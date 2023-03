Szenarien der ersten Schlacht um Taiwan

Die USA können einen Invasionsversuch abwehren, werden aber verlieren, wenn China eine Blockade über die Insel verhängt

Sollte es zu einem Krieg um Taiwan kommen, wird wahrscheinlich eine ausgedehnte chinesische Blockade das Ergebnis bestimmen. Während eine Blockade auch das Abfangen von Schiffen auf See beinhalten könnte, würde das Hauptaugenmerk auf der Abriegelung von Flugplätzen und Häfen liegen, insbesondere an der Westküste Taiwans. China könnte eine solche Blockade auf unbestimmte Zeit aufrechterhalten.

Um eine längere Blockade zu durchbrechen und Taiwan am Leben zu erhalten, müssten die USA erhebliche Investitionen in Systeme und operative Konzepte tätigen, über die wir derzeit nicht verfügen. Wenn wir diese Investitionen nicht tätigen, können wir vielleicht die erste Schlacht gewinnen und einen Landungsversuch abwehren. Aber wir können den Krieg nicht gewinnen.

Mit den Manövern der chinesischen Volksbefreiungsarmee (PLA) im August 2022 hat die PLA zum ersten Mal offen signalisiert, dass eine Blockade Taiwans zu den militärischen Maßnahmen gehört, für die sie plant und trainiert. Die chinesischen Streitkräfte errichteten Sperrzonen in der Nähe der wichtigsten Häfen Taiwans für das, was die chinesischen Medien als „gemeinsame Blockade- und Unterstützungsoperationen“ bezeichneten (联合封控和联合保障行动).

Zu den Trainingsveranstaltungen gehörten die Herstellung der Luftüberlegenheit und die Durchführung von See- und Landangriffen sowie die U-Boot-Bekämpfung, wobei ausdrücklich auf taiwanesische Ziele und taiwanesische Streitkräfte Bezug genommen wurde und die Notwendigkeit bestand, in das Gebiet einrückende US-Streitkräfte zu behindern. Chinesische Kommentatoren betonten, dass sowohl die Nähe zu taiwanesischen Häfen als auch die Einkreisung Taiwans für die PLA-Übungen beispiellos seien.

Es besteht die Gefahr, dass die von uns beobachteten Übungen den falschen Glauben wecken, dass die Durchbrechung einer chinesischen Blockade eine einfache Aufgabe wäre, die die derzeitigen und geplanten US-Streitkräfte problemlos bewältigen könnten. Das wäre nicht der Fall. In einem ernsthaften militärischen Konflikt um Taiwan wäre die Art von Blockade, die China verhängen würde, weitaus schwieriger zu durchbrechen. Nach Einschätzung dieses Autors ist nichts, was die Streitkräfte der Vereinigten Staaten derzeit tun oder zu tun planen, ausreichend, um in einem solchen Konflikt zu bestehen.

Die Blockade in Chinas Kalkül

Eine integrierte Luft-, See- und Informationsblockade Taiwans erscheint in vier verschiedenen Formen in der Palette der Optionen der PLA gegen Taiwan.

Als Zwangsmaßnahme: Potenzielle chinesische Militärangriffe gegen Taiwan lassen sich in zwei Hauptkategorien einteilen: einerseits Aktionen zur Bestrafung und Nötigung Taiwans, um es zu zwingen, sein Verhalten wieder in eine für Peking akzeptablere Richtung zu lenken, und andererseits Aktionen zur Eroberung Taiwans und zur Erzwingung seiner Vereinigung mit der Volksrepublik China (VRC).

Die erste Kategorie von Zwangsmaßnahmen umfasst Säbelrasseln (wie im vergangenen August), die Beschlagnahme kleiner, von Taiwan kontrollierter Inseln, begrenzte Luft- und Raketenangriffe und eine begrenzte, demonstrative Blockade Taiwans.

Als Vorspiel für eine Invasion: Wenn Peking entschlossen ist, Taiwan zu erobern, dann ist eine große amphibische Landung eine seiner Hauptoptionen. Um günstige Bedingungen für die Landung zu schaffen, wäre zumindest eine teilweise Luft-, See- und Informationsüberlegenheit im Umfeld der Landung erforderlich. Eine begrenzte Blockade würde zu den unterstützenden Maßnahmen gehören.

