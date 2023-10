Künstliche Intelligenz sagt neue COVID-Varianten voraus

Forscher der Harvard University und der University of Oxford nutzen künstliche Intelligenz, um bedrohliche neue Varianten von COVID-19 und anderen Viren vorherzusagen. Damit wollen sie die Entwicklung von Impfstoffen erheblich beschleunigen.

Die Forscher entwickelten ein generatives KI-Modell, das mit historischen Virussequenzen trainiert wurde, um vorherzusagen, wie das COVID-19-Virus mutieren könnte. Anschließend fügten sie strukturelle Details des Virus hinzu, wie die Regionen, die am leichtesten vom Immunsystem erkannt werden. Um die Vorhersagekraft des Programms zu testen, griffen die Forscher laut einem Bericht von Axios auf eine Fülle von Daten über COVID-19 aus der Pandemie zurück und untersuchten, wie sich das heimtückische Virus entwickelt hat.

Ziel ist es, mehr „Impfstoffe“ zu entwickeln, die Menschen injiziert werden können.

Bei Viruserkrankungen gibt es ein komplexes Wechselspiel zwischen der Erkennung durch das Immunsystem des Wirts und der Umgehung des Virus, was häufig zur Entwicklung viraler Antigenproteine führt. Antikörper-Escape-Mutationen beeinflussen die Rate der viralen Reinfektionen und die Dauer der Wirksamkeit von Impfstoffen. Daher ist es für die Entwicklung optimaler Impfstoffe und Therapeutika von entscheidender Bedeutung, Virusvarianten, die der Immunerkennung entgehen, frühzeitig zu erkennen. –Natur

„Mit diesen generativen Modellen können wir erstaunliche Dinge aus evolutionären Informationen lernen – die Daten enthalten verborgene Geheimnisse, die wir aufdecken können“, sagte die Hauptautorin Debora Marks, außerordentliche Professorin für Systembiologie an der Harvard Medical School, in einer Erklärung. „Wir unterschätzen die Fähigkeit von Dingen zu mutieren, wenn sie unter Druck stehen und eine große Population haben, in der sie dies tun können“, sagte Marks. „Viren sind flexibel – es ist fast so, als hätten sie sich entwickelt, um sich zu entwickeln.

Die Behörden versuchen immer noch, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass das Coronavirus „tödlich“ ist und man sich dagegen impfen lassen muss. Niemand hatte Angst vor einer Erkältung, bis die herrschende Klasse Massenhysterie, Propaganda und Lügen einsetzte, um sie davon zu überzeugen.