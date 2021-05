Labor in Whuan: Gelöschte Dateien und Beweise der Finanzierung aus den USA unter Fauci

mercola.com

Das National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) – eine Abteilung des National Institute of Health (NIH), das seit 1984 von Dr. Anthony Fauci geleitet wird – hat jahrelang Zuschüsse an die EcoHealth Alliance und andere vergeben, um Gain-of-Function (GoF)-Forschung an Coronaviren durchzuführen

In einer Senatsanhörung am 11. Mai 2021 bestritt Fauci, jemals GoF-Forschung am Wuhan Institute of Virology (WIV) finanziert zu haben. Dies trotz eindeutiger Unterlagen, die das Gegenteil beweisen

Im März 2021 löschte das WIV Erwähnungen über seine Zusammenarbeit mit dem NIAID/NIH und anderen amerikanischen Forschungspartnern von seiner Website. Es löschte auch Beschreibungen der GoF zum SARS-Virus

Das NIH/NIAID hat die GoF-Forschung mit mindestens 41,7 Millionen Dollar gefördert. Bis zum Jahr 2014 wurde diese Forschung von Ralph Baric an der University of North Carolina (UNC) durchgeführt. Nach 2014, als die Bundesfinanzierung von GoF verboten wurde, wurde diese Forschung über die EcoHealth Alliance an die WIV weitergeleitet.

Im August 2020 kündigte das NIAID eine Fünf-Jahres-Investition in Höhe von 82 Millionen Dollar in ein neues globales Netzwerk von Zentren für die Erforschung neu auftretender Infektionskrankheiten an, die GoF-Experimente durchführen werden, um „festzustellen, welche genetischen oder anderen Veränderungen [tierische] Krankheitserreger in die Lage versetzen, Menschen zu infizieren“

Wie in mehreren früheren Artikeln berichtet, hat das National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) – eine Abteilung des National Institute of Health (NIH), die seit 1984 von Dr. Anthony Fauci geleitet wird – jahrelang Zuschüsse an die EcoHealth Alliance und andere vergeben, um Gain-of-Function (GoF)-Forschung an Coronaviren durchzuführen.

Die EcoHealth Alliance wiederum hat einen Teil dieser Forschung an das Wuhan Institute of Virology (WIV) ausgelagert, aus dem SARS-CoV-2 hervorgegangen zu sein scheint. In einer Senatsanhörung am 11. Mai 2021 befragte Senator Rand Paul Fauci zur Finanzierung der GoF-Forschung an Fledermaus-Coronaviren durch das NIAID, die zum Teil am WIV durchgeführt wurde.

Fauci leugnete den Vorwurf und sagte: „Die NIH hat nie, und auch jetzt nicht in Gain-of-Function-Forschung im Wuhan-Institut getätigt. Es ist eine seltsame Verweigerung, wenn man bedenkt, dass die NIH die Finanzierung solcher Forschung gründlich dokumentiert wurden und auch leicht überprüft werden können.

Fauci lügt eindeutig und nachweislich … den Kongress an, was ein Verbrechen ist … und er belügt die amerikanische Öffentlichkeit. ~ Ben Swann

Als Senator Paul Fauci fragt, ob das NIAID die GoF-Forschung von Dr. Ralph Baric finanziert, behauptet Fauci, dass Baric „keine Gain-of-Function-Forschung betreibt, und wenn doch, dann gemäß den Richtlinien und in North Carolina.“ Paul schießt zurück und sagt:

„Sie denken nicht, dass er ein Fledermausvirus-Spike-Protein, das er vom Wuhan-Institut bekommen hat, in das SARS-Virus verwandelt, ist gain-of-function? Sie wären in der Minderheit, denn mindestens 200 Wissenschaftler haben eine Erklärung der Cambridge Working Group unterzeichnet, dass es gain-of-function ist.“

In dem Video oben überprüft Jimmy Dore die offensichtlichen Lügen die von Fauci während der Senatsanhörung aufgetischt werden. In der Truth in Media Bericht unten, legt der investigative Journalist Ben Swann einige der Beweise vor die Fauci Unehrlichkeit zeigen.