Eine simulierte Invasion in Taiwan. Sowohl die USA als auch China würden bei einem Konflikt schwere Verluste erleiden. Bild: Facebook

Als Alternative zur Invasion: Eine Landung in der Größenordnung, die für eine Eroberung Taiwans erforderlich wäre, insbesondere angesichts eines energischen militärischen Eingreifens der USA, wäre von noch nie dagewesenem Ausmaß und Komplexität mit einem hohen Risiko des Scheiterns. Eine alternative Vorgehensweise wäre, auf die Landung zu verzichten und eine möglichst strenge Blockade zu verhängen, die Taiwan langsam stranguliert, bis es sich unterwirft oder zusammenbricht. Im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Varianten würde diese Blockade so lange andauern, wie es für Chinas Sieg notwendig ist.

Als Ausweg nach einer gescheiterten Invasion: Ein Krieg mit den Vereinigten Staaten wäre für China mit enormen Kosten verbunden und würde jedes andere nationale Ziel gefährden, einschließlich des Machterhalts der Kommunistischen Partei.

Das gilt selbst dann, wenn China gewinnt, und die Gefahr für das Überleben des Regimes ist noch größer, wenn es als Verlierer dasteht. Die chinesische Führung könnte den Parteieliten und der Öffentlichkeit eine Interpretation verkaufen, nach der China trotz des militärischen Scheiterns einen politischen Sieg errungen hat, und in diesem Fall wäre es vielleicht möglich, eine Formel zur Beendigung des Konflikts zu finden. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, würde die PLA den Kampf mit allen Mitteln fortsetzen, d. h. mit einer unbefristeten Blockade, um schließlich die Kapitulation zu erzwingen.

Die folgende Diskussion wird sich auf die beiden letztgenannten Optionen konzentrieren, bei denen die Blockade zum Hauptkampffeld für den Rest eines langen Konflikts wird. In diesem Bericht wird argumentiert, dass eine chinesische Blockade zwar mit traditionellen „Stop-and-search“-Aktionen beginnen könnte, denen eine überlegene Seestreitkraft leicht entgegentreten kann, dass aber sowohl die chinesische Einsatzdoktrin als auch die militärische und geografische Lage sie zu einem Operationskonzept treiben werden, das für die US-Streitkräfte wesentlich schwieriger zu durchkreuzen ist.

Wie die Chinesen die Blockade diskutieren

In chinesischen theoretischen Schriften wird die strategische Blockade (战略封锁) als eine wichtige Operationsart diskutiert, gleichrangig mit Insellandungsoperationen, strategischen Gegenluftangriffen und Weltraumkriegen.

Studien zum Völkerrecht und zu historischen Blockaden untersuchen den Ersten und Zweiten Weltkrieg, die Kubakrise, den US-Vietnamkrieg, den Falklandkrieg und andere.

Viele der Studien konzentrieren sich auf traditionelle Operationen zum Abfangen und Entern von Handelsschiffen, einschließlich der unvermeidlichen mathematischen Berechnungen, wie groß das Gebiet ist, das eine Abfangtruppe abdecken kann. (Unter chinesischen Militärakademikern gibt es eine starke Strömung von Operations Research-Zahlenrechnungen.)

In den Doktrinen der PLA wird dagegen eine robustere und vielseitigere Operation beschrieben. Die Wissenschaft der Kampagnen der Nationalen Verteidigungsuniversität der PLA aus dem Jahr 2006 beschreibt eine „gemeinsame Blockadekampagne“ (联合封锁战役) als großangelegte, langfristige Operation zur Durchsetzung der Luft-, See- und Informationsdominanz in der Blockadezone, an der alle PLA-Dienststellen sowie die Bewaffnete Volkspolizei und die Volksmiliz beteiligt sind.

