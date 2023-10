Überlebende berichtet: Israelische Zivilisten wurden von eigenen Streitkräften bei Feuergefecht getötet

Eine israelische Frau, die den Angriff der Hamas auf Siedlungen nahe der Grenze zum Gazastreifen überlebt hat, berichtet, dass israelische Zivilisten von den eigenen Sicherheitskräften getötet wurden.

Als sich die israelischen Streitkräfte im Kibbuz Be’eri ein Feuergefecht mit Hamas-Kämpfern lieferten, schossen sie sowohl auf die Terroristen als auch auf ihre israelischen Gefangenen.

„Sie haben alle getötet, auch die Geiseln“, sagte sie im israelischen Rundfunk.

Die Frau, die 44-jährige Yasmin Porat, sagte, sie und andere Zivilisten seien mehrere Stunden lang von Palästinensern festgehalten und „menschlich“ behandelt worden. Sie war vom nahe gelegenen Nova-Festival geflohen.

Ihr Interview mit der Radiosendung Haboker Hazeh (This Morning) des Kan-Kanals kursiert derzeit in den sozialen Medien.

Interessanterweise ist das Interview nicht auf der Website des Senders zu finden. Möglicherweise wurde es zensiert.

Bei der Schießerei wurde ihr Partner Tal Katz getötet. Sie selbst wurde in den Oberschenkel getroffen.

„Sie haben uns nicht schlecht behandelt. Sie haben uns sehr menschlich behandelt“, sagte Porat zur Überraschung des Moderators Aryeh Golan.

Man habe uns etwas zu trinken gegeben und uns beruhigt, so Porat. „Es war sehr beängstigend, aber niemand hat uns Gewalt angetan“. Ein palästinensischer Kämpfer sagte ihr auf Hebräisch, dass sie nicht sterben würde.

„Ich war ruhig, weil ich wusste, dass mir nichts passieren würde“, sagte sie.

Porat fügte hinzu, dass alle palästinensischen Kämpfer geladene Waffen gehabt hätten, aber nie auf Gefangene geschossen oder sie bedroht hätten.

Eine israelische Frau, die am 7. Oktober den Angriff der Hamas auf Siedlungen nahe der Gaza-Grenze überlebte, sagt, israelische Zivilisten seien „zweifellos“ von ihren eigenen Sicherheitskräften getötet worden.