NIH/NIAID hat Gain-of-Function-Forschung finanziert

Wie Swann berichtet, hat das NIH/NIAID GoF-Forschung in Höhe von mindestens 41,7 Millionen Dollar finanziert. Bis zum Jahr 2014 wurde diese Forschung von Baric an der University of North Carolina (UNC) durchgeführt. Im Jahr 2014 erließ die US-Regierung ein Moratorium für die Finanzierung der Gain-of-Function-Forschung auf Bundesebene aufgrund von Sicherheits-, ethischen und moralischen Bedenken innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft.

Es war an diesem Punkt, im Jahr 2014, dass die Finanzierung für GoF-Forschung begann durch die EcoHealth Alliance an die WIV getunnelt werden. Swann überprüft Dokumente, die beweisen, dass Fauci den Kongress belogen hat, einschließlich eines Papiers mit dem Titel „SARS-Like WIV1-CoV Poised for Human Emergence“, das 2015 bei PNAS eingereicht und anschließend 2016 veröffentlicht wurde. In diesem Papier, die Autoren erklären, dass:

„Insgesamt unterstreichen die Ergebnisse dieser Studien den Nutzen einer Plattform, die Metagenomik-Ergebnisse und Reverse Genetik nutzt, um präpandemische Bedrohungen zu identifizieren.

Für das SARS-ähnliche WIV1-CoV können die Daten Überwachungsprogramme informieren, diagnostische Reagenzien verbessern und wirksame Behandlungen ermöglichen, um zukünftige Emergenz-Ereignisse abzuschwächen. Die Entwicklung neuer und chimärer Reagenzien muss jedoch sorgfältig gegen potenzielle Gain-of-Function (GoF) Bedenken abgewogen werden.“

Am Ende des Papiers danken die Autoren „Dr. Zhengli-Li Shi vom Wuhan Institute of Virology für den Zugang zu Fledermaus-CoV-Sequenzen und dem Plasmid des WIV1-CoV-Spike-Proteins.“ Sie geben auch an, dass die Forschung vom NIAID unter den Grant Awards U19AI109761 und U19AI107810 unterstützt wurde, die zusammen 41,7 Millionen Dollar betragen.

Wie von Swann angemerkt, wird in diesem Papier deutlich, dass das NIAID 41,7 Millionen Dollar für die GoF-Forschung ausgegeben hat, mit dem Ziel zu bestimmen, wie Fledermaus-Coronaviren für den Menschen pathogener gemacht werden können, und dass diese Forschung fortgesetzt wurde, nachdem das 2014-Moratorium für eine solche Finanzierung umgesetzt wurde.

NIAID sah Baric’s Forschung als GoF an

In einem Brief3,4 des Ministeriums für Gesundheit und menschliche Dienste (DHHS) an den Direktor für Vorschläge des UNC Chapel Hill, in dem der Zuschuss U19AI107810 erörtert wird, wird dies ebenfalls in Schwarzweiß dargelegt. In dem Schreiben vom 21. Oktober 2014 heißt es:

„NIAID hat festgestellt, dass der oben genannte Zuschuss möglicherweise Gain of Function (GoF) -Forschung umfasst, die der kürzlich angekündigten Finanzierungspause der US-Regierung unterliegt. Die folgenden spezifischen Ziele scheinen Forschung zu umfassen, die unter die Pause fällt: Projekt 1: Rolle von Uncharakterized Gene bei hochpathogenen Infektionen mit humanem Coronavirus – Ralph S. Baric, PhD – Projektleiter.