Zusätzlich zu den traditionellen Abfang- und Bordoperationen auf See umfasst die gemeinsame Blockadekampagne Feuerschläge gegen wichtige Einrichtungen in Taiwan, die Zerstörung von Häfen und Flugplätzen, die Verminung von Seezugängen und sowohl kinetische als auch nichtkinetische Angriffe auf Informationssysteme und Infrastruktur.

Es wird darauf hingewiesen, dass Operationen in einer Meerenge einen umfassenden Einsatz von landgestützten Waffen und Kräften ermöglichen und dass die Navigation stark eingeschränkt ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass US-Streitkräfte, die versuchen würden, die Blockade von der Festlandsseite der Straße von Taiwan aus zu durchbrechen, in einer eng begrenzten und stark umkämpften Manövrierzone operieren würden.

Bemerkenswert ist, dass in chinesischen Artikeln über die Übungen im August 2022 ein neuer Begriff für die gemeinsame Blockade, lianhe fengkong (联合封控), verwendet wurde. Das einzige Mal, dass sie den traditionellen Begriff für Blockade – fengsuo (封锁) – verwendeten, war, wenn sie westliche Beobachter zitierten.

Offiziell mit „Blockade und Kontrolle“ übersetzt, war fengkong zuvor in PLA-Schriften über Grenzverteidigungsoperationen aufgetaucht, aber nicht im Kontext der Seeblockade. Der Autor kommt zu dem vorläufigen Schluss, dass fengkong die Konzepte der Seeblockade mit der Kontrolle der Luft-, See- und Informationswege verbindet, aber das muss erst noch bewiesen werden.

Militärisches Terrain

Der wichtigste Faktor, der eine potenzielle Blockade Taiwans beeinflusst, ist die geografische Lage Taiwans selbst. Es gibt nur wenige Tiefseehäfen, und die Häfen an der Ostküste sind durch steile Berge und schmale Straßen mit geringer Kapazität, die leicht unterbrochen werden können, vom Rest der Insel isoliert. Das zentrale Gebirge, das den Osten vom Westen trennt, steigt innerhalb von 30 Meilen (ca. 48 km) von der Ostküste auf über 12.000 Fuß (3,66 km) an.

Yilan (宜蘭) ist die einzige Stadt an der Ostküste, die über eine Hauptverkehrsstraße mit Taipeh verbunden ist, und hat einen Hafen von bescheidener Größe, aber der vierspurige National Freeway 5 verfügt über mehrere lange Tunnel (einschließlich des 13 Kilometer langen Hsuehshan-Tunnels) und Abschnitte mit hoch gelegener Fahrbahn.

Die Autobahn ist ein technisches Wunderwerk, aber in einem militärischen Konflikt würde sie leicht zerschnitten werden. Die beiden Alternativen sind der National Highway 9 durch die Berge und der National Highway 2 entlang der Küste. Beide haben eine geringe Kapazität und sind an vielen Stellen verwundbar.

Hualien (花蓮), auf halbem Weg an der Ostküste gelegen, hat einen kleinen Hafen, aber die beiden Straßen, die Hualien mit der westlichen Hälfte Taiwans verbinden, sind zwar landschaftlich spektakulär, aber von extrem geringer Kapazität und schwer in Betrieb zu halten. Der National Highway 8 führt die Taroko-Schlucht hinauf und ist berüchtigt für extrem enge Abschnitte, Haarnadelkurven und steile Abhänge. Aufgrund von Erdbeben und Erdrutschen wird sie häufig jahrelang komplett gesperrt. Die Strecke Hualien-Yilan des National Highway 9 hat Abschnitte, die buchstäblich in die Felswand gehauen sind.

Keelung (基隆) an Taiwans kurzer Nordküste verfügt über einen guten Hafen und bessere Autobahnen nach Taipeh, aber diese Straßen führen durch dicht besiedeltes Gebiet und zwängen sich durch mehrere enge Engpässe zwischen Bergen. Wenn die Kampfhandlungen erst einmal angelaufen sind, insbesondere wenn die PLA die Luftüberlegenheit erlangt hat, werden diese Verbindungswege in einem miserablen Zustand sein. Ferner ist Keelung für chinesische Angriffe von Land aus fast genauso anfällig wie die Häfen an der Westküste.

