bewegen werden.

Deutschland: Der Kampf um die Wiederherstellung des eigenen Landes

Am 7. Dezember meldeten die deutschen Medien die Verhaftung von fünfundzwanzig „Rechtsextremisten“, die einen Umsturz der Bundesregierung geplant hätten. Übersetzt bedeutet dies, dass die von den USA geführte deutsche Regierung fünfundzwanzig Patrioten verhaftet hat, die die Freiheit in Deutschland wiederherstellen wollten. Interessanterweise befanden sich unter diesen Patrioten ein Mitglied des deutschen Adels und ein ehemaliges Mitglied des Deutschen Bundestages. In einer Erklärung erklärte die deutsche Bundesanwaltschaft, dass schätzungsweise fünfzig Personen verdächtigt wurden, ein „gewalttätiger“ Teil einer breit angelegten Bewegung namens „Reichsbürger“ zu sein, die insgesamt 12.000 Mitglieder zählt. In jedem anderen Land gäbe es kein Problem mit der Existenz von Patriotismus. Aber im US-geführten Deutschland wird jede patriotische Bewegung sofort als „neonazistisch“, „pro Hitler“ oder „antidemokratisch“ bezeichnet, was nur ein Propagandacode für „pro Souveränität“, „pro Deutschland“ und „pro Freiheit“ ist.

Die Verhafteten wollten die bundesdeutsche Marionettenregierung stürzen, die den USA die Treue schwören muss, und sie durch eine unabhängige deutsche Regierung ersetzen. Die Freiheitskämpfer lehnen die von den USA auferlegten Institutionen der faschistischen Bundesrepublik Deutschland ab (es gibt nichts Intoleranteres als den Liberalismus). Deutsche Staatsanwälte nannten Heinrich XIII., Prinz Reuß, einen Nachkommen des Hauses Reuß, das früher Teile Ostdeutschlands beherrschte, als einen der Anführer der Gruppe. Interessanterweise hieß es, Prinz Heinrich habe die Beteiligung russischer Vertreter an dem angeblichen Plan angestrebt (aber nicht erreicht). Eine weitere Verdächtige ist Birgit Malsack-Winkemann, die von 2017 bis 2021 als Vertreterin der Partei Alternative für Deutschland (AfD) Mitglied des Bundestages war. Seit Anfang dieses Jahres war sie als Richterin am Landgericht Berlin tätig.

Im Jahr 2017 gewann die Partei Alternative für Deutschland (AfD) als erste patriotische Partei seit fast 60 Jahren Sitze im deutschen Parlament. Das hat die deutschen Leibeigenen des von den feudalen US-Betrügern betriebenen Pyramidensystems so verärgert, dass die Partei im März 2021 vom deutschen Geheimdienst überwacht wurde, weil sie versuchte, Deutschland von der amerikanischen Vormundschaft zu befreien. Obwohl die Widerstandsbewegung vorerst besiegt wurde, sind wir der Meinung, dass dies zwar eine verlorene Schlacht ist, aber kein verlorener Krieg. Weitere Schlachten werden folgen, weil deutsche Patrioten für die Entkolonialisierung ihres Landes kämpfen und versuchen, die Freiheit zu finden und schließlich zu erlangen. Deutschland ist die größte und stärkste Nation Westeuropas und zugleich sein Barometer. Wenn es dort gut läuft, dann läuft es auch anderswo gut, dann passt alles zusammen. Kann Deutschland endlich das Joch der USA abschütteln, die ausländischen Truppen vertreiben, der 500.000 Opfer des anglo-amerikanischen Bombenvölkermords an der deutschen Zivilbevölkerung von 1940-1945 gedenken und vielleicht sogar ein Königlicher Bund souveräner deutscher Staaten werden? Es muss kommen. Die Freiheit winkt.