Spezifisches Ziel 1. Neue Funktionen bei der Virusreplikation in vitro. Spezifisches Ziel 3. Neue Funktionen in der Viruspathogenese in vivo… Da Ihr Stipendium derzeit finanziert wird, ist diese Pause freiwillig. “

Mit anderen Worten, das NIAID genehmigte die Fortsetzung dessen, was es als gain-of-function-Forschung zugab – einfach weil der Zuschuss bereits finanziert war – und es tat dies, nachdem das Verbot einer solchen Finanzierung in Kraft gesetzt wurde.

NIAID autorisierte GoF-Forschung, unter Umgehung des Review Boards

Aber das ist noch nicht alles. Nach der Aufhebung des Moratoriums im Jahr 2017 wurde innerhalb des DHHS ein spezielles Prüfgremium, das Potential Pandemic Pathogens Control and Oversight (das P3CO Review Framework), eingerichtet, um zu bewerten, ob Zuschüsse mit gefährlichen Erregern die Risiken wert sind. Das Prüfgremium ist auch dafür verantwortlich, dass für die genehmigte Forschung angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.

Laut Richard Ebright, Professor an der Rutgers University, wurde ein NIH-Zuschuss für die Forschung an der WIV zur Modifikation von Fledermaus-Coronaviren durchgeschmuggelt, weil das NIAID die Forschung nicht zur Überprüfung angemeldet hatte. Mit anderen Worten: Die WIV erhielt Bundesmittel vom NIAID, ohne dass die Forschung zuvor grünes Licht vom HHS-Prüfungsausschuss erhalten hatte.

Das NIAID nutzte offenbar ein bequemes Schlupfloch in den Prüfvorschriften. Wie sich herausstellt, liegt es in der Verantwortung der finanzierenden Agentur, potenzielle gain-of-function-Forschung zur Überprüfung zu markieren. Wenn sie das nicht tut, hat der Prüfungsausschuss keine Kenntnis davon.

Laut Ebright haben das NIAID und die NIH „das HHS-P3CO-Rahmenwerk systematisch vereitelt – ja systematisch zunichte gemacht -, indem sie sich weigerten, Anträge zur Überprüfung zu kennzeichnen und weiterzuleiten“.

NIAID ist auch verpflichtet, GoF-Forschung fortzusetzen

Schließlich setzt sich Fauci auch eindeutig für die Fortsetzung der GoF-Forschung ein, da das NIAID bereits im August 2020 eine fünfjährige Investition von 82 Millionen Dollar in ein neues globales Netzwerk von Zentren für die Erforschung neu auftretender Infektionskrankheiten angekündigt hat.

Daszaks EcoHealth Alliance wird 7,5 Millionen Dollar aus diesem Zuschuss erhalten, und die geplante Forschung wird GoF-artige Experimente beinhalten, die laut NIAID „feststellen werden, welche genetischen oder anderen Veränderungen [tierische] Krankheitserreger fähig machen, Menschen zu infizieren.“

Wuhan Lab gelöschte Dokumente, die Faucis NIAID-Förderung zeigen

All das dient im Grunde als Hintergrundgeschichte für die neueste Entwicklung. Es wurde nun entdeckt, dass das WIV still und leise alle Erwähnungen seiner Zusammenarbeit mit Faucis NIAID, den NIH und anderen amerikanischen Forschungspartnern von seiner Website gelöscht hat, kurz nachdem Fauci in einer Senatsanhörung im März 2021 ausgesagt hatte, als er sich mit Senator Rand Paul über das Tragen von Masken anlegte. Wie berichtet, 15. Mai 2021, von The National Pulse:

„Am 21. März 2021 listete die Website des Labors sechs Forschungspartner mit Sitz in den USA auf: University of Alabama, University of North Texas, EcoHealth Alliance, Harvard University, die National Institutes of Health (NIH), die Vereinigten Staaten und die National Wildlife Federation.

Einen Tag später wurde die Seite überarbeitet und enthielt nur noch zwei Forschungspartner – die EcoHealth Alliance und die University of Alabama. Am 23. März war die EcoHealth Alliance der einzige verbliebene Partner.