Das einzige verbliebene flache Stück Land an der Ostküste, Taitung (臺東), hat nur einen winzigen Hafen. Die Nationalstraße 20, die die Insel durchquert, steht in ihrer spektakulären Schönheit und extremen Fragilität der Taroko-Schlucht in nichts nach. Sie wurde kürzlich nach 13-jähriger Schließung wiedereröffnet.

Insgesamt sind die Häfen an der Ostküste für die US-Blockade ebenso nutzlos wie für eine chinesische Invasion. Jeder Versuch, mehr als nur geringfügige Mengen an Fracht nach Taiwan zu bringen, muss daher über die Häfen an der Westküste erfolgen.

Auch der Lufttransport steht aufgrund der Nähe zum chinesischen Festland vor großen geografischen Herausforderungen. Moderne Boden-Luft-Raketen entlang der chinesischen Küste können den größten Teil Taiwans erreichen, und die wenigen geschützten Flugplätze befinden sich alle an der Ostküste, wo die gleichen Beschränkungen für den Landtransport bestehen wie in den Osthäfen. Die Nähe Taiwans zum Festland lässt auch genügend Zeit für den Einsatz von Kampfjets zur Verstärkung einer Luftblockade, wenn sich US-Frachtflugzeuge nähern.

Wie eine Blockade ablaufen könnte

Würde die PLA eine Invasion Taiwans versuchen, würde sich die anfängliche Blockade darauf konzentrieren, die Voraussetzungen für eine Landung zu schaffen – die Luftüberlegenheit zu erlangen, um die Landungsflotte zu schützen, Taiwan zu isolieren, um Verstärkung und Nachschub durch die USA zu verhindern, und die Kommunikation mit Taiwan sowohl aus operativen als auch aus psychologischen Gründen zu unterbrechen.

In dieser Phase würde die PLA versuchen, Häfen und Flugplätze zu erobern, damit sie von den PLA-Kräften genutzt werden können, sodass sich die Angriffe auf das Maß beschränken würden, das notwendig ist, um die Einrichtungen unter der Kontrolle der PLA zu erobern und dann wieder zu öffnen. Die PLA müsste auch Hindernisse beseitigen, die von taiwanesischen oder US-amerikanischen Streitkräften errichtet wurden, darunter möglicherweise auch Minen und vorsätzliche Beschädigungen von Hafenanlagen durch die Verteidigungskräfte.

Als Reaktion auf die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, startete China im August 2022 beispiellose Raketentests rund um Taiwan. Bild: Twitter

Sollte die Invasion jedoch scheitern oder Peking sich für eine Blockade entscheiden, ohne einen Invasionsversuch zu unternehmen, wäre das Kalkül der PLA ein anderes. Da es keinen Anreiz gibt, die Häfen und Flugplätze offen zu halten, würden die Streitkräfte der PLA die Zufahrten und die Häfen selbst verminen, die Hafenanlagen und die Routen für den Weitertransport von Material beschädigen und Schiffe in den Schifffahrtskanälen versenken oder versenken.

Der Kampf um die Luftüberlegenheit würde mit der Zerschlagung der taiwanesischen Luftabwehr durch die PLA-Raketentruppen beginnen, gefolgt von der Luftwaffe, die unter dem Schutz von Boden-Luft-Raketen mit großer Reichweite entlang der chinesischen Küste operiert. Die PLA könnte Angriffe fortschrittlicher US-Tarnkappenflugzeuge nicht verhindern, aber sie könnte jedes Frachtflugzeug angreifen, das versucht, in Taiwan zu landen, und alle möglichen Landebahnen einem wiederholten Bombardement aussetzen.

Sofern es den US-Streitkräften nicht gelingt, das integrierte Luftverteidigungssystem der PLA auszuschalten, könnte die PLA nach Einschätzung dieses Autors die Luftblockade monatelang, wenn nicht sogar jahrelang aufrechterhalten, ohne ihren Bestand an Luft- und Boden-Luft-Waffen zu erschöpfen.

