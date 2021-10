Kurdischer Beamter erklärt, dass die USA in Syrien bleiben wollen, während andere Länder mit der Normalisierung der Beziehungen zu Assad beginnen

Derzeit befinden sich etwa 900 US-Soldaten im Osten Syriens.

Am Donnerstag war eine hochrangige syrische Kurdenvertreterin in Washington und traf mit US-Beamten zusammen, die ihr mitteilten, dass die USA ihre militärische Präsenz in Ostsyrien fortsetzen würden.

Ahmed ist ein Führer des Syrischen Demokratischen Rates, des politischen Flügels der kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), die von den USA im Osten Syriens unterstützt werden.

Die USA benutzen ISIS als Vorwand, um in Syrien zu bleiben, aber ihre Besetzung und Unterstützung für die SDF ist Teil einer breiteren Kampagne gegen die syrische Regierung von Bashar al-Assad. Die meisten syrischen Ölfelder befinden sich in der Region Syriens, in der die USA präsent sind, und die Besetzung hält diese lebenswichtige Ressource aus den Händen von Damaskus fern.

Neben der Militärpräsenz halten die USA auch lähmende Wirtschaftssanktionen gegen Syrien aufrecht, die speziell auf den Energie- und Bausektor abzielen und den Wiederaufbau des Landes erschweren. Letzte Woche, nachdem Jordanien seine Grenze zu Syrien wieder geöffnet hatte, erklärte das Außenministerium, die USA hätten keine Pläne, die Beziehungen zu Damaskus zu normalisieren oder zu verbessern.

Ahmed deutete an, dass die SDF für Gespräche mit der syrischen Regierung offen sein könnten, auch wenn die Regierung Biden an der Isolierung von Damaskus durch strenge Sanktionen festhält.

„Länder wie Russland haben ebenfalls Vorbereitungen getroffen, um einen gesünderen Dialog mit dem syrischen Regime zu unterstützen“, sagte sie.

Eine wichtige Lektüre für Syrien-Interessierte. Bidens Team macht der Öffentlichkeit klar, dass die Stabilität des jordanischen Staates für die Interessen der USA geopolitisch wichtiger ist – vor allem im Hinblick auf den Asien-Pivot – als die Aufrechterhaltung eines internationalen Konsenses gegen Assad.