EcoHealth Alliance wird von dem langjährigen Partner der Kommunistischen Partei Chinas, Dr. Peter Daszak, geleitet, von dem der Chefredakteur des National Pulse, Raheem Kassam, wiederholt behauptet hat, dass er der erste „Sündenbock“ des Debakels im Wuhan-Labor sein wird …

Neben dem Aufbau einer Arbeitsbeziehung zwischen dem NIH und dem Wuhan Institute of Virology enthalten die jetzt gelöschten Posts auf der Website auch detaillierte Studien, die die Merkmale der Funktionsgewinnforschung mit dem in Wuhan ansässigen Labor aufweisen. “

Geänderte WIV-Seite räumt GoF-Forschung mit amerikanischen Partnern ein

Tatsächlich hieß es auf einer inzwischen gelöschten WIV-Webseite mit dem Titel „Will SARS Come Back?“:

„Prof. Zhengli Shi und Xingyi Ge von der WIV untersuchen in Zusammenarbeit mit Forschern der University of North Carolina, der Harvard Medical School und des Bellinzona Institute of Microbiology … das Krankheitspotenzial eines SARS-ähnlichen Virus, SHC014-CoV, das derzeit in chinesischen Hufeisennasenfledermauspopulationen zirkuliert.

Unter Verwendung des SARS-CoV-Reverse-Genetik-Systems generierten und charakterisierten die Wissenschaftler ein chimäres Virus, das den Spike des Fledermaus-Coronavirus SHC014 in einem an die Maus angepassten SARS-CoV-Backbone exprimiert.

Die Ergebnisse zeigen, dass Viren der Gruppe 2b, die den SHC014-Spike in einem Wildtyp-Backbone kodieren, mehrere Orthologe des SARS-Rezeptors Human Angiotensin Converting Enzyme II (ACE2) effizient nutzen, sich in primären menschlichen Atemwegszellen effizient replizieren und in vitro Titer erreichen können, die epidemischen Stämmen von SARS-CoV entsprechen.

Die Auswertung verfügbarer SARS-basierter immuntherapeutischer und prophylaktischer Modalitäten ergab eine schlechte Wirksamkeit; sowohl monoklonale Antikörper- als auch Impfstoffansätze versagten bei der Neutralisierung und dem Schutz vor einer Infektion mit CoVs, die das neuartige Spike-Protein verwenden.

Auf der Grundlage dieser Befunde haben sie ein infektiöses rekombinantes SHC014-Virus in voller Länge synthetisch rekonstruiert und eine robuste virale Replikation sowohl in vitro als auch in vivo nachgewiesen …“

Nochmals, während Fauci darauf besteht, dass Baric „keine GoF-Forschung betreibt“, und „wenn er es tut“, dann tut er es an der UNC und nicht in China, widerlegt die Webseite des WIV dies eindeutig. Die GoF-Forschung wurde am WIV durchgeführt, in Zusammenarbeit mit UNC-Forschern, von denen Baric einer der führenden ist.

Dass die WIV amerikanische Forschungspartner von ihrer Webseite löscht (mit Ausnahme der EcoHealth Alliance), und dass sie den Artikel, der die genetische Forschung am SARS-Virus diskutiert, löscht, wirft eine Menge Fragen auf und scheint ein weiterer Versuch der Vertuschung zu sein. Das Überraschende ist, dass sie jetzt die amerikanische Beteiligung vertuschen und nicht nur ihre eigene.

Chinesisch-amerikanisches GoF-Forschungsbeispiel

Das WIV und die Wuhan University School of Public Health sind beide als Unterauftragnehmer der EcoHealth Alliance im Rahmen eines NIH-Zuschusses in Höhe von 3,7 Millionen Dollar mit dem Titel „Understanding the Risk of Bat Coronavirus Emergence “ aufgeführt.

Die beiden Institutionen arbeiteten auch im Rahmen eines anderen 2,6-Millionen-Dollar-Zuschusses zur Erforschung des „Risikos des Auftretens von Viren durch Fledermäuse “ und im Rahmen der größten einzelnen Finanzierungsquelle der EcoHealth Alliance, einem 44,2-Millionen-Dollar-Zuschuss der University of California in Davis für das PREDICT-Projekt (2015-2020).