Die folgende Beschreibung einer chinesischen Invasionsoperation ist mehreren Analysen westlicher Beobachter entnommen. (Beispiele: Ian Easton, The Chinese Invasion Threat: Taiwan’s Defense and American Strategy in Asia (Arlington, VA: Project 2049 Institute, 2017), S. 77-124; Lonnie Henley, „PLA Operational Concepts and Centers of Gravity in a Taiwan Conflict,“ testimony before the U.S.-China Economic and Security Review Commission, February 18, 2021; Michael Casey, „Firepower Strike, Blockade, Landing: PLA Campaigns for a Cross-Strait Conflict“, in Joel Wuthnow, Derek Grossman, Phillip C. Saunders, Andrew Scobell, Andrew N.D. Yang, Hrsg., Crossing the Strait: China’s Military Prepares for War with Taiwan (Washington, D.C., National Defense University Press, 2022), S. 113-138).

Die PLA würde versuchen, alle Kommunikationswege von der Insel abzutrennen und die Kommunikation innerhalb Taiwans zu unterbrechen. Zu den ersten Raketen- und Luftangriffen würden Einrichtungen der Langstreckenkommunikation wie Satellitenbodenstationen und Anlandestellen für Unterwasserkabel gehören. Zu den Gegenmaßnahmen im Weltraum würden das Stören oder zerstörerische Angriffe auf Kommunikationssatelliten gehören.

Die Luftüberlegenheit würde den Einsatz von Aufklärungsflugzeugen und Drohnen der PLA ermöglichen, um eine schrumpfende Zahl mobiler Systeme zu verfolgen und anzugreifen.

Was wäre nötig, um eine Blockade zu durchbrechen?

Die Seeblockade könnte herkömmliche Bemühungen umfassen, Frachtschiffe auf See abzufangen, zu entern oder zu zerstören. Bei den chinesischen Übungen im August 2022 standen solche Operationen im Mittelpunkt, und die PLA-Schriften befassen sich mit technischen Details wie der Anzahl der für ein bestimmtes Seegebiet erforderlichen Schiffe. Wenn eine Landungsoperation bereits gescheitert ist, ist es jedoch unwahrscheinlich, dass die PLA noch viele Kriegsschiffe für diese Aufgabe zur Verfügung hätte.

Und wenn die Blockade die Hauptanstrengung der PLA wäre und kein Invasionsversuch vorausging, dann würden die US-Streitkräfte in der ersten Schlacht wahrscheinlich die PLA-Flotte östlich von Taiwan vernichten. Leider würde dies den Krieg nicht beenden, und die Bedingungen für den Rest des Konflikts würden China stark begünstigen.

Nachdem die US-Streitkräfte die erste Schlacht gewonnen haben – sei es durch die Niederschlagung der Invasion oder durch die Versenkung der chinesischen Flotte – müssten sie immer noch Hunderte Tonnen Fracht nach Taiwan bringen, Tag für Tag, Monat für Monat.

Wie viel davon, ist eine unbeantwortete Frage; es scheint keine rigorose Bewertung des taiwanesischen Kriegsverbrauchs, der einheimischen Produktion, der strategischen Reserven oder der zu erwartenden Verluste durch chinesische Feuergefechte gegeben zu haben. Der Materialbedarf ist jedoch mit Sicherheit hoch, ganz zu schweigen von der psychologischen Bedeutung einer regelmäßigen Durchbrechung der Blockade, um Taiwans Kampfeswillen zu stärken.

Das bedeutet, dass die US-Streitkräfte regelmäßig Frachtschiffe in die Häfen an der Westküste bringen müssen, und zwar unter erheblichem Minenbeschuss und feindlichem Feuer, in unmittelbarer Nähe zu China und unter den Bedingungen der chinesischen Luftüberlegenheit. Nach wochen- oder monatelangen Konflikten könnte es sein, dass die PLA ihren Vorrat an Langstreckenwaffen aufgebraucht hat, aber ihr viel größerer Bestand an Kurzstreckenwaffen bliebe weitgehend ungenutzt.

