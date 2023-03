Kurze Liste der USAID-Subversionsoperationen

Subversive Aktionen können im Allgemeinen in drei miteinander verbundene Kategorien eingeteilt werden: Aufbau von Tarnorganisationen und Unterwanderung und Manipulation bestehender politischer Parteien. Unterwanderung der Streitkräfte, der Polizei und anderer staatlicher Einrichtungen sowie wichtiger Nichtregierungsorganisationen.

Die „Proteste“ in Georgien folgen der Subversionsvorlage des Außenministeriums.

Werfen wir einen Blick auf USAID, das Amt für internationale Entwicklung der Vereinigten Staaten.

Das erste, was man wissen sollte: Die Agentur ist dem Außenministerium unterstellt. Ihre Aufgabe in der Öffentlichkeitsarbeit besteht darin, „internationale Entwicklung“ zu betreiben. Das ist ein Code für die Förderung von Regimewechsel und die Untergrabung gewählter Regierungen, die nicht mit der neoliberalen Agenda übereinstimmen.

Zweiter Punkt: USAID ist im Grunde ein Ausschnitt für die Aktivitäten der CIA. David H. Price, in seiner „Cold War Anthology: The CIA, the Pentagon, and the Growth of Dual Use Anthropology“ (Anthologie des Kalten Krieges: Die CIA, das Pentagon und das Wachstum der Anthropologie mit doppeltem Verwendungszweck) dokumentiert, wie „Aktivisten“, die für USAID arbeiten, nützliche Informationen an die CIA weitergeben.

Außerdem, so der ehemalige USAID-Direktor John Gilligan, diente die Behörde „als eine Art Graduiertenschule für CIA-Agenten“, und „viele AID-Büros waren von oben bis unten mit CIA-Leuten infiltriert“. Gilligan fügte hinzu: „Die Idee war, Agenten in jede Art von Aktivität einzuschleusen, die wir in Übersee hatten; Regierung, Freiwillige, Religiöse, jede Art.“

Drittens: Das USAID-Büro für öffentliche Sicherheit (OPS) wurde 1974 geschlossen, nachdem James Abourezk, ein Senator aus South Carolina, aufgedeckt hatte, dass OPS an der Ausbildung lateinamerikanischer Polizisten zur Folterung von Aktivisten beteiligt war. In der Öffentlichkeit wurde die OPS damit gerechtfertigt, die Korruption zu bekämpfen und die Professionalität zu fördern. In Wirklichkeit war sie ein Stellvertreter der CIA. (Siehe „Teaching Torture: Der Tod und das Vermächtnis von Dan Mitrione„, Brett Wilkins, Antiwar.com, 11. August 2020).

Viertens: 2021 finanzierte USAID (mit 39 Millionen Dollar) die Ecohealth Alliance, eine Gruppe, die neu auftretende Viren untersucht. Präsident Trump beendete die Operation, nachdem bekannt wurde, dass sie mit dem Wuhan Institute of Virology zusammenarbeitete. Ecohealth Alliance finanzierte Experimente zum „Funktionsgewinn“.

Fünf: Informationen über das zwielichtige und illegale Verhalten von USAID tauchten kurz auf, als entdeckt wurde, dass die Agentur eine gefälschte Social-Media-Plattform in Kuba eingerichtet hatte. „Angeblich mit der öffentlichen Gesundheit und der Staatsbürgerkunde befasst, nahmen ihre Mitarbeiter aktiv mögliche Dissidenten ins Visier“, berichtete Wired 2015.

Heute [4. August 2014] berichtete die Associated Press, dass USAID ein Programm in Kuba unterstützte, das lateinamerikanische Jugendliche auf die Insel brachte, um angeblich politischen Dissens zu schüren. Die Jugendlichen aus Costa Rica, Venezuela und Peru reisten nach Kuba und gaben sich als Touristen oder Gesundheitsarbeiter aus, die Workshops zur HIV-Prävention leiteten, aber in Wirklichkeit wollten sie oppositionelle Aktivisten ausbilden. (Siehe „With HIV regime-change ruse in Cuba, another black eye for USAID“, Whitney Eulich, The Christian Science Monitor).

Sechs: Laut dem Council on Hemispheric Affairs gibt ein „außergewöhnliches durchgesickertes Dokument einen Einblick in den Umfang und die Komplexität des Plans der US-Regierung, sich bis zu den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2021 und danach in die inneren Angelegenheiten Nicaraguas einzumischen“. USAID hat eine Ausschreibung für Auftragnehmer veröffentlicht, die daran interessiert sind, Nicaragua nach den Wahlen im Jahr 2021 zu unterwandern.