Ein Teil des PREDICT-Zuschusses floss in die Finanzierung von GoF-Experimenten der WIV-Wissenschaftler Zhengli und Baric mit der UNC. In diesem Experiment verwendeten Zhengli und Baric Gentechnik und synthetische Biologie, um ein „neues Fledermaus-SARS-ähnliches Virus … zu schaffen, das direkt von seinen Fledermauswirten auf den Menschen überspringen kann.“ Ein Antrag von Zhengli und Baric, ihre Forschung während des Moratoriums der GoF fortzusetzen, wurde von den NIH genehmigt. Daszak beschrieb die Arbeit von Zhengli und Baric in einem Interview 2019:

„Man kann sie [Coronaviren] im Labor ziemlich einfach manipulieren. Spike-Protein treibt eine Menge von dem, was mit dem Coronavirus passiert, zoonotisches Risiko. Also, man kann die Sequenz bekommen, man kann das Protein bauen, und wir arbeiten mit Ralph Baric an der UNC, um dies zu tun. Man kann es in ein Rückgrat eines anderen Virus einfügen und im Labor arbeiten.“

Die Forschung wurde 2015 in der Zeitschrift Nature veröffentlicht. Als Bedingung für die Veröffentlichung verlangt Nature, wie die meisten wissenschaftlichen Zeitschriften, von den Autoren, dass sie neue DNA- und RNA-Sequenzen bei GenBank, der Datenbank des U.S. National Center for Biotechnology Information, einreichen. Kurioserweise wurde das neue SARS-ähnliche Virus, das Zhengli und Baric 2015 veröffentlichten, erst im Mai 2020 in GenBank hinterlegt.

Fauci hat großen Schaden angerichtet

Es bleibt abzuwarten, ob Daszak tatsächlich als der Sündenbock in dieser Saga hergerichtet wird. Offensichtlich ist er unschuldig an der Vertuschung des Laborursprungs. Er landete irgendwie in zwei separaten Kommissionen, die den Ursprung von SARS-CoV-2 untersuchen sollten – eine von der WHO und eine von The Lancet – nachdem er bereits eine zentrale Rolle in dem Komplott gespielt hatte, den Laborursprung von SARS-CoV-2 zu verschleiern, indem er eine wissenschaftliche Erklärung verfasste, die solche Untersuchungen als „Verschwörungstheorie“ verurteilte.

Fauci vom Haken zu lassen, ist jedoch keine Option. Wie Daszak hat Fauci das letzte Jahr damit verbracht, die Möglichkeit anzuprangern, dass COVID-19 das Ergebnis einer undichten Stelle im Labor sein könnte, und das alles, obwohl er weiß, welche Art von Forschung seine Behörde dort finanziert.

Er ist ein langjähriger Verteidiger und Förderer der GoF-Forschung an Tierviren im Allgemeinen und sagte, während er an der GoF mit Vogelgrippeviren arbeitete, dass diese Forschung das Risiko wert sei, weil sie es den Wissenschaftlern erlaube, sich auf Pandemien vorzubereiten. Diese Art von Forschung hat jedoch eindeutig die Pandemie-Reaktionen der Regierungen um keinen Deut verbessert.

Fauci hat sich auch endlos hin und her bewegt, wenn es um Maskenempfehlungen geht, und half dabei, eines der wirksamsten, sichersten und am wenigsten teuren COVID-19-Mittel, Hydroxychloroquin, zu unterdrücken, obwohl er von einer Studie aus dem Jahr 2005 wusste, die zeigte, dass es ein wirksames Mittel gegen das SARS-Coronavirus ist.