Artillerie mit großer Reichweite, landgestützte Anti-Schiffs-Raketen, Patrouillenboote mit Raketen oder Torpedos und sogar ältere Kampfflugzeuge der dritten Generation, die Schwerkraftbomben abwerfen, würden eine erhebliche Bedrohung darstellen. China könnte zwischen den US-Angriffen mit einer Vielzahl von Plattformen Minenfelder neu säen. Jedes Frachtschiff, das die PLA aufhalten konnte, würde Teil des Hindernisfeldes werden, das das nächste Schiff durchqueren muss.

Der Nachschub aus der Luft könnte symbolisch wichtig sein, wenn er durchführbar wäre, aber das scheint äußerst unwahrscheinlich. Was auch immer die US-Tarnkappen- und elektronische Kriegsführung zu leisten vermag, es gibt keine Möglichkeit, ein großes Frachtflugzeug zu verstecken oder es zu etwas anderem als einem fetten, langsamen und extrem verwundbaren Ziel zu machen.

Selbst in einer unbestrittenen Umgebung wäre der Lufttransport für die Menge an Treibstoff und anderen lebenswichtigen Gütern, die Taiwan zum Überleben benötigt, völlig unzureichend. Angesichts des chinesischen Luftverteidigungssystems und der über Taiwan operierenden PLA-Luftwaffe ist eine Versorgung aus der Luft in den erforderlichen Mengen einfach unmöglich.

Gegenblockade und Kostenauferlegung

An diesem Punkt der Diskussion wird von US-Gesprächspartnern häufig die Ansicht vertreten, dass die Vereinigten Staaten Chinas Zugang zu den internationalen Märkten, insbesondere zu importierten Brennstoffen, abriegeln könnten. Ob mit oder ohne spezifische US-Blockade, es besteht kein Zweifel daran, dass ein Krieg Chinas Außenhandel empfindlich stören und der chinesischen Wirtschaft (und der aller anderen) massiven Schaden zufügen würde.

Dieser Autor vertritt seit Langem die Ansicht, dass die wirtschaftlichen, politischen und diplomatischen Kosten eines Krieges zu den wichtigsten Faktoren gehören, die Peking davon abhalten, Taiwan anzugreifen, und zwar zusätzlich zum militärischen Gleichgewicht und wahrscheinlich noch wichtiger als dieses. Wäre die Einnahme Taiwans einfach und billig, hätten die Chinesen es schon längst getan.

Wenn sich die chinesische Führung dennoch zu einem Angriff entschließt, dann nur, weil sie die enormen Kosten bewusst in Kauf genommen hat. Die Frage ist dann, wie lange die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt den Konflikt angesichts einer US-Blockade durchhalten kann. Das ist schwer zu beantworten, aber der einfache Teil scheint zu sein: viel länger als Taiwan es kann. Wir sind nicht auf der Gewinnerseite dieses Kostenaufwands.

Implikationen für Streitkräfteplanung, Einsatzkonzepte und Kriegsvorbereitungen

Nach Beobachtung dieses Autors konzentrieren sich die Überlegungen der USA zu einem möglichen Taiwan-Konflikt darauf, die erste Schlacht zu gewinnen, d. h. entweder einen Landungsversuch zu vereiteln oder eine Blockade der PLA Navy östlich von Taiwan zu durchbrechen. (Dies war vermutlich der Gedanke, der dem Kommandeur der US-Pazifikflotte, Admiral Paparo, zu der Frage, ob seine Streitkräfte eine chinesische Blockade durchbrechen könnten, ein „klares Ja“ entlockte.) Über das, was danach passiert, wie man Taiwan über Monate, wenn nicht gar Jahre einer engmaschigen chinesischen Blockade am Leben erhält, hat man sich viel weniger Gedanken gemacht.

Die Anforderungen an eine Blockade unterscheiden sich deutlich von denen an die Niederschlagung einer Landung. Letztere hat zwei wesentliche Aspekte: Schutz der US-Schiffe und -Flugzeuge vor Chinas Langstreckenwaffen und Versenkung möglichst vieler Schiffe, die chinesische Streitkräfte über die Meerenge bringen. Beide Aufgaben sind äußerst schwierig, aber die Anforderungen sind einfach und spielen den Stärken des militärisch-industriellen Komplexes der USA in die Hände.

