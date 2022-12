UN: Mehr als 11.000 Kinder im Jemenkrieg getötet oder verstümmelt

Einem neuen Bericht des UN-Kinderhilfswerks (UNICEF) zufolge wurden im Jemen mehr als 11 000 Kinder getötet oder verstümmelt. Das sind durchschnittlich vier verletzte Kinder pro Tag, seit die Kämpfe nach der Intervention der saudischen Regierung im Jahr 2015 eskalierten.

Die Zahlen dürften jedoch viel höher sein, warnte UNICEF, da nur von der UN verifizierte Vorfälle erfasst wurden.

Tausende von Kindern haben ihr Leben verloren, Hunderttausende weitere sind vom Tod durch vermeidbare Krankheiten oder Hunger bedroht, sagte UNICEF-Exekutivdirektorin Catherine Russell.

Russell war letzte Woche in dem vom Krieg zerrütteten Land, wo sie den UNICEF-Aufruf für humanitäre Maßnahmen für Kinder in Höhe von 10,3 Milliarden Dollar startete, der darauf abzielt, Kindern in aller Welt, die von Konflikten und Katastrophen betroffen sind, Wasser, sanitäre Einrichtungen, Ernährung, Bildung, Gesundheit und Schutz zu bieten.

Der Leiter der Organisation rief die Konfliktparteien auch dazu auf, den von den Vereinten Nationen vermittelten Waffenstillstand zu verlängern, der im April verkündet und am 2. Oktober auslief, ohne dass eine Vereinbarung zur Verlängerung getroffen wurde. Während beide Seiten einander für das Scheitern eines dauerhaften Waffenstillstands verantwortlich machen, erklärte der Sprecher der Houthi-Bewegung, Mohammed Abdul-Salam, dass „Frieden im Jemen nur möglich ist, wenn die angreifenden Länder ihre arrogante Mentalität aufgeben.“

Die dringende Erneuerung des Waffenstillstands wäre ein erster positiver Schritt, der den wichtigen humanitären Zugang ermöglichen würde, sagte Russell.

Letztlich wird nur ein dauerhafter Frieden es den Familien ermöglichen, ihr zerstörtes Leben wieder aufzubauen und mit der Zukunftsplanung zu beginnen.

UNICEF schätzt, dass 2,2 Millionen Kinder akut unterernährt sind, darunter fast 540.000 Kinder unter fünf Jahren, die an schwerer akuter Unterernährung leiden. Fast drei Viertel der jemenitischen Bevölkerung, die von den Vereinten Nationen als die schlimmste humanitäre Krise der Welt bezeichnet wird, sind auf humanitäre Hilfe und Schutz angewiesen.

UNICEF fordert 484,5 Mio. USD für die Bewältigung der Krise im Jemen im nächsten Jahr und warnt, dass das Fehlen einer vorhersehbaren Finanzierung das Leben und Wohlergehen der Kinder weiter gefährdet.