Frankreich: Die Revolte des Volkes

In Frankreich wurde mit Ludwig XIV. (* 1715), dem „Sonnenkönig“, der Absolutismus erfunden. Er soll gesagt haben: „L’État, c’est moi“ – „Der Staat bin ich“, was in Frankreich zu einer blutigen Revolution führte. Denn Extreme ziehen immer Extreme nach sich, und so brachte die Französische Revolution den absolutistischen Kaiser Napoleon hervor. Seitdem wird Frankreich von Absolutisten, Präsidentenkönigen oder Präsidentenkaisern regiert. Ihr Slogan „der Staat bin ich“ ist zwar immer noch wahr, aber jeder von ihnen hatte nur für einige Jahre das Recht auf absolute Macht (die einzige Frucht der Revolution – eine verkürzte und nicht lebenslange oder erbliche Machtperiode). Seit 1944, nach einer langen Reihe von korrupten Nachkriegsregierungen, von denen die von De Gaulle bei weitem die am wenigsten schädliche war, weil De Gaulle Frankreich tatsächlich mehr als Geld liebte (so wie Putin Russland mehr als Geld liebt), ist es nun Macron, der Rothschild-Kandidat, der der aktuelle König von Frankreich ist. Frankreich wird in der Tat von einem Präsidenten mit göttlichem Recht regiert und Macron ist als „der Pharao“ bekannt. Er ist jedoch nicht der erste Pharao, denn Mitterrand (1916-1996), der im Präsidentenpalast lebte, seine Frau in einem Flügel und seine Lieblingsmätresse im anderen, war der erste. Er baute sogar eine freimaurerische Pyramide aus 666 Glasscheiben, die den Eingang zum Tempel des Wissens, dem Louvre-Palast, bildet.

Aus dem letzten Jahr erinnere ich mich an ein Gespräch mit einem Pariser Taxifahrer, als ich mit schweren Koffern schnell zur alten russischen Kathedrale gelangen musste. Der Taxifahrer war ein typischer französischer Afrikaner, aus Kamerun. Als er sah, dass ich Priester war, erzählte er mir mit seinem afrikanisch-französischen Akzent in aller Deutlichkeit, dass der verhasste Macron entweder eine Schwuchtel sei, „un pédé“, oder dass er ein hübsches junges Ding an der Seite habe. Denn wie könnte ein normaler Mann mit einer Frau ins Bett gehen, die fünfundzwanzig Jahre älter ist als er selbst? (Macron heiratete eine seiner Lehrerinnen, die fast so alt war wie seine Mutter; manche sagen, die überbotoxierte Dame sollte wegen weiblicher Pädophilie vor Gericht gestellt werden, da Macron angeblich minderjährig war, als die beiden zum ersten Mal zusammenkamen). Die Ansichten des afrikanischen Fahrers über Covid und die Zwangsimpfung durch den französischen Staat waren ebenso unverblümt wie seine Ansichten über Schwule. Ich zitiere ihn, weil seine Weltanschauung die gravierende Kluft zwischen der mondänen Elite im Stile Macrons und der tatsächlichen französischen Basis zeigt. Eigentlich klang er wie ein Moskauer Taxifahrer.

Et justement (ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt), Macron wird von dem Teil des Volkes bekämpft, das als die Gelbwesten protestiert, die populäre, aber unterjochte französische Résistance. Die französische Elite hat Angst, weil das französische Volk revolteanfällig ist (die Aufsässigen). Aus diesem Grund verfügt der französische Staat über eine ständige Spezialeinheit der Bereitschaftspolizei (die C.R.S., die 1944 gegründet wurde und direkt an die Stelle der SS trat, wobei sie lange Zeit die gleiche Führung und die gleiche Uniform behielt), um die Revolten der „Bauern“ zu unterdrücken. Darüber hinaus hat der französische Staat Angst, weil bei den letzten französischen Wahlen im April 2022 eine nationalistische Regierung unter Marine Le Pen hätte gewählt werden können. Dies hätte nicht nur den gesamten französischen Staat in Frage gestellt, sondern auch den bürokratischen Apparat der EU, der weitgehend vom französischen Modell abhängt. Wenn das französische Volk die französische Elite besiegt, weiß die EU-Bürokratie, dass das französische Volk an die Macht kommen wird und dass, da die Franzosen gegen die EU sind, die ganze Brüsseler Fantasie fallen wird. (Und die Bürokraten werden ihre gut bezahlten Jobs, Privilegien und großzügigen Renten verlieren). Es ist die gesamte von oben nach unten gerichtete Ideologie des französischen und des EU-Establishments, die in Frankreich in Frage gestellt wird. Wer wird gewinnen? Ich weiß es nicht, aber es gibt nur einen Ausdruck, um die Situation zu beschreiben: Fragil für die Eliten.