Die Studie wurde im Virology Journal veröffentlicht, das die offizielle Publikation der NIH ist, so dass es schwer zu glauben ist, dass er davon nichts wusste. Aber anstatt die öffentliche Gesundheit zu schützen und mit Hydroxychloroquin Leben zu retten, förderte Fauci stattdessen das unwirksame, gefährliche und teure Medikament Remdesivir und die Gentherapie COVID-19.

Fauci wusste auch (und hat es zugegeben), dass die Verwendung eines PCR-Tests mit einer Zyklusschwelle (CT) über 35 ihn unbrauchbar macht, weil man an diesem Punkt nur noch tote Nukleotide nachweisen kann. Bei so hohen CTs kann kein lebendes Virus nachgewiesen werden. Schon im März 2020 wusste er, dass bis zu 90 % der positiven PCR-Tests falsch positiv waren und dass diese Menschen in Wirklichkeit nicht krank waren, doch er sagte und tat nichts.

Jetzt, da die COVID-19-Impfstoffe ihren Tribut fordern, mit Berichten über Impfschäden, die zeigen, dass sie möglicherweise zehntausende Menschen auf der ganzen Welt behindern und töten, verteidigt Fauci den universellen Einsatz der Impfungen und spielt ihre Tödlichkeit herunter.

Laut Fauci müssen die Todesfälle durch die Impfstoffe „in den Kontext der Bevölkerung gesetzt werden, in der sie aufgetreten sind“. Was er meint, sind Fälle, in denen alte Menschen kurz nach der COVID-Impfung gestorben sind. Alte Menschen sterben, also sollte man es nicht auf den Impfstoff schieben.

Das ist Heuchelei vom Feinsten. Wenn alte Menschen vor der Impfung sterben, dann liegt es an COVID-19 und es muss etwas dagegen getan werden, aber wenn sie nach der Impfung sterben, dann sterben sie an natürlichen Ursachen und es ist keine Präventionsmaßnahme notwendig. Faucis Ablehnung von Impftodesfällen übersieht auch die Tatsache, dass viele junge, gesunde Menschen innerhalb von Stunden oder Tagen nach ihren Impfungen über schwere Nebenwirkungen berichtet haben oder sogar gestorben sind.

Gain-of-Function-Forschung ist die wahre Bedrohung

Ich glaube, dass die GoF-Forschungskooperation und der Austausch zwischen den Nationen so ist, dass die Schuld letztendlich von mehreren Parteien geteilt wird. Wenn SARS-CoV-2 tatsächlich aus einem Labor stammt, lautet die entscheidende Frage: Wie verhindern wir, dass ein weiteres Labor ausbricht? Und wenn sich herausstellt, dass es ein gentechnisch manipuliertes Virus war, lassen wir dann die Gain-of-Function-Forschung weiter zu?

Ich glaube, die Antwort ist, die Forschung zu verbieten, die beinhaltet, Krankheitserreger tödlicher für den Menschen zu machen. So wie es aussieht, ist dasselbe Establishment, das Panik schürt, indem es vor dem Auftauchen neuer, infektiöserer und gefährlicherer Varianten warnt, auch damit beschäftigt, diese zu schaffen. Sie sagen einem nur nie etwas über diesen Teil.

Wissenschaftler haben bereits einen Weg gefunden, SARS-CoV-2 so zu mutieren, dass es sich menschlichen Antikörpern entzieht. Sollte dieses mutierte Virus jemals nach außen dringen, wären wir in ernsten Schwierigkeiten. Während der Mensch mehrere Ausbrüche verursacht hat, scheint die Natur einen Weg zu haben, Tierviren NICHT zu globalen Killern zu mutieren. Also, die Heuchelei muss aufhören.

Die führenden Politiker der Welt müssen erkennen, dass die Finanzierung und Verteidigung der Gain-of-Function-Forschung hier die wahre Bedrohung darstellt. Ich glaube, Faucis Lügen sind ein erbärmlicher Versuch, die Beteiligung seiner Behörde an der GoF-Forschung zu verbergen, die zu einer globalen Krise geführt haben könnte.