Ein taiwanesisches Jagdflugzeug AIDC F-CK-1 Ching-Kuo mit ausgestellter Bewaffnung. Foto: Twitter

Die Durchführung einer Blockade stellt dagegen extreme operative Herausforderungen dar, für die es keine offensichtliche Lösung gibt, und widerspricht zudem tief verwurzelten Überzeugungen darüber, auf welche Art von Operationen sich die US-Streitkräfte vorbereiten sollten.

Um erfolgreich zu sein, müssen die US-Marine-Eskorten in einem eng begrenzten und hart umkämpften Kampfgebiet westlich von Taiwan operieren und dabei Frachtschiffe und sich selbst vor einer Vielzahl von gleichzeitigen Bedrohungen schützen. Sie müssen unter Beschuss und mit dem Rücken zur chinesischen Küste umfangreiche Minenräum- und Hindernisbeseitigungsarbeiten durchführen, das Frachtschiff in den Hafen bringen und entladen und es dann wieder sicher wegbringen, damit es nicht zu einem weiteren Hindernis wird. Sie müssen dies nicht nur einmal, sondern wiederholt tun, viele Male pro Woche, solange der Konflikt andauert. Dies erfordert eine andere Streitkräftestruktur und andere Einsatzkonzepte.

Das chinesische integrierte Luftverteidigungssystem ist für die chinesischen Streitkräfte ein wichtiger Faktor in diesem Kampf. Eine Abschaltung dieses Systems würde das Problem zwar nicht lösen, aber die Belastung für die in der Meerenge operierenden US-Streitkräfte erheblich verringern.

Wäre die Luftabwehr ausgeschaltet, könnten die US-Luftstreitkräfte Kriegs- und Frachtschiffe vor Angriffen schützen, und die chinesischen Luftstreitkräfte wären ein entsprechend geringerer Faktor. Die Ausschaltung des integrierten Luftverteidigungssystems würde auch zu einem ausgewogeneren Luftkampf über Taiwan führen und die Versorgung aus der Luft eher erschweren als unmöglich machen, auch wenn die Kapazität immer noch begrenzt wäre.

Für die Durchführung der Blockade müssen Frachtschiffe tief in die Gefahrenzone vordringen, was eine eigene Herausforderung für die Planung und Streitkräfteentwicklung darstellt. Die Beschaffung der Schiffe wäre relativ einfach, wenn die US-Regierung bereit wäre, die Schiffseigner für alle finanziellen Verluste, einschließlich des Verlustes des Schiffes selbst, zu entschädigen. Dies könnte kurzfristig arrangiert werden, wenn die Mittel zur Verfügung stünden.

Die Besatzung der Schiffe wäre jedoch problematischer und würde eine Wiederbelebung der US-Handelsmarine als Kampftruppe für den Betrieb der Frachtflotte unter Kampfbedingungen erfordern. Schiffe in taiwanesischem Besitz und möglicherweise deren Besatzungen könnten ohne Entschädigung zur Verfügung stehen, aber diese Details müssten ausgehandelt werden.

All dies setzt voraus, dass Taiwan in der Lage ist, den Schmerz zu ertragen, den China ihm zufügen wird. Ein Teil der Widerstandsfähigkeit hängt von der Versorgung der USA mit wichtigen Waffen und Munition ab, doch der größte Teil liegt in den Händen der taiwanesischen Regierung und Bevölkerung. Taiwan könnte seine Widerstandsfähigkeit erhöhen, indem es seine Einrichtungen härtet, auf mobile statt auf fest installierte Systeme umsteigt, seine Vorräte an kritischer Munition und Materialien aufstockt, seinen Bedarf für den Kriegsfall unter strikter Rationierung ermittelt, regelmäßige Übungen zur Aufrechterhaltung von Operationen durchführt und die Diskussion mit der eigenen Bevölkerung darüber eröffnet, wie die Gesellschaft längeren Entbehrungen und chinesischen Strafen standhalten könnte. Die psychologische Widerstandsfähigkeit ist ebenso wichtig wie die physische Vorbereitung.