Das Vereinigte Königreich: Uneinigkeit vor Freiheit

Das Vereinigte Königreich befindet sich sogar in einer weitaus prekäreren Lage als Deutschland und Frankreich. Letztere sind erst seit drei Generationen gezwungen, die USA zu unterstützen. Bis dahin waren sie unabhängig. Die britische Elite war jedoch der Ursprung des amerikanischen Übels, das sie seit 1914 bewusst und mit Nachdruck kultivierte und immer noch kultiviert. Die Tatsache, dass die Sprache der USA und des Vereinigten Königreichs im Grunde dieselbe ist, bedeutet, dass die Amerikaner im Vereinigten Königreich eine immense Macht haben, sogar in dem Maße, dass die moderne englische Sprache mit unbewussten Amerikanismen übersät ist. Viele Briten sind fast so fettleibig wie viele Amerikaner, kleiden sich wie Amerikaner und ihre Kinder singen amerikanische Lieder mit einem amerikanischen Akzent. Die fast 60 Millionen Menschen, die in den Überresten des echten Englands leben, sind kurz davor, ihre Identität zu verlieren. Das berüchtigte Sprachrohr des Establishments, die BBC, und die staatstragende britische Boulevardpresse manipulieren die ungebildeten Köpfe von Dutzenden von Millionen. Viele sind so gehirngewaschen, dass es infolgedessen keine Oppositionsbewegung gegen das britische Establishment gibt, keine Parallele zu den französischen „Gelbwesten“.

Das Problem ist, dass die Mehrheit der Bürger des Vereinigten Königreichs, vor allem in England, im Laufe der Jahrhunderte „Establishmentisiert“ wurde, d.h. in das anti-englische britische Establishment kooptiert und dazu gebracht wurde, die Vorteile (?) in Bezug auf Finanzen und Prestige zu spüren, die es hat, auf der britischen Seite zu stehen. Da das britische Establishment zum Pudel der amerikanischen Elite geworden ist, werden die Bürger des Vereinigten Königreichs nun amerikanisiert und dazu gebracht, die Vorteile (?) in Bezug auf Finanzen und Prestige zu spüren, die es mit sich bringt, auf der amerikanischen Seite zu stehen. Sie wurden so passiv gemacht, dass viele Kontinentaleuropäer fragen, ob die Briten statt Blut Tee in ihren Adern haben. Im Jahr 2022 haben jedoch immer mehr Menschen erkannt, dass die „Vorteile“ auf der britischen/amerikanischen Seite bemerkenswert gering sind. Dies umso mehr, als der spaltende Brexit nicht die Wiederherstellung der Souveränität und die Wiederherstellung der Grenzen gebracht hat, wie es der in New York geborene Boris Johnson versprochen hatte, sondern dem Vereinigten Königreich die feudale Ehrenstellung als 51. Staat der USA. Eine breit angelegte nationale Widerstandsbewegung ist in England noch nicht entstanden. Am keltischen Rande gibt es jedoch Hoffnung. In Schottland, Nordwales und Teilen Irlands gibt es zwar Widerstand durch ihre nationalen Parteien, die Scottish National und die Welsh National Party sowie Sinn Fein in Irland, aber sie sind alle ernsthaft vom Wokeism unterwandert.