Die jüngste Eskalation der Intervention begann unter der Präsidentschaft von Obama und setzte sich unter Trump fort, obwohl die Motivation wahrscheinlich eher mit den anhaltenden Bedenken der US-Regierung über den Erfolg des Entwicklungsmodells der Ortega-Regierung zu tun hat, seit diese 2007 an die Macht zurückkehrte und ein Jahrzehnt der erneuerten sozialen Investitionen begann.

Sieben: 1966 gründete USAID das Office of Population. Der erste Direktor war Reimert Thorolf Ravenholt. „Er behielt den Posten bis 1979 und nutzte ihn, um ein globales Imperium von ineinandergreifenden Bevölkerungskontrollorganisationen zu schaffen, die mit Milliardenbudgets arbeiten, um die Existenz von Menschen zu unterdrücken, die vom US-Außenministerium als unerwünscht angesehen werden“, schreibt Robert Zurbin für The New Atlantis. (Hervorhebung hinzugefügt.)

„Ravenholt hatte auch keine Skrupel, riesige Mengen an unbewiesenen, nicht zugelassenen, defekten oder verbotenen Verhütungsmitteln und Intrauterinpessaren (IUDs) aufzukaufen und sie zur Verwendung durch seine Subunternehmer der Bevölkerungskontrollbewegung an Millionen ahnungsloser Frauen in der Dritten Welt zu verteilen, von denen viele in der Folge litten oder starben.“

Achtens: USAID steht an der Spitze zahlreicher farbiger Revolutionen. „Wo immer ein Staatsstreich, eine farbige Revolution oder ein Regimewechsel zugunsten der US-Interessen stattfindet, ist USAID mit seinen Dollarströmen dabei“, schreibt Eva Golinger, eine venezolanisch-amerikanische Anwältin, Schriftstellerin und Journalistin. (Siehe „Farbige Revolutionen: Eine neue Form des Regimewechsels, made in USA“, veröffentlicht bei WikiLeaks).

Das Rezept ist immer das gleiche. Studenten- und Jugendbewegungen gehen mit einem frischen Gesicht voran und locken andere zum Mitmachen, als wäre es jetzt Mode, eine coole Sache. Es gibt immer ein Logo, eine Farbe, eine Marketingstrategie. In Serbien ging die Gruppe OTPOR, die den Sturz von Slobodan Milosevic anführte, mit T-Shirts, Plakaten und Fahnen auf die Straße, auf denen eine schwarz-weiße Faust zu sehen war, ihr Symbol des Widerstands. In der Ukraine blieb das Logo dasselbe, aber die Farbe änderte sich zu Orange. In Georgien war es eine rosafarbene Faust, und in Venezuela sind die Hände anstelle der geschlossenen Faust offen, in Schwarz und Weiß, um ein wenig Abwechslung zu schaffen.

Golinger fügt hinzu: „Es sind immer die gleichen Organisationen, die finanzieren, ausbilden und beraten: USAID, NED, IRI, NDI, Freedom House, AEI und ICNC.“

Dieses Muster wiederholt sich nun auf den Straßen von Tiflis, Georgien.

Im Jahr 2020, so schrieb die NATO wie folgt,

USAID/Georgien hat eine neue Strategie für die Entwicklungszusammenarbeit mit Georgien (Country Development Cooperation Strategy, CDCS) vorgestellt, die die Hilfe für Georgien bis 2025 leiten soll. Im Rahmen der neuen Strategie wird USAID eine strategische Partnerschaft mit Georgien auf seinem Weg zur Eigenständigkeit [neoliberale Knechtschaft] eingehen und dabei helfen, die euro-atlantische Integration voranzutreiben [speziell mit Blick auf den Kaukasus und Zentralasien] und die Widerstandsfähigkeit des Landes gegenüber bösartigem Einfluss zu stärken [definiert als diplomatische, wirtschaftliche und sicherheitspolitische Initiativen mit der Russischen Föderation].

Dies ist nur eine kurze Liste. Um alle subversiven Aktivitäten von USAID aufzuzählen, bräuchten wir eine Monografie in Buchlänge.

Seien Sie versichert, dass USAID nicht in Georgien ist, um „Demokratie“ zu fördern. Sie ist dort, um die Regierung zu unterwandern, die laut Samantha Power und dem US-Außenministerium nicht ausreichend pro-ukrainisch und antirussisch ist.

Der einzige Unterschied ist, dass die Neokonservativistin Vicky Nuland diesmal nicht am Rande der inszenierten Demonstrationen steht und Kekse verteilt.