All dies lässt den USA nur wenige Möglichkeiten:

Erstens, unseren derzeitigen Kurs fortzusetzen und eine US-Streitmacht aufzubauen, die zwar eine chinesische Invasion abwehren, aber nicht in der Lage ist, eine Blockade der Häfen und Flugplätze Taiwans zu durchbrechen.

Zweitens: Aufbau einer Streitmacht, die sowohl die Blockade als auch die Invasion abwehren kann.

Drittens: Zugeben, dass wir Taiwan nicht vor der chinesischen Eroberung retten können und den Versuch aufgeben.

Option drei hat den Vorteil, dass sie ehrlich ist und einen großen Teil der Ressourcen einspart, die wir in die Bemühungen zur Abwehr der Invasion investieren. Aber sie ist nach Ansicht dieses Autors politisch inakzeptabel.

Option eins hat den Vorteil, dass sie keine größeren Anstrengungen erfordert, als wir derzeit aufwenden. Ihr Hauptnachteil besteht darin, dass wir diesen Krieg mit den Streitkräften, die wir derzeit aufbauen, nicht gewinnen können. Taiwan wird verwüstet werden, auf allen Seiten wird viel Blut vergossen werden, und die USA und die Weltwirtschaft werden enormen Schaden erleiden, und das alles bei einem gescheiterten Versuch, die Niederlage und Besetzung eines US-Verbündeten zu verhindern. Wenn wir auf diesem Kurs beharren, müssen wir hoffen, dass China nach einer gescheiterten Invasion aufgibt oder besser noch, dass es uns gar nicht erst auf die Probe stellt.

Dann bleibt nur noch Option zwei, der Aufbau einer Streitmacht, die tatsächlich siegen kann. Wann immer dieser Autor dieses Rätsel den US-Streitkräfteplanern dargelegt hat, lautete die unvermeidliche Antwort jedoch, dass die Streitkräfte, die wir benötigen würden, um eine Blockade zu durchbrechen, nicht die Art von Streitkräften sind, die wir für alles andere brauchen, was uns in der Welt wichtig ist.

Es stellt sich also die Frage, was wir eigentlich meinen, wenn wir sagen, dass China die Schrittmacher-Bedrohung für die Entwicklung der US-Streitkräfte ist. Heißt das, dass wir China als Rechtfertigung für die von uns bevorzugten Systeme und Streitkräftestrukturen benutzen? Oder bedeutet es, dass wir tatsächlich eine Streitkraft aufbauen, die gewinnen kann?

Bei einem Krieg um Taiwan gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder gewinnt China schnell, weil Taiwan kapituliert hat oder weil die Vereinigten Staaten es nicht retten konnten – oder der Krieg zieht sich über Monate oder Jahre hin, wobei Taiwan immer größere Schmerzen erleidet, bis wir es retten oder es kapituliert.

Die erste Schlacht zu gewinnen ist bedeutungslos, wenn wir den Krieg nicht gewinnen können, und es gibt keinen Weg zum Sieg der USA, der nicht die lange Blockade beinhaltet. Zu diesen Bemühungen gehören Langstrecken-Anti-Schiffs-Waffen, Maßnahmen zur Abwehr chinesischer Raketenbedrohungen für US-Schiffe und Flugplätze sowie die fortgesetzte Verstärkung der US-Unterwasserkampffähigkeiten.

Eine Variante eines schnellen Sieges wäre, wenn Peking eine Formel findet, die es ihm erlaubt, trotz der gescheiterten Landung einen politischen Sieg zu beanspruchen, und wir ihm erlauben, einen solchen Anspruch aufrechtzuerhalten.

Lonnie Henley ist Senior Fellow am Foreign Policy Research Institute. Nach mehr als 40 Jahren als Geheimdienstoffizier und Ostasienexperte schied er 2019 aus dem US-Bundesdienst aus.

Dieser Artikel wurde ursprünglich als Studie des China Maritime Studies Institute veröffentlicht. Er wird hier unter einer Open-Access- und Digital-Commons-Lizenz veröffentlicht, wobei der Haupttext leicht bearbeitet, aber ungekürzt ist. Einige Fußnoten wurden gestrichen.