Das vom britischen Establishment erfundene Vereinigte Königreich ist heute ein uneiniges Königreich (DK). Schon bald, wahrscheinlich innerhalb einer Generation, wird es vier unabhängige Länder auf den Inseln des Nordatlantiks (IONA) geben: England, (ein wiedervereinigtes) Irland, Schottland und Wales. Denn gerade durch das Lösen der unheilvollen Knoten, die die gegenwärtige aufgezwungene „Einheit“ und die aufkommende Uneinigkeit bilden, kann es zu einer echten Einheit kommen. Dies wird keine politische Einheit sein, sondern eine Einheit der Interessen. Die vier künftigen souveränen Nationen der Britischen Inseln und Irlands haben in Bezug auf ihre gemeinsame Geografie, Geschichte und Kultur viel gemeinsam. Leider wurden diese Gemeinsamkeiten durch das unterdrückerische, zentralisierte Staatswesen überschattet. Dieses ist seit fast tausend Jahren in der normannisch-britischen Hauptstadt London mit ihrer allmächtigen zionistischen Stadt angesiedelt. Diese Unterdrückung wird durch die ausländische Königsfamilie symbolisiert. Die Engländer verloren ihre eigene königliche Familie und den Rest der nationalen Elite, nachdem der letzte englische König von England, Edmund Ironside, 1016 ermordet wurde. Seitdem waren die Monarchen allesamt Ausländer – Dänen, Normannen, Franzosen, Waliser, Schotten, Niederländer, Deutsche. Keiner von ihnen hatte die Interessen der Vier Nationen im Sinn, denn alle waren Ausländer, von denen viele nicht einmal die englische Sprache beherrschten und deren Herzen anderswo waren. Dennoch bleibt die Hoffnung auf eine ernsthafte Identitätssuche und dann ein echtes nationales Erwachen in England und den Drei Nationen.

Schlussfolgerung: Der lange Weg zur Freiheit

Die Kämpfe um die Freiheit von Unterdrückung in den drei mächtigsten und bevölkerungsreichsten Ländern Westeuropas – zwei in Kontinentaleuropa, eines ein vorgelagertes Archipel, das ein wenig wie das amerikanisierte Japan auf der anderen Seite des nördlichen Eurasiens aussieht – sind im Gange. Gegenwärtig scheint das enorme Gewicht jahrhundertealter Unterdrückung, Knechtung und Repression den Sieg ihrer zombifizierten Völker in jedem dieser Kämpfe unmöglich zu machen. Und doch scheint es uns, dass ironischerweise gerade das Gewicht, das die Völker in den drei ganz unterschiedlichen Kontexten unterdrückt, den Sieg sichern wird. Zu viel ist zu viel – die Revolte der Völker, deren nationale Identitäten so lange und so stark unterdrückt, geknechtet und verdrängt wurden, wird kommen. Die Souveränität Deutschlands, Frankreichs und der Vier Nationen muss wiederhergestellt werden, und die Minderheiten, die dies in jedem dieser Länder erkannt haben, wachsen. Immer mehr erkennen, dass die Wiederherstellung nur möglich ist, wenn sie sich von den Eliten befreien, die einander auffressen. Und diese Eliten sind völlig abhängig von der fremden US-Elite, die hinter ihnen allen steht und alle Fäden zieht.

