Von Newsroom

Die „besten Köpfe“ der von der NATO ausgebildeten ukrainischen SS sind verschwunden

Die ukrainische Offensive in Kursk entpuppt sich als katastrophaler Fehler, da die „Crème de la Crème“ der vom NATO-Militär ausgebildeten ukrainischen SS verloren geht.

„Die ukrainischen Verluste betrugen an einem Tag über 300 Soldaten und 14 gepanzerte Fahrzeuge, darunter ein Panzer, ein Schützenpanzer, ein Schützenpanzerwagen, 11 gepanzerte Kampffahrzeuge, 7 Kraftfahrzeuge usw.“.

“Seit Beginn der Feindseligkeiten in der Region Kursk betrugen die Verluste der ukrainischen Armee:

über 5.800 Soldaten,

72 Panzer,

31 Schützenpanzer,

58 gepanzerte Mannschaftstransportwagen,

177 motorisierte Fahrzeuge,

37 Schusswaffen,

5 Flugabwehrsysteme,

11 Raketenwerfer, darunter 3 HIMARS MLRS’, usw.

⚡️🇷🇺Footage of Ukrainian soldiers from the 80th and 82nd airborne assault brigades being captured in the settlements of Malaya Loknya, Martynovka and Ulanok in the Kursk region.



Russian Ministry of Defense. pic.twitter.com/ERQZkf0syw — SIMPLICIUS Ѱ (@simpatico771) August 29, 2024

Gleichzeitig erklärte der tschetschenische Kommandeur der Spezialkräfte der „Achmat“-Einheit, Apti Alaudinow, gegenüber dem russischen Fernsehen, dass sich die ukrainischen Streitkräfte in Kursk neu formieren, nachdem sie gestoppt wurden und schwere Verluste erlitten haben, und möglicherweise versuchen, in einem anderen Gebiet anzugreifen.

“Die russische Armee hat sie aus vielen Siedlungen zurückgedrängt. Ahmat hat keine ausländischen Söldner unter seinen Gefangenen.”

They're being taken out by the dozens in Kursk pic.twitter.com/fjtaihnQfa — SIMPLICIUS Ѱ (@simpatico771) August 29, 2024

NATO-Friedhof in Kursk

Der Überraschungsangriff Kiews auf die russische Grenzprovinz Kursk umfasste neben Tausenden von Soldaten auch eine Reihe von NATO-Ausrüstungen.

Russische Medien präsentieren eine Liste westlicher Panzer und anderer in Kursk eingesetzter Waffensysteme, die zerstört wurden:

Challenger 2: Zerstörung von mindestens zwei Challenger 2 in der Provinz Kursk

🇺🇦🇷🇺🇬🇧 Is it a Challenger II It’s that was destroyed in Kursk?



Claimed to be a chally



pic.twitter.com/M4jIZ4QsEx — Lord Bebo (@MyLordBebo) August 14, 2024

The Ukrainian Armed Forces have allegedly lost a second British Challenger 2 tank in the Kursk region.



Footage from August 12 shows a Vikhr ATGM hit from a Ka-52 attack helicopter on a tank from the 82nd Air Assault Brigade, which has now been identified as a Challenger 2. The… pic.twitter.com/HTh6dDHg5E — Zlatti71 (@Zlatti_71) August 17, 2024

Abrams: Letzte Woche wurde die erste Zerstörung von US-Abrams-Panzern auf Kursker Gebiet gemeldet. Mindestens 20 der 31 an Kiew gelieferten Abrams sind inzwischen verloren gegangen.

Russian Federation 🇷🇺.

Operations in Kursk & the Donetsk People's Republic.

The Russian Armed Forces continue to destroy US Army M1A1 Abrams tanks in the Kursk region, the Donetsk People's Republic & other fronts.

Glory to Mother Russia 🇷🇺.

😍🥰😍🫡🫡🫡🫡🫡🫡💖💜💖💜💖💜💖💜💖 pic.twitter.com/1tQ2WVC0L0 — EGYPT FIRST (@EGYPTFIRST79459) August 25, 2024

HIMARS: Mindestens drei dieser US-Artilleriesysteme wurden bei der Invasion von Kursk zerstört.

Russia claims it destroyed two more Ukrainian MLRS (they think its HIMARS) in Sumy region. pic.twitter.com/K0drpWxVgt — Clash Report (@clashreport) August 16, 2024

Stryker: Etwa ein Dutzend davon wurden von der russischen Luftwaffe und Lancet-Drohnen in der Region Kursk zerstört.

#Zelensky's troops are trapped in the #Kursk region. #Russian troops let #Ukrainian #US Stryker vehicles and other convoys pass until they are ambushed on both sides of the road and destroyed along with their contents. They take selfies… and then 💥

#UkraineWar #UK #Poland pic.twitter.com/reKhbO3Yoo — Discovery News (@Saira31global) August 20, 2024

Marder: Mindestens drei dieser deutschen Schützenpanzer sind in der Region Kursk von russischen Truppen getroffen worden.

Hello @Bundeskanzler someone left German Marder 1A3 IFV in kursk region.. Please come and collect this garbage and take it back to Germany…. Thank you for your time. pic.twitter.com/35X7SO89jW — ASLAN🇷🇺 (@ASLANCHECHEN12) August 21, 2024

Bradley: Acht dieser amerikanischen Panzer wurden am 12. August innerhalb von 24 Stunden zerstört.

🇷🇺🇺🇲 Another destroyed #American M2A2 Bradley ODS-SA IFV has surfaced, which was previously unseen.



At least the 86th confirmed loss in the SVO zone.#Russia #UkraineRussiaWar #Kursk pic.twitter.com/uofq1xsHak — BoxWar (@UkraineWarVid) August 25, 2024

Kirpi: Letzte Woche traf die FPV einen türkischen Kirpi MRAP, der irgendwo in der Region Kursk im Einsatz war.

🇷🇺🇺🇦FPV drone strikes on American M113 and Turkish Kirpi in the village of Vishnevka (between Korenevo and Glushkovo), Kursk region. pic.twitter.com/G2OnUyj5rs — Volya (@volyagusev) August 21, 2024

Humvee: Diese allgegenwärtigen, in den USA hergestellten Fahrzeuge wurden sowohl in Ankündigungen des russischen Verteidigungsministeriums als auch in Medienberichten nach der Veröffentlichung von Videos identifiziert. Selbst auf russischem Boden operierende US-Söldner haben mit einem Humvee im Hintergrund posiert.

🇷🇺🇺🇲 Humvee americano capturado em Kursk: pic.twitter.com/ZVVDJczO7x — Operações militares globais (@GeoMilitarismo) August 21, 2024

🇷🇺🇺🇦Marines of the 810th Brigade demonstrate the latest trophies obtained in the Kursk region.



This time, the Black Sea Fleet got hold of a Humvee, which the Ukrainians used to try to break through deep into our territory.



Now NATO equipment will add to the already extensive… pic.twitter.com/P3WJSPWl0R — Zlatti71 (@Zlatti_71) August 22, 2024