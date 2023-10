Der ehemalige slowakische Premierminister Robert Fico und seine Partei SMER haben eine Koalitionsvereinbarung unterzeichnet, um eine neue Regierung zu bilden. Die NATO- und EU-Mitgliedschaft des Landes, die Slowakei, wird erwartungsgemäß viele unterschiedliche politische Maßnahmen in sensiblen Bereichen wie illegaler Migration und Unterstützung des ukrainischen Kriegsaufwands umsetzen.

Fico ist ein dreifacher Premierminister, der die Wahl mit dem Versprechen gewonnen hat, die militärische Hilfe für die Ukraine zu stoppen und gleichzeitig eine harte Linie gegenüber der steigenden illegalen Migration und den Preissteigerungen einzuschlagen.

Reuters berichtete:

„Er hat Friedensgespräche für die Ukraine unterstützt, während sie Russlands Invasion bekämpft – eine Linie, die der ungarische Premierminister Viktor Orban vertritt, die jedoch von Kiew und seinen westlichen Verbündeten abgelehnt wird, die sagen, dass dies nur russische Aggression ermutigen würde.

Ficos linke populistische Partei SMER-SSD (Richtung-Slowakische Sozialdemokratie) schloss letzte Woche mit der Mitte-links-Partei HLAS (Stimme) und der nationalistischen Slowakischen Nationalpartei (SNS) einen Deal, um eine Koalition zu bilden, die 79 von 150 Sitzen im Parlament haben wird.“

Die Parteien einigten sich auf die Verteilung der Ministerien im Kabinett, wobei SMER die Ressorts Verteidigung, Finanzen, Außen- und Justizministerium übernimmt.

Die Slowakei steuert in diesem Jahr auf das höchste Defizit in der Eurozone zu, mehr als doppelt so hoch wie die Obergrenze von 3 % des Bruttoinlandsprodukts der EU.

„Fico sagte, er wolle verhindern, dass eine Haushaltskonsolidierung die sozialen Standards beeinträchtigt und Raum für Investitionen schafft, was auf ein langsameres Tempo der Haushaltskonsolidierung hindeutet, als es die scheidende Übergangsregierung empfohlen hat. ‚Die Slowakei muss das Wirtschaftswachstum unterstützen‘, sagte er auf einer Pressekonferenz.“

Fico nannte seine Priorität die Steigerung des Lebensstandards, wobei die Außenpolitik auf den Schutz nationaler Interessen ausgerichtet ist.

Er sagte auch, dass die Zeit der NGOs, die das Land führen, vorbei sei.

Politico berichtete:

Dies ist die Grundlage einer Koalitionsvereinbarung, die wir so bald wie möglich unterzeichnen möchten, sagte Smer-Chef Robert Fico. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Parteien der neuen Regierung mit zahlreichen Haushalts- und geopolitischen Herausforderungen konfrontiert sein würden, behauptete er, dass ihre bisherige Erfahrung in der Regierung der Slowakei – von 2006 bis 2010 und von 2012 bis 2020 – zeige, dass sie dieser Aufgabe gewachsen seien.

‚Wenn wir zur Hölle gehen, dann gut – aber auf einem großen weißen Pferd‘, sagte Fico und paraphrasierte ein slowakisches Sprichwort.

‚Wir haben nicht mehr die Zeit oder den Luxus, eine Regierung zu haben, die lernen muss, wie man regiert, oder die Monate, wenn nicht Jahre benötigt, um extreme ideologische Unterschiede zwischen sich zu überbrücken. Und deshalb bin ich überzeugt, dass unsere Entscheidung, dieser Koalition beizutreten, die richtige ist‘, sagte Hlas-Vorsitzender Peter Pellegrini laut lokalen Nachrichten.“