Heute wird im Vereinigten Königreich gestreikt, weil die Löhne nicht mit der rekordverdächtigen Inflation Schritt halten, die fast ausschließlich durch die von der Establishment-Elite verhängten antirussischen und freiheitsfeindlichen „Sanktionen“ verursacht wurde. Manche sagen, dass das britische Ereignis des Jahres 2022, der Tod von Königin Elisabeth II. im Alter von 96 Jahren, darauf zurückzuführen sei, dass sie zwei Tage zuvor Liz Truss getroffen und erkannt habe, was aus ihrem Land geworden sei. (Ein beliebter britischer Witz besagt, dass es nun den Beweis gibt, dass niemand hirnlos ist – Liz Truss ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt). Elizabeths Sohn, König Charles, ist mit Eiern beworfen worden. (Erinnern Sie sich, wie er Diana betrogen hat?). Niemand, nicht einmal der überzeugteste Republikaner, würde jemals auf die Idee kommen, seine Mutter mit Eiern zu bewerfen. Und dann ist da noch der skandalumwitterte Harry, Herzog von Kalifornien, der völlig in seine amerikanische Schauspielergattin vernarrt ist, die offenbar „schwarz“ ist. (Sind die Wokester, die diese Frau, die eine sonnengebräunte Weiße zu sein scheint, als „schwarz“ bezeichnen, vielleicht einfach farbenblind?). Vielleicht wird das Vereinigte Königreich, oder besser gesagt England, denn darum geht es ja eigentlich, noch eine neue Dynastie ausrufen, so wie Frankreich in jeder schweren Krise eine neue Republik ausruft (jetzt ist es die fünfte). Königin Elisabeth II. war auf jeden Fall das Ende von etwas: Auf Wiedersehen, Haus Sachsen-Coburg-Gotha-Windsor? Hallo, englisches Königshaus – Edmund Ironside II.?

Das deutsch-französische Tandem, das im Wesentlichen seit der Schumann-Erklärung von 1950 das westliche Kontinentaleuropa regiert hat, ist ebenfalls in Schwierigkeiten. Das souveräne Deutschland will wieder Deutschland sein und das souveräne Frankreich will wieder Frankreich sein. Es sind die machtgierigen USA, die beides nicht zulassen werden. Aber wenn die USA erst einmal durch die Niederlage im Krieg in der Ukraine diskreditiert sind, dann wird in Europa alles möglich, so wie in Asien alles möglich wurde, nachdem die USA dort rausgeworfen worden waren. (Dort halten die USA nur noch den besetzten Küstenstreifen Palästinas, die Südspitze der koreanischen Halbinsel und vor der Küste Japans, Taiwans und Singapurs). Wir bewegen uns auf ein neues Westeuropa zu, allerdings nicht in einer geraden Linie, sondern in den verschlungenen Zickzacklinien der Lügen solcher Enkelkinder von Nazis wie Ursula von der Luegen. Was Deutschland und Frankreich am Ende tun, wird das Handeln ganz Westeuropas, d.h. der EU 27 plus Großbritannien, Schweiz, Norwegen und Island, der europäischen 31, prägen und bestimmen. Wir sind der Meinung, dass eine Einigung mit Russland, die die Achse Moskau-Berlin-Paris-London bildet, wie es 1914 hätte geschehen sollen, das Einzige ist, was die European 31 vor der Leibeigenschaft des US-Feudalismus retten kann. Jetzt hat das Kiewer Regime einen politischen Slogan: „Die Ukraine ist Europa“. Das ist bedeutungslos, denn Russland ist auch Europa, und es gibt kein nicht-russisches Europa ohne das russischsprachige Europa. Es handelt sich um zwei Hälften eines Ganzen, die jeweils ein ähnliches Gebiet von etwa fünf Millionen Quadratkilometern umfassen. Die 31 Europäer haben die Wahl zu treffen: Entweder sie leben unter dem transatlantischen Stiefel, der ihnen aus 3.000 Meilen (ca. 4.828 km) Entfernung ins Gesicht gedrückt wird, oder sie entscheiden sich für Befreiung und Souveränität. Letzteres bedeutet, als gute Nachbarn mit dem lokalen, russischsprachigen Europa und dem Rest Eurasiens zu leben, wo Europa geografisch, historisch und kulturell bereits ist und immer war.